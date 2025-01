Automattic a toujours été profondément engagé dans le succès de WordPress, consacrant des ressources et des talents importants à son développement depuis près de deux décennies. Cependant, nous avons observé un déséquilibre dans la façon dont les contributions à WordPress sont distribuées à travers l'écosystème, et il est temps d'y remédier. En outre, nous devons consacrer beaucoup de temps et d'argent pour nous défendre contre les attaques juridiques lancées par WP Engine et financées par Silver Lake, une grande société de capital-investissement. Nous avons également fait face à des critiques intenses et même à des attaques personnelles contre un certain nombre d'Automatticiens de la part de membres de la "communauté" qui veulent que Matt et d'autres se retirent du projet.Afin de recalibrer et de s'assurer que nos efforts ont le plus d'impact possible, Automattic va réduire ses contributions sponsorisées au projet WordPress. Nous ne prenons pas cette décision à la légère. C'est le moment de se regrouper, de repenser et de planifier stratégiquement la façon dont les Automatticiens peuvent continuer à contribuer de manière à assurer l'avenir de WordPress pour les générations à venir. Les Automatticiens qui ont contribué au core se concentreront plutôt sur des projets à but lucratif au sein d'Automattic, tels que WordPress.com, Pressable, WPVIP, Jetpack, et WooCommerce. Les membres de la "communauté" ont déclaré que le fait de travailler sur ce genre de choses devrait être considéré comme une contribution à WordPress.Dans le cadre de cette réinitialisation, Automattic alignera ses promesses de bénévolat sur celles de WP Engine et d'autres acteurs de l'écosystème, soit environ 45 heures par semaine qui, selon le programme Five For the Future, bénéficieront à l'ensemble de la communauté et non à une seule entreprise. Ces heures seront probablement consacrées à la sécurité et aux mises à jour critiques.Nous avons pris la décision de réaffecter les ressources en raison des poursuites judiciaires engagées par WP Engine. Cette action en justice nous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie qui pourraient être consacrés au soutien de la croissance et de la santé de WordPress. Nous espérons que WP Engine reconsidérera cette attaque juridique, ce qui nous permettra de recentrer nos efforts sur des contributions qui bénéficieront à l'ensemble de l'écosystème WordPress.Les contributions historiquement faibles de WP Engine soulignent le déséquilibre qui doit être corrigé pour la santé de WordPress. Nous croyons en l'équité et au partage des responsabilités, et nous espérons que cette décision encouragera une plus grande participation de toutes les organisations qui bénéficient de WordPress.Bien que nos contributions sponsorisées soient réduites, Automattic reste profondément investi dans la plateforme WordPress. Nous allons rediriger notre énergie vers des projets qui peuvent fortifier WordPress sur le long terme, en assurant sa résilience, sa pertinence et sa vitalité pour la prochaine génération d'utilisateurs et de contributeurs. Une partie de ce travail consistera à rendre WordPress.com beaucoup plus proche de l'expérience de base de WordPress, au lieu d'avoir une interface différente.Nous sommes enthousiastes à l'idée de revenir à des contributions actives à WordPress core, Gutenberg, Playground, Openverse, et WordPress.org lorsque les attaques juridiques auront cessé. Nous serons de retour, plus forts et plus concentrés que jamais, avec un plan clair pour conduire des contributions significatives qui reflètent les besoins de la communauté WordPress élargie.Cette réorganisation n'est pas une fin, mais un nouveau départ - qui renforcera finalement les fondations de WordPress.Nous vous remercions de votre grâce, de votre soutien et de votre compréhension alors que nous franchissons cette étape.- L'équipe Automattic