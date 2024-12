La bataille juridique

Interdiction de WP Engine et bataille des marques

Matt Mullenweg, CEO of Automattic, has misused his control of WordPress to interfere with WP Engine customers’ access to https://t.co/ZpKb9q4jPh, asserting that he did so because WP Engine filed litigation against https://t.co/erlNmkIol2. This simply is not true. Our Cease &… — WP Engine (@wpengine) September 26, 2024

We are pleased to report that our solution has been fully deployed and regular workflow practices have been restored to our customers around the globe. We thank all our customers for their patience and support over the past week. Like so many of you, we love WordPress, and are… — WP Engine (@wpengine) October 1, 2024

Décision préliminaire de la justice et réaction de Matt Mullenweg

I’m disgusted and sickened by being legally forced to provide free labor and services to @wpengine, a dangerous precedent that should chill every open source maintainer. While I disagree with the court’s decision, I've fully complied with its order. You can see most changes on… — Matt Mullenweg (@photomatt) December 14, 2024

La suspension temporaire de certaines fonctionnalités clés sur WordPress.org

L'enregistrement de nouveaux comptes sur WordPress.org (pour que la presse ne s'y trompe pas : les gens peuvent toujours créer leurs propres installations et comptes WordPress).

Soumission de nouveaux plugins dans l'annuaire

Nouvelles évaluations de plugins

Soumission de nouveaux thèmes dans l'annuaire

Nouvelles soumissions d'annuaires de photos

Le monde de WordPress, l'une des technologies les plus populaires pour la création et l'hébergement de sites web, est en proie à une vive controverse. La question centrale est la lutte entre Matt Mullenweg, fondateur de WordPress et PDG d'Automattic, et WP Engine, qui héberge des sites web construits sur WordPress. La technologie WordPress est open source et gratuite, et elle alimente une grande partie de l'internet (environ 40 % des sites web). Les sites web peuvent héberger leur propre instance de WordPress ou faire appel à un fournisseur de solutions comme Automattic ou WP Engine pour une solution prête à l'emploi.À la mi-septembre, Mullenweg a écrit un billet de blog dans lequel il qualifiait WP Engine de « cancer pour WordPress ». Il a critiqué l'hébergeur pour avoir désactivé la possibilité pour les utilisateurs de voir et de suivre l'historique des révisions pour chaque article. Mullenweg estime que cette fonctionnalité est « au cœur de la promesse de l'utilisateur de protéger ses données » et affirme que WP Engine la désactive par défaut pour économiser de l'argent.Il a également mis en cause Silver Lake, l'investisseur de WP Engine, qui ne contribue pas suffisamment au projet open source et dont l'utilisation de la marque « WP » a fait croire à ses clients qu'elle faisait partie de WordPress.En réponse, WP Engine a envoyé une lettre de cessation et de désistement à Mullenweg et Automattic, leur demandant de retirer leurs commentaires. Elle a également déclaré que son utilisation de la marque WordPress était couverte par le principe de l'usage loyal. L'entreprise a affirmé que Mullenweg avait déclaré qu'il adopterait une « approche nucléaire de la terre brûlée » à l'encontre de WP Engine, à moins qu'elle n'accepte de payer « un pourcentage significatif de ses revenus pour une licence de la marque WordPress ».En réponse, Automattic a envoyé sa propre lettre de cessation et de désistement à WP Engine, affirmant qu'ils avaient enfreint les règles d'utilisation des marques WordPress et WooCommerce. La Fondation WordPress a également modifié sa page « Trademark Policy » et a pointé du doigt WP Engine, alléguant que le service d'hébergement avait semé la confusion chez les utilisateurs.« L'abréviation "WP" n'est pas couverte par les marques déposées de WordPress, mais nous vous demandons de ne pas l'utiliser d'une manière qui prête à confusion. Par exemple, de nombreuses personnes pensent que WP Engine est 'WordPress Engine' et qu'il est officiellement associé à WordPress, ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont même jamais fait de dons à la Fondation WordPress, bien qu'ils gagnent des milliards de dollars grâce à WordPress », peut-on lire sur la page mise à jour.Mullenweg a ensuite interdit à WP Engine d'accéder aux ressources de WordPress.org. Alors que les éléments tels que les plug-ins et les thèmes sont sous licence open source, les fournisseurs comme WP Engine doivent gérer un service pour les récupérer, ce qui n'est pas couvert par la licence open source.Cette situation a mis à mal de nombreux sites web et les a empêchés de mettre à jour les modules d'extension et les thèmes. Certains d'entre eux se sont également retrouvés exposés à des attaques de sécurité. La communauté n'a pas apprécié cette approche consistant à laisser les petits sites web sans défense.En réponse à l'incident, WP Engine a déclaré dans un billet que Matt Mullenweg avait abusé de son contrôle sur WordPress pour interférer avec l'accès des clients de WP Engine à WordPress.org : « L'action sans précédent et injustifiée de Matt Mullenweg interfère avec le fonctionnement normal de l'ensemble de l'écosystème WordPress, affectant non seulement WP Engine et nos clients, mais aussi tous les développeurs de plugins WordPress et les utilisateurs de logiciels libres qui dépendent des outils de WP Engine tels que l'ACF », a déclaré WP Engine.Le 27 septembre, WordPress.org a levé temporairement l'interdiction, permettant à WP Engine d'accéder aux ressources jusqu'au 1er octobre.Mullenweg a écrit un billet de blog pour préciser que la lutte contre WP Engine ne portait que sur les marques déposées. Il a déclaré qu'Automattic a essayé de négocier un accord de licence de marque depuis longtemps, mais que la seule réponse de WP Engine a été de « nous faire marcher ».Le 30 septembre, un jour avant la date limite fixée par WordPress.org pour l'interdiction de WP Engine, l'hébergeur a mis à jour le pied de page de son site pour préciser qu'il n'est pas directement affilié à la Fondation WordPress et qu'il n'est pas propriétaire de la marque WordPress.« WP Engine est fier d'être membre et supporter de la communauté des utilisateurs de WordPress®. La marque WordPress® est la propriété intellectuelle de la Fondation WordPress, et les marques Woo® et WooCommerce® sont la propriété intellectuelle de WooCommerce, Inc. L'utilisation des noms WordPress®, Woo® et WooCommerce® sur ce site web est faite uniquement à des fins d'identification et n'implique pas l'approbation de la Fondation WordPress ou de WooCommerce, Inc. WP Engine n'est ni soutenu, ni détenu, ni affilié à la WordPress Foundation ou à WooCommerce, Inc », peut-on lire dans la description mise à jour du site.L'entreprise a également modifié les noms de ses offres : « Essential WordPress », « Core WordPress » et « Enterprise WordPress » ont été remplacés par « Essential », « Core » et « Enterprise ».WP Engine a déclaré dans un communiqué qu'il avait modifié ces termes afin de réduire à néant les revendications d'Automattic.« Nous, comme le reste de la communauté WordPress, utilisons la marque WordPress pour décrire notre activité. La suggestion d'Automattic selon laquelle WPE a besoin d'une licence pour le faire est tout simplement erronée et reflète une mauvaise compréhension du droit des marques. Pour dissiper ses inquiétudes, nous avons éliminé les quelques exemples donnés par Automattic dans sa lettre du 23 septembre », a déclaré un porte-parole de l'entreprise.Le 1octobre, l'entreprise a publié sur X qu'elle avait déployé avec succès sa propre solution de mise à jour des plug-ins et des thèmes.Le 10 décembre, le tribunal a accordé une injonction préliminaire à WP Engine. Le tribunal a ordonné à Automattic et à Mullenweg de rétablir l'accès de WP Engine à WordPress.org, de supprimer la case à cocher permettant aux développeurs de déclarer s'ils sont affiliés à WP Engine, et de rétablir l'accès de WP Engine au plug-in Advanced Custom Fields (ACF).En plus de la suppression de la case à cocher (qui exige que les utilisateurs dénoncent WP Engine avant de continuer), l'injonction préliminaire interdit à Automattic de « bloquer, désactiver ou interférer avec l'accès de WP Engine et/ou de ses employés, utilisateurs, clients ou partenaires à wordpress.org » ou « d'interférer avec le contrôle ou l'accès de WP Engine aux plugins ou extensions (et à leurs répertoires respectifs) hébergés sur wordpress.org qui ont été développés, publiés ou maintenus par WP Engine », stipule l'ordonnance.Immédiatement après la décision, le fondateur et PDG d'Automattic, Matt Mullenweg, a demandé à ce que son compte soit supprimé du Post Status Slack, une communauté populaire pour les entreprises et les personnes qui travaillent sur les outils open-source de WordPress.« Il est difficile d'imaginer vouloir continuer à travailler sur WordPress après cela », a-t-il écrit dans ce Slack, selon une capture d'écran. « Je suis malade et dégoûté d'être légalement contraint de fournir un travail gratuit à une organisation aussi parasitaire et exploiteuse que WP Engine. J'espère que vous obtiendrez tous ce que vous et WP Engine vouliez ». Son nom d'utilisateur sur ce Slack a été changé en « parti 💀 ».Mullenweg a réitéré ce sentiment publiquement vendredi dernier : « Je suis dégoûté et malade d'être légalement forcé de fournir un travail et des services gratuits à @wpengine, un précédent dangereux qui devrait refroidir tous les mainteneurs de logiciels libres », a-t-il écrit sur X. « Bien que je ne sois pas d'accord avec la décision du tribunal, je me suis entièrement conformé à son ordonnance. Vous pouvez voir la plupart des changements sur le site. Ils ont accès à l'étiquette ACF mais ne l'ont pas modifiée... cela n'a pas dû être la situation d'urgence qu'ils prétendaient. »Puis, il a décidé de remplacer la légende de la case à cocher par « l'ananas est délicieux sur une pizza »Francesca Marano, responsable des partenariats chez Patchstack et contributrice à WordPress depuis 10 ans, a indiqué que ce n'était « ni le moment ni l'endroit » pour des blagues sur les ananas et les pizzas. « WordPress est le CMS le plus utilisé sur le web, et nous avons la responsabilité d'agir comme des professionnels. Il est décourageant de voir un projet OSS auquel des milliers de personnes ont contribué pendant 21 ans réduit à des comportements plus adaptés à un jardin d'enfants », a-t-elle déclaré. « Au fil des ans, les auteurs de plugins et de thèmes, les contributeurs et les utilisateurs ont demandé une myriade de fonctionnalités. Cependant, ces idées sont souvent restées lettre morte, faute de ressources suffisantes ou de consensus. Mais il n'y a pas de mal à mettre une case à cocher juste pour le plaisir en quelques heures. »Loin de s'arrêter, Matt Mullenweg a décidé d'aller plus loin dans la provocation. C'est ainsi qu'il a annoncé cette « suspension temporaire » :Afin de me donner, ainsi qu'aux nombreux bénévoles fatigués de WordPress.org, un peu de répit pour les vacances, nous allons mettre en pause quelques-uns des services gratuits actuellement offerts :Nous allons laisser des choses comme la localisation et les forums ouverts parce qu'elles ne nécessitent pas beaucoup de modération.Comme vous l'avez peut-être entendu, je suis légalement obligé de fournir du travail et des services gratuits à WP Engine grâce au succès de leurs avocats coûteux, donc afin d'éviter d'ennuyer le tribunal, je dirai qu'aucune des choses ci-dessus ne s'applique à WP Engine, donc s'ils ont besoin de contourner l'une des choses ci-dessus, veuillez simplement demander à vos avocats coûteux de parler à mes avocats coûteux et nous arrangerons l'accès, ou simplement me contacter directement sur Slack et j'arrangerai les choses pour vous.J'espère trouver le temps, l'énergie et l'argent nécessaires pour rouvrir tout cela au cours de la nouvelle année. Pour l'instant, une grande partie du temps que j'aurais pu consacrer à l'amélioration de WordPress est occupée par la défense contre les attaques juridiques de WP Engine. Leurs attaques visent Automattic, mais aussi moi individuellement en tant que propriétaire de WordPress.org, ce qui signifie que s'ils gagnent, je peux être personnellement responsable de millions de dollars de dommages.Si vous souhaitez financer des attaques juridiques contre moi, je vous encourage à vous inscrire aux services de WP Engine, ils ont d'excellents plans et des prix qui commencent à 50 $/mois et vont jusqu'à 2 000 $/mois. Sinon, vous pouvez utiliser littéralement n'importe quel autre hébergeur dans le monde qui ne me poursuit pas et qui offre des promotions et des réductions pour quitter WP Engine.Source : Matt Mullenweg Quelle lecture faites-vous de la décision de Matt Mullenweg ? Êtes-vous pour ou contre sa façon de procéder ? Dans quelle mesure ?Jusqu’où un leader d’un projet open source peut-il aller dans la prise de décisions unilatérales sans consulter la communauté ?Comment garantir que des décisions importantes restent alignées avec l’intérêt collectif de la communauté ?Quels sont les impacts concrets de cette suspension sur les petits développeurs et les créateurs indépendants ?Existe-t-il des alternatives pour limiter les abus ou problèmes techniques sans recourir à des mesures drastiques comme une suspension ?Cette décision risque-t-elle d’éroder la confiance dans WordPress.org ? Si oui, comment reconstruire cette confiance ?