Les accusations contre Matt Mullenweg

Les conséquences de la conduite de Mullenweg

Un développeur s'insurge contre le comportement de Mullenweg

Automattic s'adresse à WP Engine pour lui proposer une « licence »

Les demandes de Matt sont rejetées, alors il essaie de nouvelles stratégies

Appel au changement

Matt Mullenweg est une figure emblématique de WordPress, mais son leadership est de plus en plus contesté. Les critiques l’accusent d’abuser de son pouvoir et de créer des conflits d’intérêts. Par exemple, ses attaques publiques contre WP Engine, un service d’hébergement WordPress, ont été perçues comme une tentative de monopoliser le marché. Mullenweg a qualifié WP Engine de “cancer pour WordPress” et a menacé de les exclure des événements communautaires s’ils ne se conformaient pas à ses exigences financières.Ces actions ont non seulement terni la réputation de WordPress, mais ont également créé un climat de méfiance et de division au sein de la communauté. Les décisions unilatérales de Mullenweg et son approche autoritaire sont perçues comme contraires à l’esprit open-source et collaboratif qui a fait le succès de WordPress.Les critiques affirment que les actions de Mullenweg nuisent à la réputation de WordPress et créent un climat de méfiance et de division. En outre, ses décisions unilatérales et son approche autoritaire sont perçues comme contraires à l’esprit open-source et collaboratif qui a fait le succès de WordPress.Les conséquences de cette conduite sont multiples. D’une part, la communauté WordPress est fragmentée, avec des développeurs et des utilisateurs qui se sentent exclus ou marginalisés. D’autre part, la réputation de la plateforme en tant qu’outil fiable et transparent est mise à mal. Ces tensions internes pourraient également dissuader de nouveaux contributeurs de rejoindre le projet, limitant ainsi l’innovation et l’évolution de WordPress.Josh Collinsworth, développeur front end, a donné son avis sur la situation :« Certaines personnes pensent que le fait d'avoir raison sur quelque chose leur donne le droit de faire tout ce qu'elles pensent devoir être fait à ce sujet ; un permis d'agir comme elles l'entendent pour corriger ce tort. Bien entendu, ce n'est jamais le cas. Faire la mauvaise chose pour la bonne raison n'en fait jamais la bonne chose. Quelle que soit la gravité de l'infraction initiale, il y a des réponses qu'elle ne justifie jamais. Deux maux ne font pas un bien, pour être bref. La fin ne justifie pas... vous savez ce qu'il en est.« Matt Mullenweg semble être l'une de ces personnes qui croient que la fin justifie les moyens, puisqu'il a effectivement passé la semaine à causer la destruction et des dommages collatéraux à d'innombrables sites et utilisateurs WordPress, dans son combat avec l'un de leurs propriétaires.« Matt a, depuis bien trop longtemps, bénéficié de pouvoirs incontrôlés au sommet de WordPress - des pouvoirs qui sont bien trop souvent un conflit d'intérêt direct et flagrant. Et bien que nous ayons déjà été témoins d'abus de pouvoir, nous n'avons jamais vu cela à cette échelle.« Oui, la remarque initiale de Matt est peut-être justifiée. Mais ses actions flagrantes annulent totalement tout mérite antérieur.« Une ligne a été franchie, et toute la communauté en souffre.« Je pense que si WordPress veut survivre, et encore plus prospérer, Matt Mullenweg doit être écarté de toutes les formes de leadership officiel de WordPress, aussi rapidement que possible ».Et Josh Collinsworth de développer son propos :Vers le mois de juillet de cette année, Automattic (la société à but lucratif de Matt Mullenweg, qui possède, entre autres, WordPress.com, une importante société d'hébergement WordPress) a contacté WP Engine (également une société à but lucratif qui propose un hébergement WordPress, et probablement le plus grand rival commercial d'Automattic).Automattic proposait à WP Engine une sorte de « licence », à un taux de 8 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, ce qui représentait la somme impressionnante de plusieurs millions de dollars par an.WP Engine a apparemment refusé cette offre, probablement parce qu'il ne semble pas avoir besoin d'une licence. Le terme « WP » n'est explicitement pas couvert par la politique de WordPress en matière de marques, et l'utilisation du terme « WordPress » pour décrire des produits et des services (par exemple, s'appeler « spécialiste WordPress » ou dire que l'on propose un « hébergement WordPress ») est tout à fait autorisée, selon la politique.Ils sont également en activité depuis une quinzaine d'années et, d'une manière ou d'une autre, rien de tout cela n'a jamais été mentionné auparavant.En outre, je pourrais citer des dizaines d'entreprises qui utilisent l'un ou l'autre de ces termes. L'argument selon lequel « il faut une licence pour dire cela » semble donc très ciblé et extrêmement douteux.Immédiatement après le rejet de WP Engine, la Fondation WordPress (l'organisation à but non lucratif qui régit WordPress, le logiciel open source, et que Matt Mullenweg dirige également, de fait sinon nominalement) a déposé une demande de marque pour les termes « Managed WordPress » et « Hosted WordPress ».Aucune de ces marques n'a été accordée à ce jour, et elles ne devraient pas l'être ; elles sont utilisées depuis longtemps et sont manifestement beaucoup trop génériques pour être détenues par une seule organisation.La plupart des personnes raisonnables et bien informées semblent partager cet avis. Les entreprises se décrivent elles-mêmes sous l'un ou l'autre de ces termes depuis une quinzaine d'années. (Nous avons librement appelé Flywheel une « société d'hébergement WordPress gérée » pendant toute la période où j'y ai travaillé, et nous étions loin d'être les premiers. Nous avons également été à un moment donné l'un des hébergeurs recommandés par WordPress.org. Donc... évidemment, ce n'est pas grave).Quoi qu'il en soit, ce dépôt de fausses marques donne l'impression que le but ultime de Matt était d'extraire de l'argent de WP Engine, mais qu'il avait simplement besoin d'une base plus solide pour y parvenir (jeu de mots ?). Ainsi, suite à ce rejet initial, Matt a fait travailler la branche Fondation de WordPress sur l'obtention de marques très douteuses, ce qui, encore une fois, je pense et espère, comme la plupart des observateurs raisonnables, qu'elles échoueront.Pendant ce temps, Matt a également commencé à envoyer une série de messages apparemment extorqués aux dirigeants de WP Engine, exigeant essentiellement qu'ils paient ou qu'ils ne le fassent pas. (Tout cela se trouve dans la lettre de WP Engine à Automattic, que j'aborde, mais qui se trouve plus loin dans l'histoire).Tout cela s'est déroulé pendant la période précédant le WordCamp US, le plus grand événement WordPress de l'année, du moins en Amérique du Nord. (A noter que WP Engine a sponsorisé cet événement au plus haut niveau, tout comme WordPress.com).Matt a fait savoir aux dirigeants de WP Engine, via des messages privés, qu'il avait l'intention de « sortir du nucléaire » et de se servir de la « tactique de la terre brûlée » sur WP Engine lors de son discours d'ouverture de la conférence, c'est-à-dire si WP Engine n'acquiesçait pas à ses exigences monétaires, à savoir 8 % du revenu total, soit des dizaines de millions de dollars. Il semble qu'il ait répété l'offre « payez et je vous débarrasse de tout ça » jusqu'à la dernière minute avant de monter sur scène.Ne tournons pas autour du pot : des mots comme « menace » et « extorsion » s'appliquent parfaitement au comportement de Matt.[Edit 9/28/24 : J'ai omis de préciser que les demandes de Matt incluaient l'option alternative pour WP Engine de « payer » en heures de contribution ; c'est-à-dire qu'au lieu d'argent, ils pourraient simplement faire don des heures de travail de leurs employés à WordPress. Je ne pensais pas que c'était important, puisqu'en fin de compte cela revient au même (ha), mais je suppose qu'il s'agit d'une information pertinente].Encore une fois : cette demande était ostensiblement en échange d'une « licence » pour utiliser des termes comme « WordPress », « hébergement WordPress », « WooCommerce », etc... dont aucun ne semble être réellement nécessaire.La seule exception possible semble être « WooCommerce », qui est une marque (et un produit/une entreprise) appartenant à Automattic. Cependant, les lignes sont très floues sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom WooCommerce. WP Engine appelle en effet l'une de ses offres « hébergement WooCommerce », ce qui est explicitement mentionné dans les lignes directrices. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a de la validité là-dedans. Peut-être.Cependant, d'une part, il est difficile de savoir si, ou dans quelle mesure, les directives sur les marques ont changé. Matt a apporté plusieurs modifications à la page de licence de WordPress au cours de la semaine dernière, entre autres pour rappeler WP Engine. Cela me fait douter que la page de licence WooCommerce que je consulte aujourd'hui soit la même que celle de la semaine dernière - ce qui, en soi, devrait déclencher des alarmes violentes, même pour les observateurs les plus décontractés. C'est une très mauvaise nouvelle quand l'entreprise avec laquelle vous faites affaire peut décider des nouvelles conditions sans avertissement ni recours.Quoi qu'il en soit, Matt continue d'envoyer des messages privés jusqu'à la dernière minute, offrant de ne pas excorier WP Engine sur scène pendant son discours lors du plus grand événement WordPress du pays (du continent ? du monde ?), à condition qu'ils payent.Encore une fois : Je ne suis pas juriste, mais je suis presque sûr que cela s'appelle de l'extorsion.WP Engine refuse (en fait, ils demandent plus de temps, ce que Matt nie et prend pour un non), alors il procède à l'opération « terre brûlée », et blesse WP Engine à la fois sur scène au WordCamp US, et dans plusieurs autres lieux.En conclusion, Collinsworth appelle à un changement de leadership au sein de WordPress. Il soutient que pour que WordPress puisse survivre et prospérer, Mullenweg doit être retiré de toutes les formes de leadership officiel, remplacé par une direction plus transparente et collaborative. Il avance que cela permettrait de restaurer la confiance et de favoriser un environnement plus inclusif et innovant.Les appels au changement ne se limitent pas à la simple éviction de Mullenweg. Ils incluent également des propositions pour une gouvernance plus démocratique de la plateforme. Par exemple, il suggère la création d’un conseil d’administration composé de représentants de différentes parties prenantes de la communauté WordPress. Ce conseil pourrait prendre des décisions de manière collégiale, assurant ainsi une plus grande transparence et une meilleure représentation des intérêts de tous les utilisateurs.Source : Josh Collinsworth Que pensez-vous de l'argumentation de Josh Collinsworth ? Partagez-vous son point de vue ? Dans quelle mesure ?Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels WordPress est confronté aujourd’hui ?Comment évalueriez-vous l’impact de la direction actuelle sur l’innovation au sein de WordPress ?Pensez-vous que la communauté WordPress devrait avoir plus de pouvoir décisionnel ? Pourquoi ?Quels exemples de leadership collaboratif et transparent connaissez-vous dans d’autres projets open-source ?Comment WordPress pourrait-il améliorer sa communication et sa transparence avec ses utilisateurs et développeurs ?Quels seraient les avantages et les inconvénients d’un changement de direction pour WordPress ?Comment voyez-vous l’avenir de WordPress sans Matt Mullenweg à sa tête ?Quelles mesures concrètes proposeriez-vous pour renforcer la gouvernance de WordPress ?