Envoyé par Automattic Envoyé par



La beauté des logiciels libres est que tout le monde peut accéder aux données à un niveau granulaire, parce qu'il s'agit d'informations accessibles au public. Ces données publiques ont montré que depuis que WP Engine a intenté son action en justice - en précisant qu'ils n'ont pas d'association officielle avec WordPress et en attirant davantage l'attention sur le service médiocre de l'entreprise, les modifications apportées au logiciel de base de WordPress, la structure tarifaire croissante et alambiquée, et les temps d'arrêt répétés - leurs clients ont quitté leur plateforme pour d'autres fournisseurs d'hébergement.