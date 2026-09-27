Le résumé du feuilleton des événements
- La mise à l'écart forcée : Le 9 septembre 2026, le conseil d'administration d'Automattic vote le placement d'office de Matt Mullenweg en congé payé. Le directeur financier (CFO), Mark Davies, est immédiatement nommé PDG par intérim.
- La contre-attaque éclair (La crise des 33 heures) : Mullenweg réagit sur le Slack interne et sur les réseaux sociaux, qualifiant l'événement de « tentative de coup d'État ». Il désactive les accès de Mark Davies, reprend les commandes de l'infrastructure et fait valoir sa position d'actionnaire ultra-majoritaire.
- La purge de la gouvernance : Dès son retour effectif au poste de PDG, Mullenweg pousse les administrateurs vers la sortie. Toni Schneider (ancien PDG) et Sue Decker démissionnent, tandis que la générale Ann Dunwoody est démise de ses fonctions. Il limoge également le CFO Mark Davies et le directeur juridique Andy Missan.
- La nomination du nouveau conseil : Fin septembre 2026, selon des informations rapportées par divers médias, Mullenweg officialise un nouveau conseil d'administration très atypique. Il y intègre notamment l'auteur de science-fiction Hugh Howey, l'autrice Amy Chan, ainsi que Henry Khatachryan et Krutal Desai, cofondateurs de l'ancienne application sociale IRL.
Quels effets cette situation mouvementée au sommet dAutomattic a-t-elle dans la sphère du développement web ?
Automattic structure une part immense du web (via WordPress.com qui propulse 40 % du web, WooCommerce et Tumblr). Cette instabilité au sommet accentue les inquiétudes des développeurs et des entreprises qui dépendent de ces technologies.
Ce putsch manqué s'inscrit dans le contexte de la guerre juridique et commerciale acharnée entre Automattic et WP Engine au sujet de l'utilisation des marques de commerce. Le changement d'équipe juridique et financière chez Automattic pourrait durcir ou modifier la trajectoire de ce conflit crucial pour l'hébergement web.
La concentration absolue du pouvoir entre les mains d'un seul homme suscite des débats profonds au sein de la communauté des développeurs sur la gouvernance réelle des projets open-source et le poids des intérêts personnels face aux contributions communautaires.
Quelles leçons à tirer pour les entreprises de la filière technologique ?
Cette affaire illustre parfaitement les limites des conseils d'administration traditionnels face à des fondateurs détenant des super-droits de vote. Un conseil ne peut exercer son rôle de contre-pouvoir et de surveillance si le PDG peut le dissoudre unilatéralement en quelques heures.
Lorsqu'une entreprise d'envergure mondiale reste totalement dépendante de l'humeur et des décisions unilatérales de son créateur, la continuité opérationnelle et la réputation de la marque deviennent extrêmement volatiles.
Les entreprises qui s'appuient sur un modèle open source doivent impérativement sanctuariser et séparer la gouvernance de la fondation communautaire (comme WordPress.org) de l'entité à but lucratif (Automattic) pour éviter qu'une crise interne ne paralyse tout un écosystème comme cest le cas pour celui du web.
Source : Page officielle Auttomattic
Et vous ?
Quel impact cette situation mouvementée a-t-elle eu sur votre flux de travail en tant que développeur web ?
Quelles leçons les entreprises de la filière technologique doivent-elles tirer de cette situation ?
Voir aussi :
Matt Mullenweg, fondateur et PDG d'Automattic, a été placé en congé payé par le conseil d'administration de l'entreprise. Il accuse toutefois le nouveau PDG par intérim d'avoir conspiré pour l'éjecter
Matt Mullenweg de retour à la tête d'Automattic 33 heures après avoir été évincé. Il a déclaré qu'il s'agissait de la cinquième « tentative de coup d'État » qu'il affrontait depuis qu'il dirige l'entreprise
Le conseil d'administration d'Automattic aurait démissionné après l'échec de la tentative de destitution du PDG Matt Mullenweg, qui a repris les rênes de l'entreprise 33 heures après son éviction
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