Le 9 septembre 2026, le conseil d'administration d'Automattic a voté la mise en congé payé du PDG Matt Mullenweg. Le dirigeant a vivement protesté contre cette décision et a contre-attaqué. Dans un message envoyé aux employés sur le Slack interne de l'entreprise, Matt Mullenweg a accusé le directeur financier Mark Davies « d'avoir comploté ou agi en collusion avec trois membres du conseil d'administration dans son dos afin de l'évincer ».
Il a indiqué n'avoir été informé que cinquante minutes avant le vote et s'être vu refuser le temps nécessaire pour faire examiner la résolution par des conseillers juridiques externes. Environ 33 heures plus tard, Matt Mullenweg a réintégré ses fonctions de PDG, tandis que les membres du conseil d'administration ayant voté son éviction ont quitté l'entreprise. Les motivations à l'origine de son départ soudain restent inconnues à l'heure actuelle.
Pendant l'intervalle de 33 heures au cours duquel Matt Mullenweg était écarté, Mark Davies a occupé le poste de PDG par intérim d'Automattic. Selon de nouvelles informations, le 10 septembre, Mark Davies et le responsable juridique Andy Missan auraient signé mutuellement leurs contrats de départ respectifs.
Ces accords prévoyaient le versement en une seule fois de douze mois de salaire de base, l'accélération de l'acquisition de leurs actions, le maintien des options d'achat et un an de couverture médicale. À son retour, Matt Mullenweg a immédiatement licencié les deux cadres. Le coût total de ces deux indemnités s'élève à 8,15 millions de dollars qu'Automattic devrait payer. Ces clauses sont qualifiées de « parachutes dorés » par la communauté.
Le département juridique d'Automattic cherche actuellement à déterminer s'il convient d'honorer ces sommes ou de contester leur validité en justice. (L'entreprise a remplacé son ancien cabinet d'avocats, Gibson Dunn, par Stephen Shackelford et Shawn J. Rabin du cabinet Susman Godfrey LLP. Le directeur juridique dAutomattic, Jordan Hinkes, a également vu son compte dentreprise désactivé par Matt Mullenweg, d'après des sources internes.)
Encadrement strict et définition des motifs de licenciement
L'affaire illustre une lutte de pouvoir intense où les cadres sortants ont tenté de sécuriser leur avenir financier face à l'instabilité du sommet et les conflits juridiques dans lesquels le développeur de WordPress est engagé. Les conventions de départ stipulent que les avantages ne seront accordés que si les dirigeants signent une renonciation générale aux recours et respectent des clauses d'imprévisibilité, de confidentialité et aussi de non-sollicitation.
L'analyse des termes révèle un stratagème soigneusement orchestré. Les contrats définissent de manière particulièrement étroite le motif valable de renvoi sans indemnité, qualifié de « cause ». Pour invoquer ce motif, l'entreprise doit notifier le cadre par écrit dans les soixante jours suivant la connaissance des faits, lui accorder un délai de trente (30) jours pour corriger la situation, puis obtenir l'accord de la majorité du conseil d'administration.
Selon les experts, la notion de « cause » est restreinte à une négligence grave, à une fraude délibérée ou à des infractions impliquant une « turpitude morale », terme désignant une conduite intrinsèquement malhonnête. Concernant Mark Davies, le contrat précise que la fin de son mandat d'intérim ne peut pas constituer un « motif valable » lui permettant de démissionner avec indemnités, tant qu'il conserve son poste de directeur financier.
Les observateurs et les acteurs de ce dossier proposent deux explications distinctes pour interpréter ces événements. D'après la première version, le conseil d'administration aurait réagi à une crise interne et cherché à se protéger face aux risques juridiques découlant du litige avec l'hébergeur WP Engine. Ce dernier accuse notamment Matt Mullenweg de destruction de preuves sur des applications de messagerie, dans le cadre d'un litige.
La deuxième explication suggère que le conseil d'administration tentait de créer une période de contrôle provisoire pour réaliser une opération stratégique sans le fondateur. L'absence d'explications officielles fournies par le conseil, combinée à la vente préalable de ses actions par le directeur financier, a alimenté les soupçons de Matt Mullenweg et l'a incité à évincer les administrateurs et les cadres concernés dès sa reprise de pouvoir.
Conflits juridiques et crise interne : les événements récents
Bien que le conseil d'administration d'Automattic n'ait pas explicité publiquement les motifs précis de cette décision, cette mise à l'écart survient après des années de vives turbulences sous la présidence de Matt Mullenweg. Comme souligné plus haut, la société est engagée dans un conflit juridique féroce contre l'hébergeur WP Engine au sujet de l'utilisation de la marque WordPress et de redevances financières, une guerre dont il est à l'origine.
Au cours de la semaine précédant le 22 septembre 2024, Matt Mullenweg a commencé à critiquer de façon virulente son concurrent WP Engine. Puis, lors dun discours prononcé au WordCamp US 2024, il a affirmé que « WP Engine avait apporté une contribution dérisoire à WordPress par rapport à Automattic », a critiqué les liens étroits de WP Engine avec le capital-investissement et a appelé au boycott, déclenchant une polémique sur Internet.
En réponse, WP Engine a émis une mise en demeure contre ce quil a qualifié de diffamation et dextorsion, attribuant ses attaques à son refus de verser à Automattic « une part de son chiffre daffaires brut de manière continue » pour ce quil présentait comme des redevances de licence de marque nécessaires pour le nom « WordPress ». Matt Mullenweg aurait notamment exigé de WP Engine qu'il reverse 8 % de son chiffre d'affaires à Automattic.
Le 25 septembre 2024, Automattic a restreint l'accès de WP Engine à certaines ressources de WordPress.org, en limitant la capacité de WP Engine à mettre à jour ses modules complémentaires sur la plateforme. Cette action a eu des répercussions directes sur les clients de WP Engine, affectant la mise à jour et la sécurité de leurs sites Web. La situation a dégénéré en bataille juridique ; WP Engine a poursuivi Automattic et Matt Mullenweg le 3 octobre.
Les défendeurs sont accusés d'extorsion, d'interférence avec les opérations, d'abus de pouvoir et de préjudice commercial. Il a demandé une injonction préliminaire pour restaurer son accès aux ressources de WordPress.org. Le 10 décembre 2024, un tribunal de Californie a ordonné à Automattic de rétablir l'accès de WP Engine aux ressources de WordPress.org, estimant que les actions d'Automattic causaient un préjudice « irréparable » à WP Engine.
Automattic s'est exécuté, mais Matt Mullenweg a poursuivi ses actions hostiles. David Hansson, créateur du framework Web libre Ruby on Rails (RoR), a déclaré : « Automattic est complètement à côté de la plaque et les dommages potentiels pour le monde de l'open source vont bien au-delà de WordPress ».
Des conflits internes qui ont provoqué de nombreux départs
La position adoptée par Matt Mullenweg dans ce conflit a braqué les projecteurs sur Automattic et a également provoqué des dissensions internes au sein de l'entreprise. En octobre 2024, Matt Mullenweg avait proposé des offres de départ aux collaborateurs qui désapprouvaient sa gestion, ce qui avait conduit 159 employés, soit environ 8 % de l'effectif, à quitter l'entreprise. Malgré cet exode, Matt Mullenweg n'était pas prêt pour une désescalade.
Interrogés sur cette décision, les salariés ont exprimé des réactions partagées, allant du soulagement à l'inquiétude face à l'instabilité engendrée. Certains désapprouvaient ses décisions stratégiques ayant divisé la communauté WordPress. Après leurs départs, Automattic a réduit ses effectifs de 16 % en avril 2025.
Il a par la suite dissous l'équipe de développement durable de WordPress. Cela est intervenu après que le responsable de l'équipe, Thijs Buijs, a annoncé qu'il quitte son rôle. Matt Mullenweg a répondu : « aujourd'hui, j'ai appris que nous avons une équipe de durabilité. En regardant les résultats de l'équipe jusqu'à présent, et le retour sur investissement du temps investi, c'est probablement le bon moment pour dissoudre officiellement l'équipe ».
Kara Swisher, journaliste de renom spécialisée dans les technologies, a été consternée. Elle a déclaré : « c'est sur la plateforme @wordpress que @mossbergwalt et moi avons lancé All Things D et plus tard Recode, parce qu'elle était si bonne et que @photomatt nous a toujours beaucoup aidés. Mais quel tournant pathétique pour lui, qui est devenu un trou du c*l sans état d'âme ». Kara Swisher est loin d'être la seule personne à avoir réagi ainsi.
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Selon vous, quelles pourraient être les causes à l'origine de ces événements ?
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