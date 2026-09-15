Le conseil d'administration d'Automattic aurait été entièrement renouvelé à la suite de l'échec d'une tentative visant à écarter son PDG Matt Mullenweg. Quelques jours plus tôt, les membres du conseil avaient voté pour le placer en congé payé. Après ce vote, Matt Mullenweg a accusé les administrateurs de conspirer contre lui sur le réseau interne Slack de l'entreprise. Cette affaire a semé la confusion dans la communauté WordPress, déjà fragilisée.
Matt Mullenweg a ensuite annoncé aux employés qu'il reprenait le contrôle des opérations, ce que la direction d'Automattic a confirmé officiellement. Un porte-parole a souligné la brièveté de cet épisode en déclarant : « Matt n'a été absent que 33 heures et 20 minutes ; nous sommes déjà de retour au travail ».
Selon certains rapports récents et sources au fait du dossier, le retour de Matt Mullenweg s'est accompagné de la sortie des membres du conseil ayant soutenu sa mise à l'écart. Toni Schneider, ancien dirigeant d'Automattic et aujourd'hui à la tête de Bluesky, aurait quitté son siège d'administrateur. Sue Decker a également présenté sa démission, tandis que Ann Dunwoody a été démise de ses fonctions directement par Matt Mullenweg.
En plus du conseil d'administration, de hauts responsables ont été écartés, notamment le responsable juridique Andy Missan ainsi que le directeur financier Mark Davies, qui devait initialement assurer l'intérim à la tête de la société. Ces tensions s'ajoutent à la désactivation récente des comptes de plusieurs contributeurs de la communauté WordPress, ainsi qu'aux divergences ayant conduit à la démission de nombreux employés en 2025.
L'éviction soudaine du fondateur de WordPress et sa riposte
Le 10 septembre 2026, Matt Mullenweg, fondateur d'Automattic et figure centrale de l'écosystème WordPress, a été soudainement écarté de son poste de PDG par le conseil d'administration de l'entreprise. Placé de force en congé payé à la suite d'un vote du conseil dont les motifs concrets n'ont jusque-là pas été rendus publics, Matt Mullenweg a vivement réagi sur les canaux internes de discussion interne de l'entreprise, dénonçant un complot.
Il a publiquement accusé le directeur financier Mark Davies d'avoir « conspiré » contre lui avec d'autres administrateurs, parmi lesquels figurait l'ancien PDG Toni Schneider. Dans la foulée, Mark Davies a été nommé PDG par intérim par le conseil, affirmant avoir toute confiance en sa capacité à diriger la société.
Sur les réseaux sociaux et divers forums, Matt Mullenweg a laissé entendre que « cette manuvre interne pouvait être liée au fonds d'investissement Silver Lake, actionnaire majoritaire de WP Engine », société avec laquelle Automattic est engagée dans un litige juridique majeur. Matt Mullenweg a qualifié WP Engine de « cancer pour WordPress », alléguant que l'hébergeur profite de la marque WordPress sans respecter les licences appropriées.
Matt Mullenweg a déclaré que la décision a été prise contre sa volonté. Refusant de se plier à cette mise à l'écart, il a rapidement repris l'initiative sur la messagerie interne Slack en retirant les accès d'administration aux autres dirigeants et en désactivant le compte de Mark Davies. Se qualifiant lui-même de pirate, il a répondu aux journalistes qui l'interrogeaient sur la sincérité de sa démarche : « je ne suis pas un troll, je suis un pirate, évidemment ».
Sur X, il a dédramatisé la situation avec ironie en affirmant que « les conseils d'administration ne sont jamais ennuyeux », et a partagé la réflexion suivante : « conseil aux fondateurs : si vous n'avez pas une tentative de coup d'État toutes les quelques années, c'est que vous n'embauchez pas des dirigeants assez forts ». Selon ses propos, c'était la cinquième tentative de coup d'État à laquelle il faisait face au cours de sa carrière à la tête d'Automattic.
Rétablissement de Matt Mullenweg et confirmation officielle
Dès le 11 septembre, il annonçait déjà son retour sur le Slack interne : « salut tout le monde ! Heureux d'annoncer que le conseil d'administration est de nouveau d'accord, et que je contrôle Automattic. Beaucoup de choses se sont passées au cours des 48 dernières heures que nous devons régler, et j'espère que la majeure partie n'était qu'un malentendu, car j'ai un immense respect et de la considération pour les personnes impliquées ».
Au cours des deux dernières années, de nombreux employés de lentreprise ont décrit un leadership chaotique et déstabilisant de la part du PDG Matt Mullenweg, comprenant notamment des licenciements, des contrôles de loyauté à caractère sectaire, labandon rageur de projets communautaires, des provocations mesquines et lapposition de filigranes sur les messages pour tenter de repérer les personnes divulguant des informations à la presse.
Le 12 septembre, Automattic a confirmé aux médias qu'il était effectivement de retour. « Matt Mullenweg est président-directeur général dAutomattic, avec le soutien total du conseil dadministration, et si vous effectuez une recherche en ligne, vous constaterez que de nombreux cadres supérieurs et employés dAutomattic le soutiennent également », a écrit Megan Fox, porte-parole dAutomattic, dans un e-email envoyé aux médias.
Cette annonce est intervenue seulement deux jours après que cette même porte-parole eut déclaré aux médias : « Matt Mullenweg est actuellement en congé chez Automattic. Mark Davies, directeur financier dAutomattic, dirigera lentreprise en tant que PDG par intérim. Le conseil dadministration a pleinement confiance en la capacité de Mark à diriger lentreprise et en celle de léquipe à mettre en uvre les priorités de lentreprise ».
Des cadres et personnalités du secteur ont exprimé leur soutien suite à cette annonce, à l'image de Mary Hubbard, directrice exécutive de WordPress.org, qui s'est dite « soulagée et ravie » de voir Matt Mullenweg revenir au poste de PDG d'Automattic. D'autres se sont montrés sceptiques quant à ce retour.
Des conflits internes qui ont provoqué de nombreux départs
La position adoptée par Matt Mullenweg dans ce conflit a braqué les projecteurs sur Automattic et a également provoqué des dissensions internes au sein de l'entreprise. En octobre 2024, Matt Mullenweg avait proposé des offres de départ aux collaborateurs qui désapprouvaient sa gestion, ce qui avait conduit 159 employés, soit environ 8 % de l'effectif, à quitter l'entreprise. Malgré cet exode, Matt Mullenweg n'était pas prêt pour une désescalade.
Interrogés sur cette décision, les salariés ont exprimé des réactions partagées, allant du soulagement à l'inquiétude face à l'instabilité engendrée. Certains désapprouvaient ses décisions stratégiques ayant divisé la communauté WordPress. Après leurs départs, Automattic a réduit ses effectifs de 16 % en avril 2025.
Il a par la suite dissous l'équipe de développement durable de WordPress. Cela est intervenu après que le responsable de l'équipe, Thijs Buijs, a annoncé qu'il quitte son rôle. Matt Mullenweg a répondu : « aujourd'hui, j'ai appris que nous avons une équipe de durabilité. En regardant les résultats de l'équipe jusqu'à présent, et le retour sur investissement du temps investi, c'est probablement le bon moment pour dissoudre officiellement l'équipe ».
Kara Swisher, journaliste de renom spécialisée dans les technologies, a été consternée. Elle a déclaré : « c'est sur la plateforme @wordpress que @mossbergwalt et moi avons lancé All Things D et plus tard Recode, parce qu'elle était si bonne et que @photomatt nous a toujours beaucoup aidés. Mais quel tournant pathétique pour lui, qui est devenu un trou du c*l sans état d'âme ». Kara Swisher est loin d'être la seule personne à avoir réagi ainsi.
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