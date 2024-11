WordPress 6.7 : un nouveau thème de bloc par défaut, ainsi que des options de style améliorées pour les bordures, les arrière-plans, les ombres et l'espacement entre les différents blocs

WordPress est un système de gestion de contenu web. Il a été créé à l'origine comme un outil de publication de blogs, mais il a évolué pour permettre la publication d'autres contenus web, y compris des sites web plus traditionnels, des listes de diffusion et des forums Internet, des galeries de médias, des sites d'adhésion, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des boutiques en ligne.WordPress a dévoilé la version 6.7, nommée "Rollins" en l'honneur du saxophoniste de jazz Sonny Rollins. Cette mise à jour introduit le nouveau thème de bloc par défaut, Twenty Twenty-Five, ainsi que des options de style améliorées pour les bordures, les arrière-plans, les ombres et l'espacement entre les différents blocs. Un ajout notable est la fonction Zoom arrière, qui permet aux utilisateurs de visualiser et de concevoir le contenu à partir d'une perspective de haut niveau, facilitant ainsi le stylisme et la disposition des blocs sans se concentrer sur les détails individuels.Le bloc Query Loop a été amélioré pour une plus grande convivialité avec un nouveau basculement entre les modes « Default » et « Custom », ce qui simplifie la création de sections riches en contenu. De plus, WordPress 6.7 améliore la gestion dynamique du contenu en permettant la connexion des blocs aux champs personnalisés directement dans l'éditeur. La gestion des polices pour les thèmes de blocs a également été améliorée, rendant la personnalisation de la typographie plus accessible.Les vues de données comprennent maintenant des améliorations pour simplifier la navigation dans la gestion des pages, des modèles et des gabarits dans l'éditeur de site. La mise à jour offre également des améliorations pour les développeurs, des améliorations de l'accessibilité, une augmentation des performances et une meilleure prise en charge de PHP 8+.Pensez-vous que ces améliorations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur cette version ?