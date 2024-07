Avec des centaines de corrections et d'améliorations, le CMS WordPress 6.6 apporte un nouveau niveau de créativité, de convivialité et d'efficacité à vos activités WordPress

Les bases de WordPress 6.6

Nouveaux éléments de conception

Styles spécifiques aux sections

Mises à jour de l'API Block Bindings

WordPress est un système de gestion de contenu web. Il a été créé à l'origine comme un outil de publication de blogs, mais il a évolué pour permettre la publication d'autres contenus web, y compris des sites web plus traditionnels, des listes de diffusion et des forums Internet, des galeries de médias, des sites d'adhésion, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des boutiques en ligne.Plusieurs fois par an, le logiciel open source WordPress fait l'objet d'une mise à jour majeure, offrant aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, des améliorations régulières et d'importantes corrections de bugs. Avec des centaines de corrections et d'améliorations, WordPress 6.6 apporte un nouveau niveau de créativité, de convivialité et d'efficacité à vos activités WordPress.Voici un rapide tour d'horizon de ce que cette dernière mise à jour offre aux utilisateurs de WordPress.com, en commençant par les bases de WordPress 6.6.WordPress 6.6 est disponible dès maintenant et a probablement déjà atterri sur votre site WordPress.com. Les mises à jour sont déployées par vagues sur WordPress.com pour permettre un accès anticipé, des tests et des itérations avant que ces mises à jour majeures ne soient diffusées à plus grande échelle. Les sites sur WordPress.com sont mis à jour automatiquement.Avec la version 6.6, vous verrez une nouvelle disposition par défaut côte à côte lors de l'affichage et de l'édition des pages. La gestion des modèles a également été mieux intégrée, assurant une navigation plus efficace et moins de clics pour arriver là où vous voulez être.Au milieu de ces changements majeurs, on trouve un certain nombre de petites améliorations apportées à la navigation au clavier, aux actions d'édition en masse, ainsi qu'à la conception et aux fonctionnalités globales de l'Éditeur de site.Si vous avez passé du temps dans l'éditeur de site, vous aurez remarqué qu'il offrait une expérience assez différente de l'éditeur de page/poste. WordPress 6.6 offre maintenant un flux de travail partagé pour la publication, conduisant à des interactions plus fluides lors de la navigation entre les différents éléments de votre site.Dans le cadre de cette unification, il y a également une mise à jour de la disposition et de la conception du flux de publication avec des affichages plus proéminents pour le titre, l'état de la publication et l'image vedette.Pour tous les développeurs de plugins et de thèmes, cette mise à jour particulière facilite également l'extension de l'éditeur. L'éditeur d'articles/de pages et l'éditeur de site utilisent désormais les mêmes slots et API d'extension.Pour les utilisateurs, cela signifie que beaucoup plus de plugins seront en mesure d'apporter des fonctionnalités intéressantes dans l'éditeur. Pour les développeurs de plugins, cela signifie qu'il est plus facile d'implémenter votre code pour étendre les capacités de l'éditeur.Cette nouvelle fonctionnalité permet de modifier des blocs spécifiques même lorsque vous utilisez des modèles et des styles synchronisés. Par exemple, si vous avez un modèle pour un bouton CTA stylisé, vous pouvez utiliser cette fonction de remplacement pour utiliser une copie différente ou même des couleurs pour différentes pages et emplacements de bouton, tout en conservant les éléments communs.Vous pouvez «» dans la section «» des blocs Paragraphe, En-tête, Bouton et Image, d'autres blocs étant prévus à l'avenir.En plus des mises à jour planifiées des plugins, le noyau de WordPress offre maintenant des retours en arrière automatiques lorsqu'une mise à jour de plugin échoue. Si vous n'utilisez pas les mises à jour programmées, vos plugins seront mis à jour automatiquement lorsque de nouvelles versions seront disponibles.Dans le passé, si la mise à jour d'un plugin échouait, WordPress laissait le plugin inactif, ce qui pouvait rendre certaines parties de votre site web inutilisables ou cassées. Dans WordPress 6.6, le plugin est ramené à la version précédente, assurant ainsi la continuité de votre site jusqu'à ce que vous puissiez diagnostiquer et résoudre le problème.WordPress 6.6 offre une poignée de nouvelles options de personnalisation pour concevoir et styliser votre site.Créez un effet visuel immédiat avec la nouvelle option d'image de fond du site dans l'éditeur de site. Qu'il s'agisse d'une photo à fond perdu ou d'un motif graphique fantaisiste, vous avez la liberté de choisir la taille, la position et la répétition.Vous pouvez désormais définir des marges négatives pour n'importe quel bloc, ce qui permet un contrôle plus granulaire des marges. Cela permet aux utilisateurs de créer plus facilement des éléments de conception qui se chevauchent. Notez que les valeurs négatives doivent être saisies manuellement plutôt qu'à l'aide du curseur.Grâce aux blocs Grille et Disposition de la grille, vous pouvez rapidement créer des grilles d'aspect professionnel pour vos images, vos témoignages, vos vidéos, etc. L'option « Auto » génère automatiquement des lignes et des colonnes adaptées aux mobiles, tandis que l'option « Manuel » permet un contrôle plus précis.Dans le menu Styles, vous pouvez désormais modifier les effets d'ombre, y compris le style d'ombre par défaut pour les images, les boutons, etc. Vous pouvez également ajouter vos propres styles d'ombres, ce qui vous permet de contrôler totalement cet élément de conception subtil et puissant.Cette amélioration est pour les concepteurs de thèmes. Avec WordPress 6.6, vous avez la possibilité de définir des variations de style pour des sections spécifiques d'un site, et pas seulement pour le thème dans son ensemble. Pour activer cette option, vous devez éditer le fichier theme.json de votre thème et déclarer la variation de style. Une fois cette étape franchie, vous pourrez modifier rapidement les styles de plusieurs blocs pour des zones telles que les en-têtes, les pieds de page, les sections de contenu, etc.En prime, les styles de section fonctionnent parfaitement avec le contenu importé depuis notre collection publique de modèles.Cette version rend les Block Bindings plus faciles à utiliser et plus puissants. Disponible à l'origine depuis WordPress 6.5, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de connecter (ou « lier ») le contenu d'un bloc aux données d'un champ personnalisé. WordPress 6.6 va encore plus loin en offrant la possibilité de modifier les données d'un champ personnalisé en mettant à jour le bloc dans l'éditeur.Il y a des centaines de mises à jour de WordPress dans la version 6.6. Vous pouvez trouver l'ensemble des nouveautés dans le WordPress 6.6 Field Guide.Pensez-vous que ces mises à jours sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?