Contenu de la version 6.4

PHP 8.1 ou 8.2 est recommandé pour WordPress 6.4.

WordPress 6.4 désactive les pages de pièces jointes pour les nouvelles installations.

Cette dernière version de WordPress introduit un nouveau thème par défaut polyvalent et une série de mises à jour qui vous aideront à franchir chaque étape de votre parcours créatif. Rédigez votre contenu en toute transparence grâce aux améliorations apportées à l'écriture. Explorez de nouvelles façons de donner vie à votre vision et simplifiez l'édition de votre site grâce à des outils améliorés. Que vous soyez un nouveau venu sur WordPress ou un créateur expérimenté, "Shirley" a quelque chose à vous offrir. Découvrez la flexibilité inégalée de la construction avec des blocs et laissez vos idées s'envoler.", déclare Josepha Haden Chomphosy, directrice exécutive de WordPress.Découvrez le meilleur de l'édition de site avec Twenty Twenty-Four. Ce nouveau thème par défaut aux multiples facettes a été conçu avec trois cas d'utilisation distincts à l'esprit, des écrivains et artistes aux entrepreneurs. Gagnez du temps et de l'énergie grâce à sa vaste collection de plus de 35 modèles et patrons, et ouvrez un monde de possibilités créatives grâce à quelques ajustements. La flexibilité remarquable de Twenty Twenty-Four lui permet de s'adapter à presque tous les types de sites.De nouvelles améliorations garantissent la fluidité de votre parcours de création de contenu. Découvrez de nouveaux raccourcis clavier en vue Liste, une fusion de listes plus intelligente et un meilleur contrôle des paramètres de lien. Une barre d'outils cohérente pour les blocs Navigation, Liste et Citation vous permet de travailler efficacement avec les options d'outils dont vous avez besoin.Introduite pour la première fois dans WordPress 6.3, la Palette de commandes est un outil puissant pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin, effectuer des tâches efficacement et accélérer votre processus de construction. Profitez d'un design rafraîchi et de nouvelles commandes pour effectuer des actions spécifiques à un bloc dans cette version.Les modèles sont un excellent moyen d'exploiter le potentiel des blocs et de simplifier le processus de construction de votre site. WordPress 6.4 vous permet de les organiser avec des catégories personnalisées. De plus, un nouveau filtrage avancé dans la section des modèles de l'inserteur rend la recherche de tous vos modèles plus intuitive.Créez des mises en page esthétiques et fonctionnelles grâce à un ensemble élargi d'outils de conception. Jouez avec les images d'arrière-plan dans les blocs de groupe pour obtenir des conceptions uniques et maintenez les dimensions des images cohérentes avec les rapports d'aspect des espaces réservés. Vous souhaitez ajouter des boutons à votre bloc Navigation ? Vous pouvez désormais le faire en toute simplicité, sans aucune ligne de code.Activez la fonctionnalité lightbox pour permettre aux visiteurs de votre site de profiter d'images interactives en plein écran lorsqu'ils cliquent dessus. Appliquez-la globalement ou à des images spécifiques pour personnaliser l'expérience de visualisation.Définissez des noms personnalisés pour les blocs de groupe afin d'organiser et de distinguer facilement les zones de votre contenu. Ces noms seront visibles dans la vue en liste.Les nouveaux aperçus des blocs Galerie et Image en vue Liste vous permettent de visualiser et de localiser d'un coup d'œil l'emplacement des images dans votre contenu.Vous souhaitez utiliser vos modèles personnalisés sur un autre site ? Importez et exportez-les sous forme de fichiers JSON à partir de la vue des modèles de l'éditeur de site.Block Hooks permet aux développeurs d'insérer automatiquement des blocs dynamiques à des emplacements de contenu spécifiques, enrichissant ainsi l'extensibilité des thèmes de blocs par le biais de plugins. Bien que considérée comme un outil de développement, cette fonctionnalité est conçue pour respecter vos préférences et vous donne un contrôle total sur l'ajout, la suppression et la personnalisation des blocs insérés automatiquement en fonction de vos besoins.Cette version comprend plus de 100 mises à jour liées aux performances pour une expérience plus rapide et plus efficace. Les améliorations notables concernent les performances de chargement des modèles pour les thèmes (y compris Twenty Twenty-Four), l'utilisation des stratégies de chargement de script "defer" et "async" dans le noyau, les blocs et les thèmes, ainsi que l'optimisation des options chargées automatiquement.Chaque version s'engage à rendre WordPress accessible à tous. WordPress 6.4 apporte plusieurs améliorations à l'affichage en liste et la prise en charge des étiquettes aria pour le bloc Navigation, parmi d'autres nouveautés. L'interface utilisateur de l'administrateur inclut des améliorations dans le placement des boutons, le contexte des éléments du menu "Ajouter un nouveau", et les messages vocaux de l'état du site.Qu'en pensez-vous ?Quelles sont les nouveautés de cette version que vous trouvez intéressantes ?