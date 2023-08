Tout faire dans l'éditeur de site

Prévisualisation des thèmes de blocs

Créer et synchroniser des modèles

Travaillez plus rapidement avec la palette de commandes

Affinez vos conceptions avec de nouveaux outils

Suivi des modifications de conception avec les révisions de style

Annoter avec le bloc Notes de bas de page

Afficher ou masquer le contenu avec le bloc Détails

Les performances s'améliorent

L'accessibilité reste au cœur des préoccupations

Autres points forts

Définition du rapport hauteur/largeur des images

Créez votre site sans distraction

Redécouvrez la barre d'outils supérieure

Améliorations de l'affichage en liste

Création de modèles avec des motifs

Changements dans la prise en charge de PHP

Sauvegardes en cas d'échec de la mise à jour

Avec "Lionel", la nouvelle version de WordPress, vous pouvez créer des sites web magnifiques et attrayants plus efficacement que jamais. Que vous souhaitiez créer un site complet sans codage ou que vous soyez un développeur désireux de personnaliser chaque détail, WordPress 6.3 a de quoi susciter votre intérêt. En déballant et en explorant cette dernière version, vous découvrirez des fonctions et une navigation actualisées conçues pour vous aider à travailler et à créer avec moins d'efforts, des outils de conception qui vous donnent plus de contrôle sur la mise en page, et des fonctionnalités supplémentaires qui enrichissent l'expérience de la construction de sites.Cette nouvelle version ouvre de nouvelles possibilités d'expression créative pour les concepteurs, les créateurs et les bâtisseurs. Des outils puissants et des commandes affinées donnent confiance aux utilisateurs et leur permettent de gérer facilement leurs sites.WordPress 6.3 rassemble pour la première fois votre contenu, vos modèles, et vos modèles dans l'éditeur de site. Ajoutez des pages, parcourez les variations de style, créez des modèles synchronisés et bénéficiez d'un contrôle précis sur les menus de navigation. Passez moins de temps à passer d'une zone de site à l'autre pour vous concentrer sur ce qui compte le plus. De la création à l'achèvement, en un seul endroit.Découvrez les thèmes de blocs avant de les changer et prévoyez un aperçu de l'éditeur de site, avec des options à personnaliser directement avant de vous engager dans un nouveau thème.Disposez des blocs et enregistrez-les dans la section "Mes modèles" pour les utiliser sur l'ensemble de votre site. Vous pouvez même spécifier si vous souhaitez synchroniser vos modèles (précédemment appelés "blocs réutilisables") afin qu'une modification s'applique à toutes les parties de votre site. Vous pouvez également utiliser les modèles comme point de départ, en ayant la possibilité de personnaliser chaque instance.Passez à un modèle spécifique ou ouvrez les préférences de votre éditeur grâce à un nouvel outil qui vous permet d'accéder rapidement à des fonctionnalités étendues. Grâce à de simples raccourcis clavier (⌘+k sur Mac ou Ctrl+k sur Windows), en cliquant sur l'icône de recherche de la barre latérale dans Site View, ou en cliquant sur la barre de titre, vous pouvez vous rendre où vous voulez et faire ce que vous voulez en quelques secondes.Les nouveaux contrôles de conception offrent une plus grande souplesse d'ajustement, à commencer par la possibilité de personnaliser vos légendes à partir de l'interface Styles sans codage. Vous pouvez gérer vos filtres duotone dans les Styles pour les blocs pris en charge et choisir parmi les options fournies par votre thème ou les désactiver complètement. Le bloc Couverture bénéficie de paramètres supplémentaires pour la couleur du texte, les contrôles de mise en page et les options de bordure, ce qui rend ce puissant bloc encore plus pratique.Grâce à une nouvelle piste d'audit, vous pouvez désormais voir à quoi ressemblait votre site à un moment précis. Visualisez ces révisions dans une chronologie et accédez à une option de restauration des styles antérieurs en un seul clic.Les notes de bas de page permettent d'ajouter des annotations pratiques à votre contenu. Vous pouvez désormais ajouter et lier des notes de bas de page à n'importe quel paragraphe.Utilisez le bloc Détails pour éviter de gâcher une surprise, créer une section interactive de questions-réponses ou masquer un long paragraphe sous un titre.WordPress 6.3 contient plus de 170 mises à jour de performances, dont la prise en charge de defer et async pour l'API Scripts et la prise en charge de fetchpriority pour les images. Ces améliorations, ainsi que la résolution des modèles de blocs, le chargement paresseux des images et le chargeur d'emoji, peuvent améliorer considérablement le temps de chargement perçu de votre site web.Avec plus de 50 améliorations de l'accessibilité sur l'ensemble de la plateforme, WordPress 6.3 est plus accessible que jamais. L'amélioration de l'étiquetage, l'optimisation de la navigation par onglets et par touches fléchées, la révision de la hiérarchie des titres et les nouveaux contrôles dans l'éditeur d'images de l'administrateur permettent à ceux qui utilisent des technologies d'assistance de naviguer plus facilement.Spécifiez vos ratios d'aspect et garantissez l'intégrité de la conception, en particulier lorsque vous utilisez des images dans des motifs.La conception sans distraction est désormais disponible dans l'éditeur de site.La barre d'outils supérieure remaniée offre des sélecteurs de parent pour les blocs imbriqués, des options pour la sélection de plusieurs blocs et une interface intégrée à la barre de titre avec de nouvelles fonctionnalités à l'esprit.Glissez-déposez vers chaque couche de contenu et supprimez n'importe quel bloc dans la vue de liste mise à jour.Créez des modèles uniques pour accélérer la création de modèles grâce à une nouvelle fenêtre modale permettant d'accéder à la sélection des modèles.La prise en charge de PHP 5 n'est plus assurée. La nouvelle version minimale de PHP est la 7.0.0.WordPress va maintenant restaurer automatiquement la version précédemment installée des plugins ou des thèmes si quelque chose se passe mal lors d'une mise à jour manuelle qui a échoué.Source : WordPress Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des fonctionnalités proposées par cette version de WordPress ?