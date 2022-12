/** * Plugin Name: WP SQLite DB * Description: SQLite database driver drop-in. (based on SQLite Integration by Kojima Toshiyasu) * Author: Evan Mattson * This project is based on the original work of Kojima Toshiyasu and his SQLite Integration plugin. */ namespace WP_SQLite_DB { use DateTime; use DateInterval; use PDO; use PDOException; use SQLite3; if ( ! defined ( 'ABSPATH' ) ) { exit ; } /** * USE_MYSQL is a directive for using MySQL for database. * If you want to change the database from SQLite to MySQL or from MySQL to SQLite, * the line below in the wp-config.php will enable you to use MySQL. * * * define('USE_MYSQL', true); * * * If you want to use SQLite, the line below will do. Or simply removing the line will * be enough. * * * define('USE_MYSQL', false); * */ if ( defined ( 'USE_MYSQL' ) && USE_MYSQL ) { return ; } function pdo_log_error ( $message , $data = null ) { if ( strpos ( $_SERVER [ 'SCRIPT_NAME' ] , 'wp-admin' ) !== false ) { $admin_dir = '' ; } else { $admin_dir = 'wp-admin/' ; } die ( << "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" > $message $data HTML ) ; } if ( version_compare ( PHP_VERSION , '5.4' , '<' ) ) { pdo_log_error ( 'PHP version on this server is too old.' , sprintf ( "Your server is running PHP version %d but this SQLite driver requires at least 5.4" , phpversion ( ) ) ) ; } if ( ! extension_loaded ( 'pdo' ) ) { pdo_log_error ( 'PHP PDO Extension is not loaded.' , 'Your PHP installation appears to be missing the PDO extension which is required for this version of WordPress.' ) ; } if ( ! extension_loaded ( 'pdo_sqlite' ) ) { pdo_log_error ( 'PDO Driver for SQLite is missing.' , 'Your PHP installation appears not to have the right PDO drivers loaded. These are required for this version of WordPress and the type of database you have specified.' ) ; } /** * Notice: * Your scripts have the permission to create directories or files on your server. * If you write in your wp-config.php like below, we take these definitions. * define('DB_DIR', '/full_path_to_the_database_directory/'); * define('DB_FILE', 'database_file_name'); */ /** * FQDBDIR is a directory where the sqlite database file is placed. * If DB_DIR is defined, it is used as FQDBDIR. */ if ( defined ( 'DB_DIR' ) ) { if ( substr ( DB_DIR, - 1 , 1 ) != '/' ) { define ( 'FQDBDIR' , DB_DIR . '/' ) ; } else { define ( 'FQDBDIR' , DB_DIR ) ; } } else { if ( defined ( 'WP_CONTENT_DIR' ) ) { define ( 'FQDBDIR' , WP_CONTENT_DIR . '/database/' ) ; } else { define ( 'FQDBDIR' , ABSPATH . 'wp-content/database/' ) ; } } /** * FQDB is a database file name. If DB_FILE is defined, it is used * as FQDB. */ if ( defined ( 'DB_FILE' ) ) { define ( 'FQDB' , FQDBDIR . DB_FILE ) ; } else { define ( 'FQDB' , FQDBDIR . '.ht.sqlite' ) ; } /** * This class defines user defined functions(UDFs) for PDO library. * * These functions replace those used in the SQL statement with the PHP functions. * * Usage: * * * new PDOSQLiteUDFS(ref_to_pdo_obj); * * * This automatically enables ref_to_pdo_obj to replace the function in the SQL statement * to the ones defined here. */ class PDOSQLiteUDFS { /** * The class constructor * * Initializes the use defined functions to PDO object with PDO::sqliteCreateFunction(). * * @param PDO $pdo */ public function __construct ( $pdo ) { if ( ! $pdo ) { wp_die ( 'Database is not initialized.' , 'Database Error' ) ; } foreach ( $this ->functions as $f => $t ) { $pdo ->sqliteCreateFunction ( $f , [ $this , $t ] ) ; } }