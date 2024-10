Un ancien contributeur dénonce la malhonnêteté de la communauté WordPress

Il est vrai que je m'étais largement éloigné du projet WordPress depuis au moins 2017. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point une grande partie de la « communauté » autour de WordPress est vraiment malhonnête.



J'ai vu une entreprise WordPress après l'autre prétendre être « meilleure » dans la façon dont elle traite ses employés. La vérité est que presque toutes ont utilisé les vertus de WordPress comme une excuse pour sous-payer leurs employés et les maltraiter. Des entreprises de produits les plus respectées aux agences les plus en vue, je les ai vues broyer les bonnes personnes...



J'ai vu un véritable culte se former autour d'Automattic, l'entreprise à l'origine de Wordpress.com. En 2014, j'ai même postulé pour y travailler, mais à ce moment-là, j'avais déjà atteint un stade où je ne faisais plus confiance à l'organisation en raison des abus que j'avais vu un ami subir.



Tout cela pour dire qu'Automattic n'a jamais été honnête sur son identité et je ne me suis donc pas sentie mal à l'aise à l'époque de passer par de telles étapes. Ils avaient la possibilité de me faire changer d'avis à ce moment-là, mais non seulement cela ne s'est pas produit, mais l'expérience entière a plutôt diminué mon respect pour l'organisation.



La liste est longue, mais WordPress n'a jamais été une communauté honnête, et pourtant je suis resté, bien trop longtemps.



Je ne dirai pas que WP Engine n'a rien à se reprocher dans le monde plus large de WordPress et de l'open source, je ne l'ai pas quitté sur un coup de tête après tout. La nature de l'attaque dont ils font l'objet aujourd'hui, cependant, dépasse l'entendement. Elle montre enfin au monde ce qu'est réellement WordPress, une organisation/communauté abusive et prédatrice qui ment sur ses vertus pour abuser d'autres entreprises et organisations dans le but d'obtenir du travail gratuit.



J'ai pris du recul et ne contribuerai plus aux Meetups ou autres événements WordPress (quelque chose que j'étais enthousiaste à l'idée de reprendre l'été dernier). J'ai même arrêté de modérer jobs.wordpress.net, ce que je faisais presque quotidiennement depuis l'été 2013.



Si le projet trouve une nouvelle vie, de préférence avec des ambitions moindres qu'une énorme part de l'ensemble d'Internet, et une gouvernance compétente dans l'esprit des vertus qu'il prétend représenter, je repenserai ma position. Pour l'instant, cependant, au revoir WordPress, et merci pour tous les poissons.



Sur son site Web officiel, Chris Wiegman se présente comme développeur, conférencier et enseignant à Chicago, dans l'Illinois. Sa description précise qu'il développe des équipes et des produits logiciels, notamment divers plug-ins et thèmes WordPress , des extensions Chrome, des outils de développement et des sites Web pour des clients de toutes tailles. Il est notamment l'auteur de l'outil de ligne de commande Kana qui vise à faciliter le développement avec WordPress.Il a également travaillé pour le fournisseur de services d'hébergement WP Engine de 2018 à juillet 2024. Mais le lundi 28 octobre 2024, Chris Wiegman a décidé de claquer la porte du projet WordPress. Pourquoi ? Le développeur évoque la guerre que mène Matt Mullenweg contre son ancien employeur WP Engine et d'autres raisons latentes. Il dénonce le manque criant d'honnêteté dans la communauté WordPress dont pâtissent les développeurs et/ou les contributeurs :Selon Chris Wiegman, comme toutes entreprises de la communauté WordPress, WP Engine était également là pour faire de l'argent, mais contrairement autres, WP Engine ne cachait pas ce fait derrière un langage abusif. Il a déclaré qu'à la différence des autres acteurs, WP Engine n'a pas prétendu qu'il était de la « famille » ni prétendu que son travail était vertueux et donc en quelque sorte « meilleur » que celui des organisations qui n'utilisent pas WordPress.« Non, ils ont dit qu'ils voulaient être le plus grand hébergeur et l'ont fait avec le meilleur salaire que j'ai vu dans l'écosystème WordPress et un travail intéressant en plus », note Chris Wiegman dans un billet de blogue sur son site Web. Selon le développeur, c'est ce qui l'a attiré chez WP Engine Selon Chris Wiegman, « l'hypocrisie totale des actions de Matt Mullenweg n'est pas vraiment surprenante pour quiconque a observé Automattic pendant la dernière décennie ou plus, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Chris Wiegman a également déclaré que « l'écosystème WordPress est profondément abusif » et que bien qu'il aurait dû partir beaucoup plus tôt, « il pensait naïvement être encore en mesure d'améliorer les choses à travers ses actions ».Mais avec les récents agissements de Matt Mullenweg, Chris Wiegman affirme qu'il ne voit aucun moyen d'améliorer la situation. « Je crains que mon implication continue ne serve qu'à signaler aux autres que leur propre travail et leurs efforts sont à la fois sûrs et valables. Ce n'est pas le cas. Je ne veux pas être responsable de l'orientation de bonnes personnes vers un écosystème abusif », a-t-il déclaré. Il a archivé ses projets WordPress et dit adieu à la communauté.Chris Wiegman laisse la porte ouverte à un possible retour, à condition que le projet améliore sa gouvernance et abandonne son ambition de contrôler un large pan d'Internet. Il critique la prédation des entreprises WordPress qui mentent sur leurs vertus pour profiter des développeurs et obtenir du travail gratuit :Les critiques de Chris Wiegman à l'égard de Matt Mullenweg et Automatic font écho à celles du créateur du framework Web Ruby on Rails (RoR), David Heinemeier Hansson. Dans un billet de blogue publié au début du mois, David Hanson a déclaré : « Automattic est complètement à côté de la plaque et les dommages potentiels pour le monde de l'open source vont bien au-delà de WordPress ». Pour David Hanson, « Automattic salit l'open source » à travers cette affaire.Dans une lettre ouverte publiée sur LinkedIn, Ken Simpson, PDG de MailChannels, une société canadienne spécialisée dans la sécurité des courriels pour les entreprises et les fournisseurs de services Internet, a interpelé Matt Mullenweg sur ce qu'il considère comme « une exclusion illégale des employés de MailChannels de WordCamp ». WordCamp est une conférence qui se consacre à tout ce qui touche à WordPress. Ces événements sont organisés par la communauté.D'après Ken Simpson, cette interdiction excessive est une pratique antitrust qui viole à la fois les sections 1 et 2 du Sherman Act, ainsi que la section 3 du Clayton Act. Son message indique : « WordCamp est un événement industriel essentiel pour l'écosystème WordPress, et cette pratique d'exclusion crée des barrières déraisonnables à la concurrence tout en ne servant aucun objectif commercial légitime ». Ken Simpson demande à Matt Mullenweg de lever ses barrières.En effet, sur les pages de connexion aux différentes plateformes liées au projet Wordpress, Matt Mullenweg a mis en place une case à cocher qui exige que les utilisateurs disent s'ils sont affiliés d'une manière d'une autre à WP Engine . Les utilisateurs qui divulguent leur affiliation à WP Engine sont automatiquement bannis et ne peuvent pas se connecter à ces différentes plateformes. La mesure est fortement controversée, mais Matt Mullenweg reste imperturbable.Source : billet de blogue