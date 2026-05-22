La version 7.0 du CMS pour PHP WordPress est disponible avec un nouveau tableau de bord d'administration, des améliorations de l'éditeur de blocs et une plateforme d'intégration d'IA

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WordPress 7.0 « Armstrong »

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WordPress (WP ou WordPress.org) est un système de gestion de contenu web. Conçu à l'origine comme un outil de publication de blogs, il a évolué pour prendre en charge la publication d'autres types de contenu web, notamment des sites web plus traditionnels, des listes de diffusion, des forums Internet, des galeries multimédias, des sites d'adhésion, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des boutiques en ligne. Disponible sous forme de logiciel libre et open source, WordPress figure parmi les systèmes de gestion de contenu les plus populaires. WordPress est écrit en langage de programmation PHP et s'appuie sur une base de données MySQL ou MariaDB. Ses fonctionnalités comprennent une architecture de plugins et un système de modèles, appelés « thèmes ».Après plusieurs mois de développement, la version officielle WordPress 7.0 « Armstrong » a été publiée avec un tableau de bord d'administration repensé, des commandes d'éditeur de blocs étendues et une nouvelle section « Connecteurs » permettant de gérer les intégrations IA directement depuis votre site web. Cette mise à jour modernise lexpérience du tableau de bord avec des transitions de page plus fluides grâce à lAPI CSS View Transitions, une nouvelle palette de commandes accessible viaou, et un nouveau jeu de couleurs par défaut harmonisé avec léditeur de blocs. Les utilisateurs qui préfèrent lancien look peuvent toujours revenir à la palette « Fresh » depuis les paramètres de leur profil.Cette version améliore également lédition de contenu et la gestion des révisions. Les révisions visuelles remplacent désormais les comparaisons de texte brut par des aperçus codés par couleur, permettant aux utilisateurs de parcourir les versions précédentes à laide dun curseur comprenant des horodatages. WordPress 7.0 ajoute également de nouveaux blocs « Fil dAriane » et « Icône », améliore les blocs « Grille » et « Couverture » avec des options de mise en page plus réactives et des arrière-plans vidéo, et introduit des contrôles de visibilité basés sur lappareil afin que des blocs spécifiques puissent être affichés ou masqués sur ordinateur, tablette ou mobile.L'une des principales nouveautés de cette mise à jour est également une nouvelle section « Connecteurs » dans les paramètres, offrant aux propriétaires de sites une plateforme centrale pour gérer les intégrations externes telles que Claude, Gemini, OpenAI et d'autres services via des clés API ou des identifiants. La mise à jour comprend également des améliorations dans la gestion des plugins, notamment des onglets personnalisés sur l'écran des plugins, ainsi que des corrections d'accessibilité pour la gestion des médias, l'ergonomie de la commande vocale, le contraste des couleurs et la navigation dans l'éditeur.Voici l'anonnce de WordPress 7.0 :Chaque nouvelle version de WordPress rend hommage à un artiste qui a marqué de manière indélébile le monde de la musique. Découvrez WordPress 7.0 « Armstrong », nommé en l'honneur de « Satchmo » lui-même, le musicien de jazz Louis Armstrong.Connu comme le « premier grand soliste de jazz », Louis Armstrong a créé des ensembles qui mettaient en valeur ses talents exceptionnels de trompettiste et, ce faisant, a transformé le jazz, le faisant passer dune forme dart orchestrale à une forme dart solo. Ce maître de la trompette a également impressionné le monde entier par son chant caractéristique, introduisant limprovisation dans le jazz, influençant tous les artistes avec lesquels il a travaillé et changeant à jamais le paysage musical.Louis Armstrong a insufflé sa touche personnelle au monde du jazz. Avec WordPress 7.0 « Armstrong », vous pouvez créer le vôtre.WordPress 7.0 marque le début dune nouvelle ère, jetant les bases de lIA dans lexpérience WordPress. Vous accueillant avec un tableau de bord...