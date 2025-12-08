Le système de gestion de contenu web WordPress 6.9 est disponible et ajoute des notes au niveau des blocs, une palette de commandes au niveau du tableau de bord et une API pour les capacités

WordPress (WP, ou WordPress.org) est un système de gestion de contenu web. Il a été créé à l'origine comme un outil de publication de blogs, mais il a évolué pour prendre en charge la publication d'autres contenus web, y compris des sites web plus traditionnels, des listes de diffusion, des forums Internet, des galeries de médias, des sites d'adhésion, des systèmes de gestion de l'apprentissage et des boutiques en ligne. Disponible en tant que logiciel open source et libre, WordPress est l'un des systèmes de gestion de contenu les plus populaires - il était utilisé par 22,52 % du million de sites web les plus importants en décembre 2024.
WordPress 6.9 « Gene » a été publié avec plusieurs mises à jour fonctionnelles, en commençant par les Notes, un nouveau système de commentaires au niveau des blocs qui permet aux éditeurs de laisser des commentaires directement sur des blocs individuels de texte, de mise en page, de média ou de conception sans quitter l'éditeur. La palette de commandes est désormais disponible sur l'ensemble du tableau de bord, ce qui permet aux utilisateurs de déclencher des actions, de changer de vue et d'ouvrir des outils à l'aide de commandes clavier depuis n'importe quel écran.
Les blocs Paragraphe et Intitulé ajoutent une option « Adapter le texte au conteneur » qui ajuste automatiquement la typographie pour remplir l'espace disponible, ce qui facilite la création de bannières ou d'autres sections de texte proéminentes. Pour les développeurs, la mise à jour introduit l'API Abilities, un système de permissions unifié qui standardise la gestion des capacités à travers PHP, les points de terminaison REST et les outils pilotés par l'IA. Plus de 30 correctifs d'accessibilité améliorent également le comportement des lecteurs d'écran, le placement du curseur de saisie, la visibilité du contenu CSS et la cohérence de la mise au point.
Les améliorations de performance couvrent à la fois les thèmes classiques et les thèmes de blocs grâce à l'optimisation des styles de blocs, à la réduction des CSS en ligne et à l'ajustement de la priorisation des scripts. Les modifications apportées au backend incluent des requêtes de base de données plus efficaces, une mise en cache améliorée, une meilleure création de WP Cron et un nouveau tampon de sortie pour la gestion des modèles.
Cette annonce intervient alors que le conflit ouvert entre Matt Mullenweg, PDG dAutomattic, et l'hébergeur WP Engine a eu des conséquences désastreuses sur WordPress et sa communauté. Automattic a réduit ses contributions à WordPress pour s'aligner sur WP Engine, qu'il a qualifié de « cancer ». La société a déjà cessé de travailler sur WordPress Core, Gutenberg, Playground, Openverse et WordPress.org. Ces événements ont provoqué des tensions au sein de la communauté WordPress, certains membres exprimant des préoccupations quant à la direction prise par Matt Mullenweg et son impact potentiel sur l'intégrité et la viabilité de ce projet open source très populaire.
Voici un aperçu des principales fonctionnalités de WordPress 6.9 :
Notes au niveau des blocs
Les notes au niveau des blocs facilitent la collaboration en permettant aux équipes de laisser des commentaires directement sur le bloc qui nécessite une attention particulière.
Vous pouvez ajouter des notes de discussion et de résolution depuis la barre d'outils ou la barre latérale, et les auteurs reçoivent automatiquement des alertes par email lorsque de nouveaux commentaires arrivent.
Ainsi, tous les commentaires - modifications avant le lancement, corrections de contenu, ajustements de conception et même mises à jour après la publication, comme l'ajout de nouveaux liens - sont regroupés en un seul endroit, sans nécessiter d'outils supplémentaires.
Glisser-déposer visuel
Vous pouvez désormais voir exactement où un bloc va atterrir lorsque vous le faites glisser.
La prévisualisation en direct facilite grandement le déplacement des éléments sans avoir à deviner ou à corriger des erreurs par la suite.
Cela fonctionne actuellement avec des blocs simples, mais le glisser-déposer multi-blocs est prévu dans WordPress 7.0.
Bloc accordéon
Le bloc accordéon vous permet d'ajouter des sections pliables avec des titres et des panneaux, créant une expérience de lecture interactive sans nécessiter de code ou de plugins supplémentaires.
Il est idéal pour ajouter des questions fréquemment posées (FAQ) ou pour développer des détails et des listes afin d'ajouter un contexte supplémentaire dans votre contenu.
Blocs Term Query et compagnons
Le bloc Term Query simplifie la construction de pages de catégories et d'étiquettes en offrant une façon intégrée de les afficher, similaire au bloc Query Loop.
Il propose des options de tri (par exemple, le tri « par ordre »), des outils de conception pour le style, ainsi qu'une option permettant de transformer chaque élément en lien.
Combiné au bloc Term Description, il offre une configuration puissante pour les sites d'annuaires et de magazines qui utilisent un filtrage structuré ou une navigation par sous-pages.
Blocs Compte de commentaires et Lien de commentaires
En séparant le compte de commentaires du lien de commentaires, les blocs Compte de commentaires et Lien de commentaires vous permettent de placer l'accès aux commentaires là où c'est le plus judicieux dans un article.
Ils vous permettent également de contrôler les articles qui autorisent les commentaires.
Cette fonctionnalité était auparavant exclusive à l'éditeur de site, mais elle est maintenant disponible dans l'ensemble de l'expérience d'édition.
Ratios d'aspect du bloc Galerie et affiches du bloc Couverture
Le nouveau paramètre de ratio d'aspect du bloc Galerie vous permet d'appliquer un ratio cohérent à toutes les images d'un simple clic à partir de la barre latérale.
Il n'est plus nécessaire de procéder à des modifications manuelles ou de personnaliser les feuilles de style CSS pour obtenir une mise en page propre et unifiée.
En outre, vous pouvez ajouter des images de poster aux blocs de couverture avec des arrière-plans vidéo, ce qui permet aux visiteurs ayant une connexion plus lente de voir une image fixe pendant que la vidéo se charge.
Trouvez n'importe quoi instantanément avec la Palette de commandes du tableau de bord
Vous pouvez maintenant utiliser la Palette de commandes dans l'ensemble du tableau de bord de WP Admin (pas seulement dans l'éditeur de site), ce qui rend les commandes de navigation universellement accessibles.
Avec un seul raccourci clavier, les utilisateurs et les administrateurs peuvent éviter les clics répétitifs dans les menus et rationaliser leurs flux de travail.
Appuyez sur Ctrl/Cmd + K sur n'importe quel écran d...
