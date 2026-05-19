Des résultats plus clairs pour les agents IA : Laravel PAO, un framework web PHP libre et open source, offre des résultats optimisés pour l'IA lorsque certains outils PHP sont exécutés par un agent IA

Présentation de Laravel PAO : une sortie plus épurée pour les agents IA

Code : Sélectionner tout PHPUnit 12.5.14 by Sebastian Bergmann and contributors.............................................................. 61 / 1002 ( 6%)............................................................. 122 / 1002 ( 12%)............................. 1002 / 1002 (100%)Time: 00:00.321, Memory: 46.50 MBOK (1002 tests, 1002 assertions)

Code : Sélectionner tout {"tool":"phpunit","result":"passed","tests":1002,"passed":1002,"duration_ms":321}

Code : Sélectionner tout { "tool": "phpunit", "result": "failed", "tests": 2, "passed": 1, "failed": 1, "failures": [ { "test": "Tests\\Feature\\ExampleTest::it_returns_a_successful_response", "file": "tests/Feature/ExampleTest.php", "line": 17, "message": "Failed asserting that 500 is identical to 200." } ]}

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Laravel est un framework web PHP libre et open source destiné à la création d'applications web. Il a été créé par Taylor Otwell et est destiné au développement d'applications web suivant le modèle architectural modèle-vue-contrôleur (MVC) et basé sur Symfony. Parmi les fonctionnalités de Laravel, on trouve un système de paquets modulaires avec un gestionnaire de dépendances dédié, différentes méthodes d'accès aux bases de données relationnelles, des utilitaires facilitant le déploiement et la maintenance des applications, ainsi qu'une orientation vers le « syntactic sugar ».Récemment, Laravel a lancé Laravel PAO, un système de sortie optimisé pour les agents PHP conçu pour redéfinir la manière dont les agents IA interagissent avec les outils de développement PHP courants. Lorsque des outils tels que PHPUnit, Pest, Paratest, PHPStan, Rector ou Laravel Artisan sont invoqués par un agent IA, Laravel PAO fournit une sortie JSON structurée ou rationalisée. Cette approche remplace la sortie console typiquement « décorée », réduisant ainsi le bruit et améliorant la clarté pour le traitement automatique.À la suite de cette version, toutes les nouvelles applications Laravel incluront PAO par défaut en tant que dépendance de développement. Pour les frameworks de test tels que PHPUnit, Pest et Paratest, PAO fournit des résumés JSON compacts. Ceux-ci incluent le nombre de tests, les durées, les détails des échecs ou des erreurs, ainsi que des segments supplémentaires tels que la couverture de code ou le profilage, présentés sans le formatage standard du terminal.De plus, pour l'analyse statique avec PHPStan, PAO normalise la sortie en JSON, en mettant l'accent sur le nombre total d'erreurs et les détails par fichier pertinents pour les corrections automatisées. La sortie de Rector est également adaptée, avec un rapport structuré des fichiers modifiés, des différences de code et des rectors appliqués. La sortie de la commande Artisan est débarrassée des éléments décoratifs mais conserve le contenu informatif dans son format standard. Il est à noter que les workflows des développeurs locaux ne sont pas affectés, car PAO ne s'active que lorsqu'un agent compatible est détecté.Voici l'annonce de Laravel PAO :Les développeurs PHP et Laravel effectuent toute la journée la même boucle de rétroaction : tester, corriger, analyser, refactoriser, puis tester à nouveau. Les outils de cette boucle produisent une sortie conçue pour les terminaux humains : couleurs ANSI, lignes de points et tableaux décorés. Cette sortie convient lorsque vous la lisez, mais elle devient encombrante lorsquun agent la traite.Pour un agent, ce même résultat peut masquer les éléments importants : l'assertion qui échoue, le chemin d'accès au fichier, le numéro de ligne, l'identifiant PHPStan, le diff Rector.Laravel PAO (PHP agent-optimized output) résout ce problème. Il détecte quand des outils PHP pris en charge sont exécutés par un agent IA, tel que Claude Code, Cursor, Devin, Gemini CLI ou d'autres. Pour les outils de test et d'analyse, Laravel PAO renvoie un JSON compact et structuré. Pour les commandes Artisan, il nettoie la sortie de console décorée afin que les agents reçoivent les mêmes informations avec moins de bruit.À partir d'aujourd'hui, les nouvelles applications Laravel incluent PAO comme dépendance de développement par défaut.Prenons une grande suite de tests PHPUnit. Sans Laravel PAO, un agent reçoit des centaines de caractères de sortie de progression avant de voir si la suite a réussi ou échoué :Avec Laravel PAO, l'agent obtient plutôt ceci :Cette différence peut sembler minime dans un article, mais elle revêt une grande importance lors d'une session de l'agent. La sortie reste concise, quel que soit le nombre de tests réussis.Les échecs deviennent également plus utiles. Au lieu de demander à l'agent de fouiller dans une sortie de terminal formatée, PAO lui fournit les détails dont il a besoin pour continuer à travailler :L'agent sait ce qui a échoué, où cela s'est produit et quel message il doit analyser ensuite.Laravel PAO prend actuellement en charge les sorties de PHPUnit, Pest, Paratest, PHPStan, Rector et Laravel Artisan.Pour PHPUnit, Pest et Paratest, PAO génère des rapports de résultats concis : nombres, durées, échecs, erreurs, tests ignorés, avertissements,...