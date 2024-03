app

app

bootstrap/app.php

routes

api.php

channels.php

Code : Sélectionner tout 1

2

3

php artisan install:api php artisan install:broadcasting

database

composer create-project

/up

DiagnosingHealth

withFakeQueueInteractions

assertReleased

assertFailed

assertDeleted

APP_KEY

Limitation du débit par seconde

Transport du courrier de renvoi

Intégration du validateur d'invite

Nouvelles commandes Artisan

Améliorations des modèles de caste

La fonction Once

Amélioration des performances lors des tests avec les bases de données en mémoire

Meilleure prise en charge de MariaDB

Et bien d'autres choses encore...

Nous vous encourageons à consulter les notes de version et le guide de mise à jour pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Laravel 11.



Enfin, nous aimerions remercier la communauté Laravel pour ses contributions à cette version. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le temps et les efforts que beaucoup d'entre vous ont consacrés à faire de Laravel 11 une réalité.



Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle version et nous sommes impatients de voir les applications étonnantes que vous créerez avec Laravel 11.0 ! Nous vous encourageons à consulter les notes de version et le guide de mise à jour pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Laravel 11.Enfin, nous aimerions remercier la communauté Laravel pour ses contributions à cette version. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le temps et les efforts que beaucoup d'entre vous ont consacrés à faire de Laravel 11 une réalité.Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle version et nous sommes impatients de voir les applications étonnantes que vous créerez avec Laravel 11.0 !

Laravel est un framework web open-source écrit en PHP respectant le principe modèle-vue-contrôleur et entièrement développé en programmation orientée objet. Comme annoncé à Laracon EU, Laravel 11 introduit une structure d'application minimale, utilisant SQLite par défaut, implémentant le routage de santé, offrant une limitation de débit par seconde, supportant la rotation gracieuse des clés de chiffrement, améliorant les tests de file d'attente, introduisant de nouvelles commandes Artisan, ajoutant le transport de courrier Resend, intégrant le validateur Prompt, et bien d'autres choses encore.Reverb est le dernier ajout à l'écosystème Laravel et est un serveur WebSocket évolutif de première partie qui a été introduit pour fournir des capacités robustes en temps réel à vos applications.Pour obtenir tous les détails de cette version, vous pouvez consulter les notes de version officielles et le guide de mise à jour de Laravel. Voici quelques-uns des points forts de cette version.Laravel 11 introduit une structure d'application minimale pour les nouvelles applications Laravel, sans qu'il soit nécessaire de modifier les applications existantes. La nouvelle structure d'application est destinée à fournir une expérience plus légère et plus moderne, tout en conservant de nombreux concepts avec lesquels les développeurs Laravel sont déjà familiers.Le dossiera été massivement simplifié ; les noyaux HTTP et Console ont été supprimés. Les neuf middlewares qui étaient rarement personnalisés ont été déplacés dans le framework lui-même, le gestionnaire d'exception a été supprimé, et le répertoire Providers a été rationalisé en un seul fournisseur.Voici à quoi ressemble le nouveau dossierLa personnalisation reste une priorité. Pour ajuster les paramètres de haut niveau du comportement de l'application, vous pouvez utiliser le fichierrevitalisé. Ce fichier vous permet de modifier le routage de votre application, l'intergiciel, les fournisseurs de services, la gestion des exceptions, etc :En outre, le dossiera été simplifié ; les fichiers routesetne sont plus présents par défaut, car de nombreuses applications n'ont pas besoin de ces fichiers.Au lieu de cela, ils peuvent être créés à l'aide de simples commandes Artisan :Et ce n'est pas tout ! Il y a de nombreux détails sur la nouvelle structure d'application de Laravel dans les notes de version pour en savoir plus.Laravel Reverb apporte une communication WebSocket en temps réel extrêmement rapide et évolutive directement dans votre application Laravel, et fournit une intégration transparente avec la suite existante d'outils de diffusion d'événements de Laravel, tels que Laravel Echo.De plus, Reverb supporte la mise à l'échelle horizontale via les capacités de publication/souscription de Redis, ce qui vous permet de distribuer votre trafic WebSocket à travers plusieurs serveurs Reverb qui supportent tous une seule application à forte demande.Voici un exemple de test de stress avec ~30 000 clients maintenant des connexions ouvertes à Reverb, où chaque connexion est souscrite à 10 canaux différents, et plus de 6 000 messages sont échangés par seconde :En outre, vous pouvez surveiller les performances de vos serveurs Reverb dans Laravel Pulse pour obtenir une meilleure compréhension du nombre de connexions et de messages traités;Par défaut, les nouvelles applications Laravel utilisent SQLite pour le stockage de la base de données, ainsi que le pilotepour la session, le cache et la file d'attente de Laravel. De plus, la création d'un projet à l'aide de la commandeou de l'installateur Laravel créera automatiquement le fichier SQLite et exécutera les migrations de base de données initiales pour vous :Cela vous permet de commencer à construire votre application immédiatement après avoir créé une nouvelle application Laravel, sans avoir à installer de logiciel supplémentaire ou à créer des migrations de base de données supplémentaires.Les nouvelles applications Laravel 11 incluent une directive de routage de santé, qui indique à Laravel de définir un point de terminaison de contrôle de santé simple qui peut être invoqué par des services tiers de surveillance de la santé des applications ou des systèmes d'orchestration tels que Kubernetes. Par défaut, cette route est servie àLorsque des requêtes HTTP sont effectuées vers cette route, Laravel envoie un événement, ce qui vous permet d'effectuer des contrôles de santé supplémentaires pertinents pour votre application, tels que la vérification de la connectivité de la base de données et l'assurance que le cache fonctionne comme prévu.Auparavant, tester qu'un travail en file d'attente a été libéré, supprimé ou qu'il a échoué manuellement était fastidieux et nécessitait la définition de fakes et de stubs de file d'attente personnalisés. Cependant, dans Laravel 11, vous pouvez facilement tester ces interactions de file d'attente en utilisant la méthodeOutre l'assertion, que vous pouvez utiliser pour vérifier si un travail a été remis dans la file d'attente, vous pouvez également utiliser les assertionsoupour déterminer si un travail a échoué ou a été supprimé, respectivement.Comme Laravel chiffre tous les cookies, y compris le cookie de session de votre application, toutes les requêtes adressées à une application Laravel reposent sur le chiffrement. Cependant, pour cette raison, la rotation de la clé de chiffrement de votre application déconnecterait tous les utilisateurs de votre application. En outre, le décryptage des données chiffrées par la clé de chiffrement précédente devient impossible.Laravel 11 vous permet de définir les clés de chiffrement précédentes de votre application sous la forme d'une liste délimitée par des virgules via la variable d'environnement [C]APP_PREVIOUS_KEYS[/BC] :Lors du chiffrement des valeurs, Laravel utilisera toujours la clé de chiffrement "actuelle", qui se trouve dans la variable d'environnement. Lors du déchiffrement des valeurs, Laravel essaiera d'abord la clé courante. Si le déchiffrement échoue avec la clé actuelle, Laravel essaiera toutes les clés précédentes jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit capable de déchiffrer la valeur.Cette approche du déchiffrement gracieux permet aux utilisateurs de continuer à utiliser votre application sans interruption, même si votre clé de chiffrement est modifiée.Voici la liste d'autres améliorations et de nouvelles fonctionnalités dans Laravel 11 qui n'a pu être mentionné dans cet article :L'équipe de Laravel déclare :Dans la vidéo suivante, Taylor Otwell, fondateur et PDG de Laravel, présente et montre les nouveautés de Laravel 11 :Quel est votre avis sur cette nouvelle version de Laravel ?