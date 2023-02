Le rapport annuel Zend by Perforce présente des données et des analyses sur les technologies clés et les tendances de l'écosystème de développement PHP. Cette année, les principales conclusions sont centrées sur l'adoption des versions de PHP. Le rapport est basé sur les résultats d'une enquête anonyme menée entre les mois d'octobre et de décembre 2022. L'enquête a été promue via les médias sociaux et les courriels, et Zend a reçu un total de 651 réponses "qualifiées". La moitié des répondants se décrivent comme des développeurs. La somme des chiffres est supérieure à 100 % en raison des organisations qui utilisent plusieurs versions différentes.Avec l'annonce de la fin de vie (EOL) de PHP 7.4 en novembre 2022, PHP 8 est devenu le seul PHP supporté par la communauté. Bien que ce ne soit pas une nouvelle, et que cela ait été annoncé depuis des années avec la publication du cycle de vie des différentes versions de PHP, cela a un impact énorme. La fin de vie signifie que la communauté officielle du langage PHP ne corrigera plus les bogues ou les problèmes de sécurité. Chaque branche d'une version est supportée pendant deux ans, avec une année de plus pour les problèmes de sécurité critiques uniquement. Le rapport révèle que les développeurs et les organisations ne sont toujours pas à jour.Environ 61,9 % des répondants utilisent encore des versions de PHP qui ont atteint la fin de vie. Seuls 46 % utilisent PHP 8.1. PHP 8.2 a été publiée en décembre 2022, mais n'a pas été prise en compte dans l'enquête. L'enquête de Zend montre que PHP 7.4 est toujours la version de PHP la plus utilisée, et beaucoup ont déclaré utiliser des versions encore plus anciennes. Cela dit, il est courant que les distributions Linux supportent les anciennes versions de PHP plus longtemps. Par exemple, Red Hat indique que PHP 7.4 est supporté par RHEL (Red Hat Enterprise Linux) 8, sa distribution Linux pour les serveurs d'entreprise, jusqu'en mai 2029.De son côté, Microsoft a déclaré que les utilisateurs de PHP sur Azure App Service n'étaient plus pris en charge en même temps que la fin de vie de la communauté. La mise à niveau n'est pas forcément triviale. La longue liste des changements de rupture de PHP 8.0 montre de nombreuses raisons pour lesquelles le code peut ne plus fonctionner comme prévu, ou échouer de manière subtile dans certaines conditions. Selon Matthew Weier O'Phinney, chef de produit chez Zend, cela laisse beaucoup d'utilisateurs et d'organisation dans l'embarras. O'Phinney suggère que la migration d'une application peut sembler être la meilleure solution.Cependant, il ajoute : « si une application a une durée de vie limitée, ou si une équipe est déjà à pleine capacité, ce n'est pas toujours une option. Doivent-ils mettre à jour leur version de PHP et prendre le temps de rendre leur application compatible, ou doivent-ils rechercher des éditions de support à long terme du langage afin de tirer une année ou deux de plus de la version de PHP qu'ils utilisent actuellement ? Autant de questions que les gens se posent ». En outre, selon l'enquête, PHP est plus souvent déployé sur le cloud que sur site, avec 46 % de déploiements sur Amazon Web Services (AWS), devant Google Cloud Platform (GCP) (19,5 %).Digital Ocean arrive à la troisième place avec (17,2 %) et Azure (14,2 %). Environ 36,8 % des entreprises déploient PHP sur site. La conteneurisation est également une tendance, avec 57,5 % des répondants qui l'utilisent, contre 30 % en 2022. Enfin, les bases de données relationnelles, les API Web et autres sont des intégrations courantes pour les applications PHP de production. O'Phinney a déclaré que les organisations qui déploient PHP "recherchent des équipes capables de conteneuriser des applications et d'utiliser des techniques d'orchestration sophistiquées afin de gérer l'ensemble de l'infrastructure dans laquelle l'application fonctionne".« Ces changements indiquent que l'époque où l'on envoyait des fichiers par FTP sur un serveur pour déployer une application PHP est révolue depuis longtemps », écrit O'Phinney. Il estime que PHP évolue rapidement et que les utilisateurs et les organisations n'arrivent parfois pas à suivre le rythme. « PHP évolue rapidement, et les résultats de notre enquête montrent à nouveau que de nombreuses équipes n'ont pas les ressources nécessaires pour suivre le rythme, ou n'en font pas une priorité. Cela les laisse dans une position précaire qui expose leurs applications à des vulnérabilités potentiellement dangereuses », a déclaré O'Phinney.Alors que 68 % des personnes interrogées ont indiqué qu'une mise à niveau était prévue dans les 12 prochains mois, plus de la moitié ont déclaré consacrer 25 % ou moins de leur temps de développement à des tâches de maintenance telles que les migrations. En écho à ce sentiment, les répondants ont déclaré que la création de nouvelles fonctionnalités était plus importante que la sécurité des applications. Les avis sur le sujet semblent être partagés. Selon O'Phinney, il ressort clairement de cette enquête que certaines équipes PHP sont obligées de prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de développer leurs applications.« Doivent-elles s'assurer que leurs applications sont sécurisées et risquent-elles de prendre du retard sur leurs concurrents ? Ou bien se concentrent-elles sur la création de nouvelles fonctionnalités et ignorent-elles l'exposition potentielle aux vulnérabilités ? Heureusement, il existe des options qui peuvent aider les entreprises à faire les deux », a écrit O'Phinney.Par ailleurs, les personnes interrogées étaient principalement des développeurs, qui représentaient 64 % des répondants. Il y avait également un bon nombre de décideurs parmi les personnes interrogées, dont 9 % de directeurs du développement, 7 % de directeurs informatiques et 6 % de DSI/CTO.Source : Édition 2022 du rapport de Zend sur le paysage PHP Que pensez-vous des conclusions de l'édition 2022 du rapport de Zend sur le paysage PHP ?Selon vous, pourquoi les développeurs et les organisations utilisent toujours des versions de PHP en fin de vie ?Pensez-vous que le langage PHP évolue trop rapidement pour permettre aux équipes de suivre le rythme ? Pourquoi ?