PHP 8.4 est disponible avec des hooks de propriétés, des objets paresseux, une visibilité asymétrique, un object API pour BCMath, de nouvelles fonctions pour les tableaux et une variété d'autres nouveautés

PHP est un langage de script universel destiné au développement de sites web. Il a été créé par le programmeur canado-danois Rasmus Lerdorf en 1993 et publié en 1995. L'implémentation de référence de PHP est maintenant produite par le PHP Group. PHP était à l'origine une abréviation de Personal Home Page (page d'accueil personnelle), mais son acronyme récursif est aujourd'hui PHP : Hypertext Preprocessor.PHP 8.4 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités telles que les hooks de propriété, les objets paresseux, la visibilité asymétrique, un object API pour BCMath, de nouvelles fonctions de tableau, et une variété d'autres nouvelles fonctions et fonctionnalités du langage.La version 8.4 de PHP apporte également une nouvelle implémentation JIT basée sur IR Framework. De nombreuses autres améliorations de performance sont également disponibles avec PHP 8.4.Les téléchargements de PHP 8.4 pour ceux qui construisent à partir des sources peuvent être trouvés sur PHP.net . Les sources et les binaires pour Windows peuvent être trouvés ici . La page de publication de la version 8.4 donne plus de détails sur tous les changements apportés par la mise à jour de PHP 8.4.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouveautés apportées par cette nouvelle version de PHP ? Les trouvez-vous utiles et intéressantes ?