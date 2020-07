Microsoft annonce qu'il ne va plus offrir de support à PHP sur Windows dès la version 8.0 Dont la sortie est prévue pour novembre 0PARTAGES 11 0 Microsoft a annoncé qu'il n'offrirait pas de support « à quelque titre que ce soit » à PHP pour Windows 8.0 lors de sa sortie.



Microsoft a fourni une assistance pour le développement et la construction du langage de programmation PHP sur Windows. Cette prise en charge comprend le développement de correctifs de sécurité pour PHP et la création de versions natives de Windows. Avec la sortie prévue de PHP 8.0 en novembre 2020, Dale Hirt, responsable de Microsoft PHP Windows, a déclaré sur la liste de diffusion PHP Internals que l’éditeur n’avait pas l’intention de prendre en charge PHP 8.0 pour Windows :



« Nous soutenons actuellement PHP en termes de développement et de build sur les versions PHP 7.3 et PHP 7.4. De plus, nous nous impliquons dans les builds PHP 7.2 sur Windows lorsque des correctifs de sécurité sont requis. Cependant, tandis que PHP 8.0 est en progression, nous voulions faire savoir à la communauté quels sont nos plans actuels.



« Nous savons que la cadence actuelle est de 2 ans à compter de la sortie pour les correctifs de bogues, et d'un an après pour les correctifs de sécurité. Cela signifie que PHP 7.2 sera hors de prise en charge en novembre. PHP 7.3 entrera en mode correctif de sécurité uniquement en novembre. PHP 7.4 continuera d'avoir une autre année de correction de bogues, puis une année de correctifs de sécurité. Nous nous engageons à maintenir le développement et les builds de PHP sur Windows pour les versions 7.2, 7.3 et 7.4 tant qu'elles sont officiellement prises en charge. Nous n’allons cependant pas prendre en charge PHP pour Windows à quelque titre que ce soit à partir de la version 8.0 et au-delà ».





Pour ajouter de la clarté à la publication de Hirt, Sara Release Manager, PHP Release Manager, a publié un billet dans lequel elle a expliqué que cela ne signifie pas que PHP 8.0 ne sera pas pris en charge dans Windows. Cela signifie simplement que Microsoft ne sera plus l’entité qui produit les builds officiels de PHP sur Windows :



« Pour apporter du contexte qui pourrait éventuellement manquer, Microsoft administre



« Ce message signifie que Microsoft ne produira pas de versions officielles à partir de PHP 8. Ce message ne signifie PAS que personne ne le fera.



« Très probablement, le projet dépoussiérera une machine quelque part dans le cloud exécutant Windows (probablement à l'aide d'une licence gratuite généreusement fournie par MS) et mettra en place des processus de build automatisés pour les faire "en interne".



« Ces machines peuvent même être configurées / entretenues par les mêmes personnes qui effectuaient les versions officielles de Microsoft. Nous sommes encore dans la phase de réaction initiale ici, mais le résultat est qu'il y aura probablement très peu de changements pour les utilisateurs de Windows ».



Microsoft n'a pas expliqué pourquoi il ne prendrait plus en charge PHP 8.0, mais cela pourrait être dû à la prise en charge étendue de PHP déjà existante dans le sous-système Windows pour Linux (WSL). Microsoft a développé activement WSL, qui permet aux utilisateurs d'installer diverses distributions Linux qui s'exécutent directement dans Windows 10.



Étant donné que ces distributions prennent déjà en charge PHP 7.4 et prendront en charge PHP 8.0 lors de leur publication, Microsoft peut juger inutile de continuer à prendre en charge une version PHP native dans Windows.



Source :



Et vous ?



Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette décision de Microsoft ?



Voir aussi :



Les nouveautés de PHP 8 - Sortie de la version alpha 1 prévue le 25 juin 2020 ! Par Alexandre Tranchant

Une campagne d'attaques massives cible 900 000 sites WordPress en une semaine, la redirection des visiteurs vers des sites malveillants et l'installation de portes dérobées PHP ont été découvertes

PHP 8 : voici un aperçu des nouveautés attendues dans la prochaine version majeure du langage, selon un développeur PHP Microsoft a annoncé qu'il n'offrirait pas de support « à quelque titre que ce soit » à PHP pour Windows 8.0 lors de sa sortie.Microsoft a fourni une assistance pour le développement et la construction du langage de programmation PHP sur Windows. Cette prise en charge comprend le développement de correctifs de sécurité pour PHP et la création de versions natives de Windows. Avec la sortie prévue de PHP 8.0 en novembre 2020, Dale Hirt, responsable de Microsoft PHP Windows, a déclaré sur la liste de diffusion PHP Internals que l’éditeur n’avait pas l’intention de prendre en charge PHP 8.0 pour Windows :« Nous soutenons actuellement PHP en termes de développement et de build sur les versions PHP 7.3 et PHP 7.4. De plus, nous nous impliquons dans les builds PHP 7.2 sur Windows lorsque des correctifs de sécurité sont requis. Cependant, tandis que PHP 8.0 est en progression, nous voulions faire savoir à la communauté quels sont nos plans actuels.« Nous savons que la cadence actuelle est de 2 ans à compter de la sortie pour les correctifs de bogues, et d'un an après pour les correctifs de sécurité. Cela signifie que PHP 7.2 sera hors de prise en charge en novembre. PHP 7.3 entrera en mode correctif de sécurité uniquement en novembre. PHP 7.4 continuera d'avoir une autre année de correction de bogues, puis une année de correctifs de sécurité. Nous nous engageons à maintenir le développement et les builds de PHP sur Windows pour les versions 7.2, 7.3 et 7.4 tant qu'elles sont officiellement prises en charge. Nous n’allons cependant pas prendre en charge PHP pour Windows à quelque titre que ce soit à partir de la version 8.0 et au-delà ».Pour ajouter de la clarté à la publication de Hirt, Sara Release Manager, PHP Release Manager, a publié un billet dans lequel elle a expliqué que cela ne signifie pas que PHP 8.0 ne sera pas pris en charge dans Windows. Cela signifie simplement que Microsoft ne sera plus l’entité qui produit les builds officiels de PHP sur Windows :« Pour apporter du contexte qui pourrait éventuellement manquer, Microsoft administre https://windows.php.net et produit toutes les versions officielles de PHP pour Windows. Si vous exécutez `php.exe`, ou `mod_php7.dll` ou quel que soit le nom des versions de websapi, vous utilisez soit les propres versions de PHP de Microsoft, soit vous les compilez vous-même.« Ce message signifie que Microsoft ne produira pas de versions officielles à partir de PHP 8. Ce message ne signifieque personne ne le fera.« Très probablement, le projet dépoussiérera une machine quelque part dans le cloud exécutant Windows (probablement à l'aide d'une licence gratuite généreusement fournie par MS) et mettra en place des processus de build automatisés pour les faire "en interne".« Ces machines peuvent même être configurées / entretenues par les mêmes personnes qui effectuaient les versions officielles de Microsoft. Nous sommes encore dans la phase de réaction initiale ici, mais le résultat est qu'il y aura probablement très peu de changements pour les utilisateurs de Windows ».Microsoft n'a pas expliqué pourquoi il ne prendrait plus en charge PHP 8.0, mais cela pourrait être dû à la prise en charge étendue de PHP déjà existante dans le sous-système Windows pour Linux (WSL). Microsoft a développé activement WSL, qui permet aux utilisateurs d'installer diverses distributions Linux qui s'exécutent directement dans Windows 10.Étant donné que ces distributions prennent déjà en charge PHP 7.4 et prendront en charge PHP 8.0 lors de leur publication, Microsoft peut juger inutile de continuer à prendre en charge une version PHP native dans Windows.Source : Microsoft (liste de diffusion PHP) Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette décision de Microsoft ?