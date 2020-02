PHP 8 : voici un aperçu des nouveautés attendues dans la prochaine version majeure du langage Selon un développeur PHP 0PARTAGES 5 0 L’année 2020 s’annonce très importante pour le langage PHP. PHP 7.4 a été publié en décembre dernier et l’équipe de développement du langage travaille déjà sur PHP 8, la prochaine version majeure. Pour la nouvelle version, beaucoup de choses devraient changer ou bien subir des améliorations et de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont également attendues. Ces dernières comprennent le compilateur JIT (Just In Time) et les types union. PHP 8 devrait être publié vers la fin de l’année.



L'introduction d'un compilateur JIT dans PHP 8 a été proposée en avril 2019. Le but est d’améliorer les performances du langage en matière de vitesse. D’autres améliorations significatives de performances sont citées, bien que pas toujours dans le contexte des requêtes Web. L’on estime qu’il n'y a pas encore eu d'évaluation précise des performances à ce stade, mais elles viendront certainement. En gros, JIT est une technique qui permettra de compiler des parties du code au moment de l'exécution, de sorte que la version compilée puisse être utilisée à la place.





Selon Christian Brent, un programmeur PHP, la prochaine version majeure du langage apporte bien plus qu’un compilateur JIT. Voici, selon Brent, un petit aperçu de ce qui est prévu dans PHP 8 :



Les types Union



Les types Union peuvent être utiles dans plusieurs cas. Les types Union sont une collection de deux ou plusieurs types qui indiquent que l'un ou l'autre peut être utilisé. Cependant, le type “void” ne peut pas faire partie d'un type Union, puisqu'il n’indique aucune valeur de retour. De plus, les unions annulables peuvent être écrites en utilisant | null, ou en utilisant la notation “?”.



Type de retour static



Il est déjà possible de retourner le type self. À partir de PHP 8, le type static devrait aussi devenir un type de retour valide. Étant donné la nature dynamique de PHP, cette fonctionnalité pourrait bien être utile à de nombreux développeurs.



Les Weakmaps



Cette fonctionnalité est basée sur la RFC Weakrefs qui a été ajoutée dans PHP 7.4. Les WeakMaps contiennent des références à des objets, ce qui n'empêche pas ces objets d'être collectés comme des ordures. Prenons l'exemple des ORM. Ils implémentent souvent des caches qui contiennent des références à des classes d'entités afin d'améliorer les performances des relations entre les entités. Ces objets d'entités ne peuvent pas être collectés, tant que ce cache contient une référence à ces objets, même si le cache est la seule chose qui les référence.



Si cette couche de cache utilise des références et des WeakMaps à la place, PHP peut mettre ces objets à la poubelle lorsque plus rien d'autre ne les référencera. Puisque les ORM peuvent gérer plusieurs centaines, voire milliers d'entités dans une requête, les WeakMaps offrent une façon, plus respectueuse des ressources, de traiter ces objets.



La fonction fdiv



PHP 8 devrait introduire une nouvelle fonction fdiv. Elle fait quelque chose de semblable aux fonctions fmod et intdiv, qui permettent une division par 0. Au lieu d'erreurs, vous obtiendrez INF, -INF ou NAN, selon le cas.



Les erreurs de type cohérentes



Les fonctions définies par l'utilisateur déclenchent des erreurs dans PHP, mais les fonctions internes ne le font pas. Elles émettent plutôt des avertissements et renvoient un message nul. Avec PHP 8, le comportement des fonctions internes a été rendu cohérent.



Créer des objets DateTime à partir de l'interface



Les récentes versions de PHP permettent déjà de créer un objet DateTime à partir d'un objet DateTimeImmutable, mais l'inverse était très délicat. Il existe désormais un moyen généralisé de convertir les objets DateTime et DateTimeImmutable l'un vers l'autre.



Les avertissements seront revus dans PHP 8



Beaucoup d'erreurs PHP déclenchaient seulement des avertissements ou des avis. À partir de PHP 8, elles seront converties en erreurs correctes. Les avertissements suivants ont été modifiés :



variable indéfinie : déclenche une erreur d'exception au lieu d'un avis ;

indice de tableau indéfini : déclenche un avertissement au lieu d'avis ;

Tentative d'incrémentation/diminution de la propriété “%s” d’un non-objet : déclenche une erreur d’exception au lieu d’un avertissement ;

tentative de modification de la propriété “%s” d’un non-objet : déclenche une erreur d’exception au lieu d'avertissement ;

tentative d'attribution de propriété “%s” d’un non-objet : déclenche une erreur d’exception au lieu d'un avertissement ;

création d'un objet par défaut à partir d'une valeur vide : déclenche une erreur d’exception au lieu d'un avertissement ;

impossible d'ajouter un élément au tableau, car l'élément suivant est déjà occupé : déclenche une erreur d’exception au lieu d'un avertissement ;

ne peut pas annuler le décalage d'une variable qui n'est pas un tableau : déclenche une erreur d’exception au lieu d'un avertissement ;

ne peut pas utiliser une valeur scalaire comme tableau : déclenche une erreur d’exception au lieu d'un avertissement ;

etc.



En outre, une petite nouveauté utile qui pourrait aussi arrivé dans PHP 8 : il est désormais possible d'utiliser ::class sur les objets, au lieu de devoir utiliser get_class(). Cela fonctionne de la même manière que get_class(). Par ailleurs, PHP 8 est une version majeure, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir des changements radicaux. La meilleure chose à faire est de s’informer de la liste complète des changements dans PHP 8 au fur et à mesure que son développement évolue. Toutefois, si vous avez été à jour au fil des ans, il ne devrait pas être très difficile de passer à PHP 8.



