Les propriétés typées

<?php class User { public int $id ; public string $name ; }

$user ->id

$user ->name

Arrow functions

<?php $factor = 10 ; $nums = array_map ( fn ( $n ) => $n * $factor , [ 1 , 2 , 3 , 4 ] ) ; // $nums = array(10, 20, 30, 40);

Type de rendement limité Covariance et type d'argument Contravariance

<?php class A { } class B extends A { } class Producer { public function method ( ) : A { } } class ChildProducer extends Producer { public function method ( ) : B { } }

Séparateur numérique littéral

<?php 6.674 _083e-11; // float 299 _792_458; // decimal 0xCAFE_F00D; // hexadecimal 0b0101_1111; // binary

__toString ( )

include

opcache_compile_file ( )

<?php 1 ? 2 : 3 ? 4 : 5 ; // déprécié ( 1 ? 2 : 3 ) ? 4 : 5 ; // ok 1 ? 2 : ( 3 ? 4 : 5 ) ; // ok

Comme annoncé au début de cette année, la version 7.4 de PHP est rendue disponible. Cette version marque la quatrième mise à jour de la série PHP 7. PHP 7.4.0 est livré avec de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités telles que :Les propriétés de classe prennent désormais en charge les déclarations de type. L'exemple ci-dessus imposera quene peut se voir attribuer que des valeurs entières etne peut se voir attribuer que des valeurs de chaîne.Arrow functions qu'on pourrait définir par "les fonctions flèches" fournissent une syntaxe abrégée pour définir les fonctions avec une liaison implicite de portée par valeur.La prise en charge complète des variances n'est disponible que si l'autochargement est utilisé. Dans un seul fichier, seules des références de type non cyclique sont possibles, car toutes les classes doivent être disponibles avant d'être référencées. Le code suivant va maintenant fonctionner :Les littéraux numériques peuvent maintenant contenir des tirets de soulignement entre les chiffres.Plusieurs autres fonctionnalités sont apportées dans PHP 7.4 dont les « Weak references » (références faibles) qui permettent au programmeur de conserver une référence à un objet qui n'empêche pas que l'objet soit détruit. La suppression des exceptions deest maintenant autorisée. Auparavant, cela entraînait une erreur fatale. Les erreurs fatales récupérables existantes dans les conversions de chaînes de caractères ont été converties en exceptions d'erreur.Opcache Preloading Spécifie un script PHP qui sera compilé et exécuté lors du démarrage du serveur, et qui peut précharger d'autres fichiers, soit grâce àou en utilisant la fonction. Toutes les entités (par exemple fonctions et classes) définies dans ces fichiers seront disponibles aux requêtes prêt à l'emploi, jusqu'à ce que le serveur soit éteint.Certaines fonctionnalités ont été dépréciées dont les opérateurs ternaires imbriqués sans parenthèses explicites. Les opérations ternaires imbriquées doivent dorénavant utiliser des parenthèses pour dicter l'ordre des opérations. Auparavant, lorsqu'elle était utilisée sans parenthèses, l'association de gauche ne se traduisait pas par le comportement attendu dans la plupart des cas.Certaines extensions ont été supprimées du core. Ces extensions ont été transférées à PECL et ne font plus partie de la distribution PHP. Les versions paquet PECL de ces extensions seront créées en fonction de la demande des utilisateurs.Source : PHP Que pensez-vous des changements apportés dans PHP 7.4 ?Quelles versions de PHP utilisez-vous et pourquoi ?Quelles nouvelles fonctionnalités souhaiteriez-vous avoir dans les futures versions de PHP ?