Cloudflare détecte des millions de tentatives d'exploitation après la divulgation d'une faille PHP et déploie des mesures de protection contre la vulnérabilité PHP2Shell

Quelques jours plus tôt, l'équipe PHP avait émis une alerte urgente concernant deux failles de sécurité critiques qui menaçaient des millions de sites Web dans le monde. Elles étaient répertoriées sous les noms de CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619, et évaluées à 9,2 sur 10 sur l'échelle de gravité. Une source avait présenté un outil d'exploitation appelé PHP2Shell permettant d'exécuter du code à distance sur des serveurs vulnérables. Face à la menace de cyberattaques massives imminentes, les administrateurs étaient invités à appliquer les correctifs en urgence. Un pan d'Internet se trouvait paralysé et les administrations publiques françaises avaient mis leurs sites hors ligne par mesure de précaution.
Cloudflare, Inc. est une entreprise technologique américaine dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, qui propose une gamme de services Internet, notamment des services de réseau de diffusion de contenu (CDN), de cybersécurité dans le cloud, de protection contre les attaques DDoS et denregistrement de noms de domaine accrédités par lICANN. Les services de lentreprise font principalement office de proxy inverse entre les visiteurs dun site web et lhébergeur du client, ce qui permet daméliorer les performances et dassurer une protection contre le trafic malveillant.
La société de services cloud Cloudflare a enregistré des millions de tentatives dexploitation après la divulgation publique de failles critiques dans le langage de programmation PHP, très répandu, a déclaré son PDG, Matthew Prince, dans un message publié sur X tard dans la soirée du 21 octobre. « Au cours des 10 heures qui ont précédé lannonce publique, nous avons constaté, sur lensemble du réseau, des milliers de tentatives dexploitation. Ce chiffre est passé à plusieurs dizaines de milliers dans les 45 minutes qui ont suivi lannonce, à plusieurs centaines de milliers en lespace de deux heures, et sélève désormais à plusieurs millions », a déclaré Prince.
Des sites web gouvernementaux en Europe et ailleurs ont été mis hors ligne le 21 octobre après que la divulgation des failles de PHP a poussé les opérateurs de sites web du monde entier à se démener pour protéger leurs systèmes. Le groupe bancaire japonais Mitsubishi UFJ Financial Group a annoncé la suspension temporaire de certains de ses services en ligne en raison de mesures d'urgence. Le 21 octobre, les développeurs du langage de programmation PHP ont publié de nouveaux correctifs urgents pour remédier à des failles de sécurité qui se cachaient dans leur logiciel depuis des années avant d'être détectées grâce à l'intelligence artificielle (IA), précisant que tous les utilisateurs étaient « invités à effectuer la mise à jour immédiatement ».
Voici la publication de Cloudflare sur la protection de son WAF contre les vulnérabilités PHP :
Cloudflare met en place des mesures de protection contre la vulnérabilité « php2shell »
Calif.io, Wiz, OpenAI et Quarkslab ont révélé deux vulnérabilités dans PHP, référencées sous les numéros CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619 et connues sous le nom de « php2shell ». Ces vulnérabilités affectent tous les serveurs web exécutant PHP 5.4 ou une version ultérieure et pourraient permettre à un attaquant de provoquer un déni de service, lexécution de code à distance et la divulgation de données lorsquune application traite du trafic HTTP spécialement conçu à cet effet.
Cloudflare a participé à un effort coordonné visant à déployer des mesures datténuation pour protéger Internet, en collaboration notamment avec la Fondation PHP, OpenAI et Wiz. Cloudflare a développé et déployé des protections de type pare-feu dapplications web (WAF) dès le début du mois doctobre 2026, soit environ 9 heures avant la divulgation publique. À partir du 21 octobre à 3 h 02 UTC, les clients de Cloudflare utilisant notre WAF gratuit ou payant étaient protégés par défaut contre php2shell.
Cloudflare a déployé avec succès plusieurs mesures datténuation pour lensemble de ses clients alors que la vulnérabilité avait été divulguée avant la date de publication officielle et que nous avions observé un trafic malveillant ciblant nos clients. Nous avons constaté que les attaquants modifiaient la charge utile de leurs attaques pour tenter de contourner nos protections, en analysant le volume de correspondances et en effectuant des recoupements avec la logique des règles. La protection contre php2shell nécessitait davantage que des règles standard basées sur les requêtes. Les données de requête à elles seules ne fournissent pas toujours suffisamment déléments pour distinguer un exploit dun trafic légitime. La réponse de lorigine apporte un contexte supplémentaire, ce qui permet de déterminer si un exploit a abouti tout en réduisant le risque de faux positifs.
Pour offrir cette protection, nous avons développé la détection complète des transactions, une nouvelle fonctionnalité du WAF de Cloudflare qui combine les signaux provenant de la requête et de la réponse au sein dune même transaction HTTP. Les règles de réponse peuvent alors bloquer une réponse dorigine correspondante avant quelle natteigne le demandeur. Les protections contre php2shell constituent les premières détections gérées que nous avons lancées à laide de cette fonctionnalité.
Les clients doivent appliquer les correctifs à leurs dépôts PHP, même sils bénéficient déjà des protections WAF, afin de bénéficier dune couche supplémentaire de défense en profondeur. Nos analystes en sécurité continuent de surveiller lactivité des attaques et mettront à jour les règles dès que de nouvelles techniques ou variantes apparaîtront dans les heures et les jours à venir. Vous pouvez suivre lévolution des nouvelles règles dans le journal des modifications. Ces protections sont disponibles et déployées automatiquement sur tous les forfaits disposant dun WAF, y compris pour les utilisateurs de la version gratuite.
Ce que nous savons sur ces vulnérabilités
PHP est utilisé par près de 70 % des sites web. Les vulnérabilités « php2shell » affectent le moteur dexécution PHP lui-même et peuvent permettre à des attaquants dexécuter du code malveillant sur des serveurs vulnérables, dexposer les données des clients ou de perturber les services. PHP étant à la base de plateformes largement utilisées telles que WordPress et Magento, ces failles pourraient potentiellement affecter un grand nombre dapplications sur Internet.
Ces deux vulnérabilités concernent la manière dont PHP gère la mémoire lorsqu'un problème survient lors du traitement d'une requête HTTP. Normalement, PHP alloue de la mémoire pour stocker les données dont il a besoin pour traiter une requête, puis la libère une fois cette opération terminée. Si le traitement s'interrompt de manière inattendue, par exemple en raison d'un manque de mémoire, PHP ne parvient pas à libérer la mémoire en toute sécurité. Ces vulnérabilités apparaissent lorsque PHP gère une erreur puis tente d'utiliser des données qui n'ont pas été entièrement initialisées ou de la mémoire qui a déjà été libérée.
Un attaquant peut envoyer des requêtes HTTP spécialement conçues pour déclencher ces conditions. Les requêtes volumineuses constituent un moyen de mettre la mémoire sous pression, mais le problème va au-delà de la simple consommation des ressources du serveur. En manipulant les données que PHP rencontre dans cette mémoire non valide, un attaquant peut être en mesure de provoquer le plantage dun processus PHP, dexposer des informations sensibles ou dexécuter du code fourni par lattaquant.
Les deux vulnérabilités diffèrent quant au moment où laccès non sécurisé à la mémoire se produit :
|Vulnérabilité
|Ce qui ne fonctionne pas
|CVE-2026-109618
|PHP manque de mémoire et interrompt son exécution avant que certaines données internes aient été correctement initialisées. Lors du nettoyage de cette requête, PHP peut utiliser ces données incomplètes comme si elles étaient valides.
|CVE-2026-109619
|Une erreur fatale interrompt une requête, laissant PHP avec des références à de la mémoire qui est libérée à la fin de la requête. Lorsque ce même processus PHP traite une requête ultérieure, il peut suivre ces références obsolètes, accéder à de la mémoire qui n'est plus valide et exposer ainsi des données sensibles.
Ces failles se situent au niveau du moteur d'exécution PHP ; par conséquent, la mise à jour du code du site web ou d'un ou plusieurs plugins ne suffit pas à corriger ces vulnérabilités. Les administrateurs doivent mettre à jour le logiciel PHP sur lequel tournent leurs applications. Si un hébergeur gère PHP, demandez-lui d'appliquer la mise à jour de sécurité. Les administrateurs peuvent consulter lavis de sécurité PHP pour connaître les versions concernées et les instructions de correction. Veillez à ce que les protections WAF de Cloudflare restent activées pendant lapplication du correctif. Restreindre les téléchargements inutiles et limiter la taille des fichiers téléchargés peut également réduire lexposition, mais ces mesures ne remplacent pas le correctif PHP.
Source : Cloudflare
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