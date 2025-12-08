Drupal a lancé Canvas, une expérience de construction visuelle conçue pour aider les concepteurs de sites et les équipes de contenu à créer des sites web plus facilement, sans perdre la flexibilité.



Drupal est un système de gestion de contenu (CMS) libre et open-source publié sous la licence publique générale GNU et écrit en PHP. Il permet la création et l'entretien de sites Web de manière plus rapide et plus efficace que la mise en uvre d'une arborescence de pages HTML/CSS classique. Récemment, Drupal a présenté Canvas, une expérience de construction visuelle conçue pour aider les constructeurs de sites et les équipes de contenu à créer des sites web plus facilement sans perdre la flexibilité qui définit Drupal. Avec Canvas, un plus grand nombre d'utilisateurs peuvent construire et ajuster visuellement la mise en page des sites, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'une expertise approfondie en matière de développement, tout en conservant des options de personnalisation avancées pour les développeurs.En s'appuyant sur cette mise à jour, Drupal Canvas s'inscrit dans le cadre d'un effort mené par la communauté pour moderniser la manière dont les sites sont développés. L'interface permet aux utilisateurs d'arranger et d'ajuster les composants de la page à l'aide d'outils de glisser-déposer, ce qui favorise un travail plus indépendant de la part des non-développeurs et libère le personnel technique pour une personnalisation plus approfondie lorsque cela est nécessaire.D'un point de vue technique, Canvas utilise un frontal alimenté par React et intégré directement aux API de base de Drupal. Cette approche favorise un flux de travail de construction de sites plus rationalisé et interactif, en combinant la flexibilité familière de Drupal avec une technologie de pointe.Parmi ses principales fonctionnalités, Canvas prend en charge la construction visuelle de pages basée sur des composants, un éditeur par glisser-déposer dans le navigateur, des composants de code pour créer de nouveaux blocs de construction et une prévisualisation des pages multisites. La plateforme introduit également une fonction d'annulation en plusieurs étapes, permettant aux créateurs de sites d'expérimenter et d'affiner leurs conceptions avant de les publier. Ces ajouts constituent une étape importante pour rendre Drupal plus accessible et plus efficace pour une communauté diversifiée de développeurs et de créateurs de contenu.Voici l'annonce de Drupal :Depuis des années, Drupal est la plateforme de choix pour les organisations qui ont besoin de capacités numériques sérieuses - pensez aux universités qui gèrent des millions de pages, aux agences gouvernementales qui ont des flux de travail complexes et aux entreprises du Fortune 500 qui gèrent des sites web critiques. Cette puissance est indéniable, mais il y a toujours eu un hic : il fallait une expertise technique pour la débloquer.C'est pourquoi l'un des aspects les plus passionnants de l'évolution de Drupal est le travail en cours sur des expériences de construction plus intuitives et visuelles. La communauté a passé des années à explorer comment rendre Drupal plus accessible aux constructeurs de sites et aux équipes de contenu sans sacrifier la flexibilité et la robustesse qui définissent Drupal.Drupal Canvas est la prochaine étape de ce voyage.Plus qu'une « nouvelle fonctionnalité », Drupal Canvas représente un effort continu, mené par la communauté, pour moderniser la façon dont nous construisons avec Drupal. Canvas offre un moyen plus visuel et plus souple d'organiser et d'ajuster les composants d'une page, ce qui permet aux non-développeurs de travailler de manière plus indépendante tout en offrant aux développeurs un espace pour un travail technique plus approfondi.Comme l'explique Lauri Timmanee, chef de produit de Drupal Canvas : "Drupal Canvas fournit les bases d'un flux de travail de construction de pages plus intuitif dans Drupal. Construit avec React sur le front-end et intégré avec les API de base de Drupal sur le back-end, il se concentre sur l'aide aux constructeurs de sites pour arranger et ajuster le contenu plus facilement, avec des fonctionnalités telles que :- Construction visuelle de pages basée sur des composants avec une interface glisser-déposer- Composants de code dans le navigateur qui vous permettent d'ajouter de nouveaux blocs de construction- Créer et prévisualiser plusieurs pages avant la publication avec une annulation en plusieurs étapes.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?