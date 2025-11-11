La Fondation PHP recherche activement un nouveau directeur exécutif pour diriger sa mission de promotion du langage PHP, dans un contexte marqué par des lancements récents et une augmentation des parrainages

PHP: Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP, est un langage de programmation libre, développé le 8 juin 1995 principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur web, mais pouvant également fonctionner comme n'importe quel langage interprété de façon locale. PHP est un langage impératif orienté objet. PHP a permis de créer un grand nombre de sites web célèbres, comme Facebook et Wikipédia. Il est considéré comme une des bases de la création de sites web dits dynamiques mais également des applications web.
Dans le monde en constante évolution des logiciels open source, la Fondation PHP a annoncé la recherche cruciale d'un nouveau directeur exécutif, signalant ainsi des changements potentiels dans la gestion de l'un des langages de programmation les plus durables du web. L'organisation, qui se consacre au soutien et à la promotion du PHP, a révélé cette ouverture le 10 novembre 2025 via son blog officiel, suscitant des discussions au sein des communautés technologiques.
Comme le décrit le message publié par la fondation, le poste consiste à définir une vision stratégique, à gérer les opérations et à servir de pont entre les sponsors, les développeurs et l'écosystème PHP au sens large. Cette annonce intervient à un moment où PHP continue d'alimenter une partie importante de l'internet, avec des versions telles que PHP 8.4 récemment publiées, selon les mises à jour de la fondation.
Créée en 2021, la Fondation PHP est née des préoccupations concernant la pérennité du langage, en particulier après le départ de Nikita Popov, l'un des principaux responsables de sa maintenance. Depuis 2022, celle-ci a commencé par financer les développeurs principaux afin d'assurer la maintenance et l'innovation continues. Aujourd'hui, la fondation bénéficie du soutien d'acteurs majeurs tels qu'Automattic, qui a augmenté sa contribution à 250 000 dollars en 2025. Ce soutien financier a permis d'embaucher des développeurs tels qu'Arnaud Le Blanc et Derick Rethans, qui se concentrent sur des domaines critiques tels que la sécurité et les performances.
Roman Pronskiy, l'actuel directeur exécutif affilié à JetBrains, a joué un rôle déterminant dans la croissance de la fondation. Dans une interview publiée en avril 2025, Pronskiy a évoqué les défis liés à l'attraction de nouveaux contributeurs et l'importance du financement pour la pérennité de PHP. « Nous soutenons, faisons progresser et développons le langage PHP », indique la page LinkedIn de la fondation, soulignant sa mission sous la direction de Pronskiy. Son mandat a vu la sortie d'outils tels que le PHP Installer for Extensions (PIE) et le parrainage d'événements tels que Laracon EU.
L'annonce de la recherche ne précise pas les raisons de cette transition, mais souligne la nécessité d'un leader possédant une connaissance approfondie de PHP et un sens stratégique aigu. Les observateurs du secteur émettent l'hypothèse que cela pourrait s'aligner sur la maturation de PHP, avec des commentaires soulignant l'évolution du langage vers la stabilité des entreprises face à la concurrence de langages tels que Python et JavaScript.
L'offre d'emploi décrit les responsabilités du poste, notamment la collecte de fonds, l'engagement communautaire et l'orientation des feuilles de route techniques. Les candidats doivent avoir une expérience en matière de leadership et être passionnés par l'open source. Les défis à relever comprennent la fidélisation des talents dans le cadre d'un projet mené par des bénévoles. Un résumé exécutif de 2025 révèle que huit membres du conseil d'administration sont bénévoles et que des efforts sont en cours pour intégrer de nouveaux contributeurs, dans un contexte de tendances industrielles plus larges telles que l'intégration de l'IA dans les outils de développement.
Les réactions reflètent un sentiment positif, un utilisateur Kim louant le travail de Pronskiy et encourageant les candidatures : « @pronskiy a fait un excellent travail au sein de la fondation, et la tâche sera difficile à remplir. » Les utilisateurs notent également la résilience de PHP. Un commentaire fait référence au rôle du langage dans des plateformes telles que WordPress, qui alimente plus de 40 % des sites web.
Le travail de la fondation s'étend au financement de développeurs pour des tâches spécifiques, telles que les améliorations JIT dans PHP 8.4. Cela a contribué à faire évoluer PHP, en y intégrant des fonctionnalités telles que les hooks de propriété et une meilleure gestion des erreurs. Les sponsors privés, notamment JetBrains et Zend, assurent la stabilité du projet. En outre, en 2022, la Fondation PHP a rendu hommage au premier groupe de développeurs sponsorisés, soulignant le succès du modèle dans la prévention de l'épuisement professionnel chez les mainteneurs.
Au fur et à mesure que la recherche avance, des questions se posent quant à la trajectoire de PHP. Les experts suggèrent que le nouveau dirigeant pourrait se concentrer sur la modernisation de PHP pour les applications cloud natives ou sur le renforcement de la sécurité face à la montée des cybermenaces. Fin d'année 2024, la fondation a exprimé sa gratitude envers ses supporters, laissant entrevoir une croissance continue.
Cette transition reflète les changements intervenus dans d'autres fondations, comme la nomination de Bianca Lewis au poste de directrice exécutive de l'OpenSearch Foundation en septembre 2025. De telles mesures sont souvent le signe d'un changement de stratégie. Dans le cas de PHP, la fondation montrent des progrès constants, depuis les annonces de financement en 2022 jusqu'à la sortie de PHP 8.4 en novembre 2024, ce qui la place en bonne position pour relever les défis futurs.
En avril 2024, le langage de programmation PHP, autrefois dominant dans le domaine du développement Web, a atteint son plus bas niveau dans l'index de popularité TIOBE. PHP a dégringolé de la 12e place en mars 2024 à la 17e place du classement TIOBE en avril 2024. Bien que l'index TIOBE est controversé par les développeurs, la mauvaise performance de PHP suggère qu'il est de plus en plus concurrencé par les frameworks Web tels que Rails (Ruby on Rails), Django et React, construits respectivement sur Ruby, Python et JavaScript. Pendant ce temps, Fortran revient dans le top 10 et le C++ reste devant Java et consolide sa place dans le top 3 de TIOBE.
Pour les millions de développeurs qui utilisent PHP, ce changement de direction pourrait influencer les priorités en matière de fonctionnalités. Les entreprises qui s'appuient sur PHP pour le commerce électronique et la gestion de contenu, comme celles qui utilisent Laravel ou Symfony, suivront cela de près. Selon Pronskiy : « La Fondation PHP se concentre sur le soutien financier et l'accompagnement des développeurs du langage PHP. » Cela souligne la nécessité d'une continuité dans le leadership afin de maintenir la dynamique.
À une époque où la durabilité de l'open source fait débat, le modèle de la Fondation PHP, qui combine le parrainage d'entreprises et la contribution de la communauté, sert de référence. Alors que PHP approche de son 30e anniversaire en 2025, le nouveau directeur héritera d'un écosystème solide, avec des opportunités d'étendre les initiatives en matière d'éducation et de diversité, comme le laissent entendre les dernières informations de la fondation.
Voici l'annonce de la fondation PHP :
La Fondation PHP recherche un nouveau directeur exécutif
Nous lançons la recherche de notre prochain directeur exécutif, marquant ainsi une étape importante dans la croissance et l'évolution continues de la Fondation PHP.
Après quatre ans à la tête de la Fondation PHP, Roman Pronskiy mettra fin à son mandat de...
