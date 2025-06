La Fondation Linux tente de jouer les pacificateurs dans la querelle actuelle autour de WordPress

En lançant un gestionnaire de paquetage indépendant dénommé Fair Package Manager

We're delighted to launch the FAIR Package Manager with the Linux Foundation - read our announcement and come collaborate with us! #FAIRPMhttps://t.co/7ipnCvqrpx — FAIR Package Manager (@fair_pm) June 6, 2025



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 391 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

FAIR est une nouvelle couche de distribution pour WordPress. Il s'agit d'un gestionnaire de paquets robuste et indépendant. Il est conçu pour répondre à tous les besoins de WordPress : mises à jour, thèmes, plugins, traductions, etc. mais de manière décentralisée et fédérée.Il ne s'agit pas de remplacer un point de contrôle central par un autre. FAIR renforce plutôt un réseau de serveurs. Les sociétés d'hébergement peuvent gérer leurs propres serveurs de mise à jour, en assumant la responsabilité directe de la disponibilité et de la sécurité de leurs clients. Les grandes organisations peuvent gérer leurs propres instances derrière leurs pare-feu, en contrôlant méticuleusement la distribution de leurs plugins et de leurs thèmes.Pour l'utilisateur final, l'expérience peut être transparente : un simple plugin peut rediriger son installation WordPress vers FAIR pour ces ressources, tout en exécutant exactement le même code de base WordPress qu'il connaît et auquel il fait confiance.Rappel du contexte : En 2024, Mullenweg a déclaré que WP Engine devait obtenir une licence pour les marques déposées de WordPress. L'entreprise ayant refusé, il a commencé à la dénigrer publiquement pour son manque de contribution au projet open-source, et a pris des mesures pour limiter l'accès de l'entreprise aux mises à jour du logiciel WordPress.La querelle a débouché sur des procès toujours en cours et sur l'éviction d'employés d'Automattic qui s'opposaient à la direction de Mullenweg . La communauté WordPress a exprimé son inquiétude face aux actions de Mullenweg, et certains membres éminents de la communauté ont été évincés.Selon la Fondation Linux, le FAIR Package Manager, un mécanisme de distribution de plugins WordPress open-source, « élimine la dépendance à l'égard d'une source unique pour les mises à jour de base, les plugins, les thèmes et autres, unifie un écosystème fragmenté en rassemblant des plugins de n'importe quelle source, et intègre la sécurité dans la chaîne d'approvisionnement ».En d'autres termes, il ne peut pas être utilisé comme une arme contre la communauté WordPress parce qu'il ne sera pas contrôlé par une seule entité.Comment acceuillez-vous cette initiative dénommée Fair Package Manager ?Pensez-vous que WordPress.org a pris la bonne décision en bloquant WP Engine ? Voyez-vous cette interdiction comme une mesure nécessaire pour protéger l’intégrité de WordPress, ou comme une action excessive ?Comment pensez-vous que cette décision affectera la communauté des développeurs et des utilisateurs de WordPress ?Quelles alternatives recommanderiez-vous aux utilisateurs de WP Engine pour garantir la sécurité et la fonctionnalité de leurs sites ?WP Engine devrait-il envisager de collaborer avec d’autres plateformes ou de développer ses propres ressources pour contourner cette interdiction ?Comment WordPress.org pourrait-il améliorer la transparence et la communication autour de ses décisions ?Pensez-vous que des règles plus claires devraient être établies pour éviter de tels conflits à l’avenir ?En tant qu’utilisateur de WordPress, avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires avec d’autres fournisseurs d’hébergement ?Comment cette situation influence-t-elle votre perception de la fiabilité et de la sécurité des services d’hébergement WordPress ?À votre avis, cette situation pourrait-elle inciter WordPress.org à revoir ses politiques et ses relations avec les fournisseurs d’hébergement ?Quels changements souhaiteriez-vous voir dans la gestion des ressources et des partenariats au sein de la communauté WordPress ?