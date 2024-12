I’m disgusted and sickened by being legally forced to provide free labor and services to @wpengine, a dangerous precedent that should chill every open source maintainer. While I disagree with the court’s decision, I've fully complied with its order. You can see most changes on… — Matt Mullenweg (@photomatt) December 14, 2024

De l'ananas sur la pizza

À nos précieux clients et partenaires,



Comme toujours, Automattic continue à faire ce qu'il y a de mieux pour WordPress, la communauté open source et tous ceux qui en dépendent. Si vous êtes curieux de connaître nos efforts pour protéger l'open source, vous pouvez en savoir plus en lisant notre déclaration sur la protection de l'avenir de WordPress. Nous nous engageons à préserver l'open source et l'esprit de collaboration qu'il incarne - c'est ce qui stimule l'innovation et aide des entreprises comme la vôtre à prospérer.



Le plus important est de savoir que l'objectif d'Automattic est de maintenir WordPress fort et tourné vers l'avenir. Et ici, chez WordPress VIP, notre engagement envers vous n'a pas changé - nous sommes là pour vous fournir les meilleurs outils qui vous permettent de gérer votre entreprise.



Nous voulons vous rassurer sur le fait qu'il n'y aura aucun changement dans le niveau de service que vous recevrez de WordPress VIP. Notre plateforme continue à fournir la sécurité, la stabilité et les performances exceptionnelles dont votre entreprise dépend. Nous sommes là pour nous assurer que vos opérations se poursuivent sans interruption.



Une sortie qui ne passe pas auprès de plusieurs utilisateurs

Depuis le 9 octobre, les utilisateurs de WordPress.org devaient s'engager à ne pas être affiliés à la plateforme d'hébergement de sites Web WP Engine avant de se connecter. La case à cocher sur la page de connexion de WordPress.org demandait aux utilisateurs de confirmer « Je ne suis pas affilié à WP Engine de quelque manière que ce soit, financièrement ou autrement ». Les utilisateurs qui ne cochaient pas cette case ne peuvent pas se connecter ou créer un nouveau compte.La semaine dernière, dans le cadre de la bataille juridique en cours entre WP Engine et Automattic, la société propriétaire de WordPress.com, un juge a ordonné à Mullenweg de supprimer cette case à cocher controversée.En plus de la suppression de la case à cocher (qui exige que les utilisateurs dénoncent WP Engine avant de continuer), l'injonction préliminaire interdit à Automattic de « bloquer, désactiver ou interférer avec l'accès de WP Engine et/ou de ses employés, utilisateurs, clients ou partenaires à wordpress.org » ou « d'interférer avec le contrôle ou l'accès de WP Engine aux plugins ou extensions (et à leurs répertoires respectifs) hébergés sur wordpress.org qui ont été développés, publiés ou maintenus par WP Engine », stipule l'ordonnance.Immédiatement après la décision, le fondateur et PDG d'Automattic, Matt Mullenweg, a demandé à ce que son compte soit supprimé du Post Status Slack, une communauté populaire pour les entreprises et les personnes qui travaillent sur les outils open-source de WordPress.« Il est difficile d'imaginer vouloir continuer à travailler sur WordPress après cela », a-t-il écrit dans ce Slack, selon une capture d'écran. « Je suis malade et dégoûté d'être légalement contraint de fournir un travail gratuit à une organisation aussi parasitaire et exploiteuse que WP Engine. J'espère que vous obtiendrez tous ce que vous et WP Engine vouliez ». Son nom d'utilisateur sur ce Slack a été changé en « parti 💀 ».Mullenweg a réitéré ce sentiment publiquement vendredi : « Je suis dégoûté et malade d'être légalement forcé de fournir un travail et des services gratuits à @wpengine, un précédent dangereux qui devrait refroidir tous les mainteneurs de logiciels libres », a-t-il écrit sur X. « Bien que je ne sois pas d'accord avec la décision du tribunal, je me suis entièrement conformé à son ordonnance. Vous pouvez voir la plupart des changements sur le site. Ils ont accès à l'étiquette ACF mais ne l'ont pas modifiée... cela n'a pas dû être la situation d'urgence qu'ils prétendaient. »La première réaction sur la capture d'écran de la case à cocher « ananas sur pizza » qui a circulé sur X parmi les contributeurs de WordPress peut faire croire qu'il s'agissait d'une blague lancée sur les réseaux sociaux ou d'une image modifiée.Megan, une ancienne collaboratrice de WordPress qui a récemment démissionné en raison de l'incertitude et de l'instabilité qui règnent au sein de la communauté, a aussi indiqué qu'elle pensait la même chose : « Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que mon ami se moquait de moi, mais oui, il est là et a un attribut de valeur rempli, ce qui me laisse soupçonner qu'il va l'utiliser comme un proxy pour le champ précédent », a-t-elle indiqué. « Parce que tout le monde sait ce qu'il y avait avant ; ce nouveau champ est également obligatoire. J'ai l'impression qu'il viole l'ordonnance du tribunal, mais bien sûr, je ne suis pas avocate ».Mais tout était bien réel (était parce que visiblement la case à cocher a été supprimée depuis lors). Francesca Marano, responsable des partenariats chez Patchstack et contributrice à WordPress depuis 10 ans, a indiqué que ce n'était « ni le moment ni l'endroit » pour des blagues sur les ananas et les pizzas. « WordPress est le CMS le plus utilisé sur le web, et nous avons la responsabilité d'agir comme des professionnels. Il est décourageant de voir un projet OSS auquel des milliers de personnes ont contribué pendant 21 ans réduit à des comportements plus adaptés à un jardin d'enfants », a-t-elle déclaré. « Au fil des ans, les auteurs de plugins et de thèmes, les contributeurs et les utilisateurs ont demandé une myriade de fonctionnalités. Cependant, ces idées sont souvent restées lettre morte, faute de ressources suffisantes ou de consensus. Mais il n'y a pas de mal à mettre une case à cocher juste pour le plaisir en quelques heures. »Sur Trac, qui suit les modifications du projet WordPress, Marano a souligné que le changement est visible et que tout le monde peut voir qu'il a été fait tard le dimanche.« La plupart des gens le vérifieront et accéderont à leur profil .org pour poser des questions ou y répondre dans le forum, mettre à jour leur plugin ou leur thème, etc. Mais qu'en est-il de ceux qui ne le font pas et qui ont leur produit dans le référentiel ? Non seulement c'est honteux, mais c'est aussi un risque pour la sécurité », a déclaré Marano. « Où sont les adultes dans la salle ? »Le média The Repository a rapporté la semaine dernière qu'un groupe de contributeurs WordPress avait publié une lettre ouverte intitulée « Chère communauté WordPress : Nous sommes avec vous ». Dans cette lettre, les contributeurs « soulèvent des objections sur la gouvernance, la transparence et les processus de prise de décision », a écrit le Repository. Ils soulignent les préoccupations concernant les « doubles standards », y compris le manque de responsabilité de Mullenweg en vertu du code de conduite du projet et l'emploi direct du directeur exécutif par Automattic.À la suite de l'injonction préliminaire, Nick Gernert, PDG de WordPress VIP, a écrit sur le blog de l'entreprise qu'Automattic s'attachait à « maintenir WordPress fort et tourné vers l'avenir ».Il n'a pas expliqué dans son blog pourquoi il y aurait un changement, ni ce qui s'est passé pour qu'il soit nécessaire de publier un article rassurant.Depuis septembre, Mullenweg accuse publiquement WP Engine d'utiliser la marque WordPress à mauvais escient et de ne pas contribuer suffisamment à la communauté open-source.S'il était déjà reproché à Matt Mullenweg sa gestion chaotique du conflit l'opposant à WP Engine malgré ses bons arguments, cette sortie n'est pas du goût de tout le monde.Un internaute note par exemple que « C'est le genre de folie qui met vraiment l'accent sur la stupidité de l'ensemble de cette tempête de rien du tout. Si nous parvenons à maintenir ce niveau de WTF, peut-être que les gens prendront leurs distances par rapport à la cible du désastre qu'est Wordpress, même lorsque tout se passe bien. Ou, à tout le moins, nous en tirerons un bon divertissement ».Certains pensent qu'il s'agit d'un moyen de faire oublier le conflit en lui-même et d'autres jouent la carte de l'humour. Quoiqu'il en soit, la bataille opposant Automattic, l'entité derrière WordPress, à WP Engine est loin d'être terminée.Sources : Trac Quelle lecture faites-vous de la situation ?Que pensez-vous de l'intégration d'un trait d’humour dans des espaces professionnels en général et sur WordPress en particulier ?Comment interprétez-vous ce choix (remplacer la case à cocher précédente par « l'ananas est délicieux sur une pizza ») ?