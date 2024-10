Destruction dégâts assurément des deux côtés

Vers un fork du code WordPress ?



Extrait de transcription entre 0:11 et 1:35 de Chris Pearson

À qui profiterait le plus un fork de WordPress ?

de supprimer toutes les obligations légales envers la fondation WordPress et les futures licences d'Automattic ;

ne nécessiterait aucune intelligence ou innovation, ce qui réduirait considérablement les coûts de recherche et de développement ;

de faire enrager Matt Mullenweg ;

une intégration transparente entre les thèmes et les plugins WordPress ;

de faciliter la tâche des clients actuels et futurs de WP Engine qui dépendent de WordPress

Interdiction du « Forking ». WP Engine cessera et s'abstiendra de forker ou de modifier tout logiciel d'Automattic, de WooCommerce ou de ses affiliés (y compris, mais sans s'y limiter, les plugins et les extensions) d'une manière qui perturbe tout partenariat entre Automattic et ses partenaires commerciaux. Par exemple, WP Engine s'abstiendra de modifier les codes d'attribution inclus dans tout logiciel d'Automattic. (Conditions générales d'Automattic). WP Engine cessera et s'abstiendra de forker ou de modifier tout logiciel d'Automattic, de WooCommerce ou de ses affiliés (y compris, mais sans s'y limiter, les plugins et les extensions) d'une manière qui perturbe tout partenariat entre Automattic et ses partenaires commerciaux. Par exemple, WP Engine s'abstiendra de modifier les codes d'attribution inclus dans tout logiciel d'Automattic. (Conditions générales d'Automattic).

Le créateur de Ruby on Rails critique sévèrement Matt Mullenweg et Automattic

Automattic exigeant 8 % des revenus de WP Engine parce qu'ils ne donnent pas « assez » à WordPress est une violation délibérée des idéaux généraux de l'open source et des spécificités de la licence GPL. Automattic est complètement à côté de la plaque, et les dommages potentiels pour le monde de l'open source s'étendent bien au-delà de WordPress. Ne laissez pas le drame ou ses personnages vous distraire de cette menace.



L'une des principales raisons du succès de l'open source au cours des dernières décennies est la clarté et la certitude de son régime de licences. Les conditions de l'accord sont explicites et claires, ce qui vous permet de créer une entreprise sur la base de l'open source sans craindre des réclamations frivoles ou des contrôles surprises. Les termes de l'accord sont précisés dans le contrat de licence, et les contrats les plus courants, tels que MIT, BSD ou GPL, ont tous résisté à l'épreuve du temps.



La partie la plus importante d'une telle licence est généralement le fait que le logiciel est offert sans aucune garantie. Mais certaines contiennent également des dispositions qui exigent que toute modification soit également publiée en tant que source ouverte. Cependant, aucune des principales licences ne dit quoi que ce soit proche de : « c'est gratuit, mais seulement jusqu'à ce que les propriétaires du projet estiment que vous avez trop de succès et qu'alors vous devrez payer 8 % de vos revenus pour soutenir le projet ».



Il s'agit d'une norme complètement folle et arbitraire basée sur la règle du dépit, et non sur la loi.



Je n'ai même pas d'intérêt dans ce combat, seulement un ensemble de principes. En fait, je serais naturellement enclin à faire partie de l'équipe WordPress. Entre la création d'un des programmes open source les plus utilisés et l'alimentation de la moitié de l'Internet, il y a toutes les raisons tribales de se ranger du côté d'Automattic plutôt que de celui des propriétaires de WP Engine, Silver Lake, qui sont des sociétés de capital-investissement. Automattic exigeant 8 % des revenus de WP Engine parce qu'ils ne donnent pas « assez » à WordPress est une violation délibérée des idéaux généraux de l'open source et des spécificités de la licence GPL. Automattic est complètement à côté de la plaque, et les dommages potentiels pour le monde de l'open source s'étendent bien au-delà de WordPress. Ne laissez pas le drame ou ses personnages vous distraire de cette menace.L'une des principales raisons du succès de l'open source au cours des dernières décennies est la clarté et la certitude de son régime de licences. Les conditions de l'accord sont explicites et claires, ce qui vous permet de créer une entreprise sur la base de l'open source sans craindre des réclamations frivoles ou des contrôles surprises. Les termes de l'accord sont précisés dans le contrat de licence, et les contrats les plus courants, tels que MIT, BSD ou GPL, ont tous résisté à l'épreuve du temps.La partie la plus importante d'une telle licence est généralement le fait que le logiciel est offert sans aucune garantie. Mais certaines contiennent également des dispositions qui exigent que toute modification soit également publiée en tant que source ouverte. Cependant, aucune des principales licences ne dit quoi que ce soit proche de : « c'est gratuit, mais seulement jusqu'à ce que les propriétaires du projet estiment que vous avez trop de succès et qu'alors vous devrez payer 8 % de vos revenus pour soutenir le projet ».Il s'agit d'une norme complètement folle et arbitraire basée sur la règle du dépit, et non sur la loi.Je n'ai même pas d'intérêt dans ce combat, seulement un ensemble de principes. En fait, je serais naturellement enclin à faire partie de l'équipe WordPress. Entre la création d'un des programmes open source les plus utilisés et l'alimentation de la moitié de l'Internet, il y a toutes les raisons tribales de se ranger du côté d'Automattic plutôt que de celui des propriétaires de WP Engine, Silver Lake, qui sont des sociétés de capital-investissement.

Selon Matt Mullenweg, WP Engine aurait tenté de contrôler l’expérience WordPress de ses utilisateurs en mettant en place son propre système de connexion utilisateur et en verrouillant certaines fonctionnalités essentielles de WordPress pour en tirer profit. En conséquence, WordPress.org a décidé de bloquer l’accès de WP Engine à ses ressources, y compris les thèmes, les plugins, et les mises à jour de sécurité.En réponse à cela, WP Engine a déposé une plainte contre Automattic Inc. et son PDG Matthew Charles Mullenweg . La plainte, déposée le 2 octobre 2024, fait état d'une tentative d'extorsion, d'une ingérence dans les relations d'affaires et d'une utilisation abusive des marques WordPress, entre autres.Darnell Clayton y est allé de sa réflexion :« En supposant que Matt Mullenweg puisse forcer WP Engine à payer une amende fédérale pour avoir violé la marque déposée de WordPress (une possibilité réelle), WP Engine pourrait finir par traîner tout ce fiasco devant la cour d'appel fédérale (un processus qui pourrait durer des années).« Ce faisant, WP Engine n'enrichirait pas seulement des avocats fortunés, mais porterait atteinte à la marque WordPress dans le monde entier, ce qui pousserait les gens ordinaires et les petites entreprises à chercher la porte de sortie. Ce jeu à somme nulle ne profiterait ni à Automattic ni à WP Engine à long terme.« C'est pourquoi, certains nous assisterons probablement à un changement de marque de WP Engine et à un zombie 🧟♂️ 🧟♀️ fork du code WordPress ».Les premières réflexions de Chris Pearson concernant la possibilité que quelqu'un fasse un soft fork (ce que Clayton appelle « zombie fork ») de WordPress valent la peine d'être soulignées :« Ce dont beaucoup de gens parlent en ce moment, c'est de forker WordPress. Par exemple, est-ce que WP Engine va forker WordPress, est-ce que d'autres personnes devraient forker Wordpress. Des gens m'ont contacté pour me demander si je voulais faire partie du conseil d'administration d'une nouvelle entité qu'ils vont créer pour gérer un nouveau fork de WordPress, ce genre de choses.« Je vais donc donner mon avis sur le forking de WordPress. Si vous n'êtes pas familier avec les logiciels open source, forker est simplement l'idée que le logiciel existe et est géré par le groupe A. Vous avez décidé que le groupe A ne va pas faire les choses que vous voulez faire, ne représente pas vos intérêts, n'avance pas assez vite, il peut y avoir toutes les raisons que vous voulez et vous avez décidé de forker le logiciel.« Vous prenez donc ce morceau de logiciel, vous le déplacez dans une nouvelle juridiction où vous avez le contrôle total... toutes les modifications que vous apportez à ce logiciel et vous êtes alors responsable de cette branche du logiciel.« Ainsi, si je devais créer WordPress (disons que je l'appellerais ChrisPress ou quelque chose comme exemple), je serais responsable du développement de ChrisPress à partir de ce moment-là, et je pourrais le traiter comme je le souhaite.« Je pourrais regarder ce que fait WordPress et copier toutes les choses qu'ils ont ajoutées et les ajouter à chaque version (ce qui est vraiment nul), ou je pourrais suivre ma propre voie et évoluer dans cette optique, ce qui est un peu le but du forking. [...]« Ce dont les gens parlent en ce moment, c'est qu'ils vont essentiellement imiter ce que fait WordPress, mais sous une direction différente qu'ils pensent être moins capricieuse que celle de Matt Mullenweg »Pour Clayton, le lancement d'un fork de WordPress serait le plus avantageux pour WP Engine, car il permettrait :Un fork de WordPress est également une chose qu'Automattic craint, car elle a été curieusement mentionnée dans une feuille de conditions qui aurait été envoyée à WP Engine dans une tentative de régler leurs désaccords en coulisses.« La création d'un fork zombie mettrait en colère la communauté des logiciels libres, mais en fin de compte, les utilisateurs finaux qui ne maîtrisent pas le langage des geeks s'en moqueront tant que leur site web ou leur petite entreprise fonctionnera sans interruption.« En fin de compte, un fork zombie serait bénéfique pour les deux parties. WP Engine serait en mesure de changer de marque et de se moquer ouvertement du travail acharné de Matt Mullenweg gratuitement, et @photomatt@mastodon.social aurait un empire maléfique contre lequel rallier la communauté WordPress.« Cela ressemblerait à la querelle entre Apple et Alphabet (anciennement connu sous le nom de Google), mais en beaucoup plus émotionnel et brutal ».David Hansson confie qu'il est lui-même frustré par le fait que des entreprises ne contribuent pas à Ruby on Rails. Selon lui, certaines de ces entreprises expriment leur gratitude et leur intérêt personnel en soutenant le framework avec des développeurs dévoués, en adhérant à la Rails Foundation ou en sponsorisant des conférences. Beaucoup ne le font pas. Et David Hansson affirme que c'est tout à fait leur droit, même si cela peut parfois agacer un peu.Selon lui, c'est la règle et cette frustration ne justifie pas les agissements d'Automatic. David Hansson explique : « c'est le marché. C'est ça l'open source. Je vous offre un code, vous acceptez les termes de la licence. Il ne peut y avoir une deuxième série d'obligations fantômes qui pourraient soudainement s'appliquer, si vous devenez riche en utilisant le logiciel. Dans ce cas, la licence n'a plus de sens, la clarté est brouillée et la certitude est perdue ».David Hansson affirme qu'Automattic est libre de modifier sa licence à tout moment pour s'éloigner de la GPL. La nouvelle licence ne s'appliquera qu'au nouveau code, cependant, et WP Engine, ou n'importe qui d'autre, pourra créer un fork du projet. C'est ce qui s'est passé avec Redis après que Redis Labs a abandonné sa licence BSD au profit l'alternative « Source-available licensing ». Le projet Valkey est un fork issu de la dernière version libre de Redis.Ainsi, toute personne intéressée par une implémentation open source de Redis est susceptible d'aller vers Valkey. Toutefois, David Hansson met en garde : « je soupçonne Automattic de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent conserver l'éclat de l'open source de WordPress, mais aussi être en mesure d'exiger sans aucune pitié son dû à n'importe quel concurrent qui pourrait apparaître, quand ils le jugeront bon. Qu'ils aillent se faire foutre ».Sources : Darnell Clayton Que pensez-vous de l'argumentation de Darnell Clayton ? Des propos de David Hansson ?Quelle analyse faites-vous de la guerre que se livrent actuellement Automattic et WP Engine ?Les motivations de Matt Mullenweg justifient-elles cette escalade ?Quel impact potentiel pour Wordpress en particulier et pour l'open source en général ?