Le créateur de Ruby on Rails critique sévèrement Matt Mullenweg et Automattic

Envoyé par David Heinemeier Hansson Envoyé par

Automattic exigeant 8 % des revenus de WP Engine parce qu'ils ne donnent pas « assez » à WordPress est une violation délibérée des idéaux généraux de l'open source et des spécificités de la licence GPL. Automattic est complètement à côté de la plaque, et les dommages potentiels pour le monde de l'open source s'étendent bien au-delà de WordPress. Ne laissez pas le drame ou ses personnages vous distraire de cette menace.



L'une des principales raisons du succès de l'open source au cours des dernières décennies est la clarté et la certitude de son régime de licences. Les conditions de l'accord sont explicites et claires, ce qui vous permet de créer une entreprise sur la base de l'open source sans craindre des réclamations frivoles ou des contrôles surprises. Les termes de l'accord sont précisés dans le contrat de licence, et les contrats les plus courants, tels que MIT, BSD ou GPL, ont tous résisté à l'épreuve du temps.



La partie la plus importante d'une telle licence est généralement le fait que le logiciel est offert sans aucune garantie. Mais certaines contiennent également des dispositions qui exigent que toute modification soit également publiée en tant que source ouverte. Cependant, aucune des principales licences ne dit quoi que ce soit proche de : « c'est gratuit, mais seulement jusqu'à ce que les propriétaires du projet estiment que vous avez trop de succès et qu'alors vous devrez payer 8 % de vos revenus pour soutenir le projet ».



Il s'agit d'une norme complètement folle et arbitraire basée sur la règle du dépit, et non sur la loi.



Je n'ai même pas d'intérêt dans ce combat, seulement un ensemble de principes. En fait, je serais naturellement enclin à faire partie de l'équipe WordPress. Entre la création d'un des programmes open source les plus utilisés et l'alimentation de la moitié de l'Internet, il y a toutes les raisons tribales de se ranger du côté d'Automattic plutôt que de celui des propriétaires de WP Engine, Silver Lake, qui sont des sociétés de capital-investissement.



Mais, quels que soient mes sentiments à l'égard du capital-investissement en général ou de la gestion de WP Engine par Silver Lake en particulier, je me soucie bien plus de l'intégrité des licences open source, et cette intégrité est directement mise à mal par la grotesque revendication d'Automattic sur les revenus de WP Engine.



Il est encore plus scandaleux qu'Automattic ait choisi les marques déposées comme méthode pour obtenir son « Al Capone » alors que, jusqu'en 2018, elle était copropriétaire de WP Engine avant de vendre sa participation à Silver Lake !



Matt Mullenweg et Automattic accusés de vouloir le beurre et l'argent du beurre

Fin septembre 2024, Matt Mullenweg, PDG d'Automattic et cofondateur de WordPress, s'est lancé dans un conflit public avec l'hébergeur WP Engine, qu'il a qualifié de « cancer pour WordPress ». Notamment, Matt Mullenweg a accusé WP Engine de ne pas contribuer suffisamment à l'écosystème WordPress et de profiter de la confusion des marques. En conséquence, WP Engine s'est vu interdire l'accès aux serveurs de WordPress.org. Automattic a depuis envoyé une injonction de cessation et d'abstention à WP Engine pour l'empêcher d'utiliser ses marques, un pas qui n'a eu d'autre effet que d'envenimer le conflit.De son côté, WP Engine a intenté une action en justice contre Automattic et Matt Mullenweg, les accusant d'extorsion. Cette série d'événements a déclenché une bataille publique qui remet en question les frontières entre l'hébergeur de WordPress.com, Automattic, le projet WordPress open source et l'organisme à but non lucratif qui en est à l'origine. Matt Mullenweg est accusé par de nombreux membres de la communauté WordPress d'abuser de sa position.Dans un récent billet de blogue, David Hansson, créateur du framework Web libre Ruby on Rails, a donné son point de vue sur la situation et a critiqué violemment Matt Mullenweg et Automatic. David Hansson est également cofondateur et directeur technique de Basecamp (anciennement 37signals). « Automattic est complètement à côté de la plaque, et les dommages potentiels pour le monde de l'open source vont bien au-delà de WordPress », a-t-il déclaré.Certains contributeurs du projet WordPress open source - Javier Casares et Andrew Hutchings - ont posté sur X qu'ils ont été expulsés de la communauté WordPress Slack après avoir remis en question les actions de Matt Mullenweg. « Quelques-uns d'entre nous ont posé des questions à Matt sur Slack à propos de la nouvelle case à cocher sur "login.org". Je pense que nous n'aurions pas dû le faire », a posté Andrew Hutchings. D'autres prennent son parti.David Hansson confie qu'il est lui-même frustré par le fait que des entreprises ne contribuent pas à Ruby on Rails. Selon lui, certaines de ces entreprises expriment leur gratitude et leur intérêt personnel en soutenant le framework avec des développeurs dévoués, en adhérant à la Rails Foundation ou en sponsorisant des conférences. Beaucoup ne le font pas. Et David Hansson affirme que c'est tout à fait leur droit, même si cela peut parfois agacer un peu.Selon lui, c'est la règle et cette frustration ne justifie pas les agissements d'Automatic. David Hansson explique : « c'est le marché. C'est ça l'open source. Je vous offre un code, vous acceptez les termes de la licence. Il ne peut y avoir une deuxième série d'obligations fantômes qui pourraient soudainement s'appliquer, si vous devenez riche en utilisant le logiciel. Dans ce cas, la licence n'a plus de sens, la clarté est brouillée et la certitude est perdue ».David Hansson affirme qu'Automattic est libre de modifier sa licence à tout moment pour s'éloigner de la GPL. La nouvelle licence ne s'appliquera qu'au nouveau code, cependant, et WP Engine, ou n'importe qui d'autre, pourra créer un fork du projet. C'est ce qui s'est passé avec Redis après que Redis Labs a abandonné sa licence BSD au profit l'alternative « Source-available licensing ». Le projet Valkey est un fork issu de la dernière version libre de Redis.Ainsi, toute personne intéressée par une implémentation open source de Redis est susceptible d'aller vers Valkey. Toutefois, David Hansson met en garde : « je soupçonne Automattic de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent conserver l'éclat de l'open source de WordPress, mais aussi être en mesure d'exiger sans aucune pitié son dû à n'importe quel concurrent qui pourrait apparaître, quand ils le jugeront bon. Qu'ils aillent se faire foutre ».Les utilisateurs de WordPress.org doivent maintenant s'engager à ne pas être affiliés à WP Engine avant de se connecter. C'est le dernier coup de feu tiré par Matt Mullenweg dans sa croisade contre la plateforme d'hébergement de sites Web. La case à cocher sur la page de connexion de WordPress.org demande aux utilisateurs de confirmer « Je ne suis pas affilié à WP Engine de quelque manière que ce soit, financièrement ou autrement ».Les utilisateurs qui ne cochent pas cette case ne peuvent pas se connecter ou créer un nouveau compte. Selon les critiques, la mise en place d'un test de loyauté sur la page de connexion de WordPress.org a amené le conflit directement à chaque membre de la communauté et à chaque contributeur.« Matt Mullenweg ne se contente pas de forcer tout le monde à prendre parti, il dit activement aux gens de consulter des avocats pour déterminer s'ils doivent ou non cocher la case. Quel que soit l'objectif final de Matt, ses tactiques, en particulier cette case à cocher qui est ambiguë à la fois sur le plan éthique et sur le plan juridique, provoquent beaucoup de confusion et d'angoisse mentale chez les gens du monde entier », a déclaré un contributeur.Source : David Heinemeier Hansson, créateur du framework Web libre Ruby on Rails Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du conflit entre le créateur de Wordpress et WP Engine ?Que pensez-vous des allégations selon lesquelles Matt Mullenweg abuse de sa position ?Quid des déclarations du créateur de Ruby on Rails ? Automatic viole-t-il l'esprit de l'open source ?