Capture d'écran de la page de connexion à wordpress.org comme elle apparaît ce 10 octobre

Les reproches de Mullenweg à l'endroit de WP Engine

Les premiers accrochages publics

Today WP Engine sent what is called a “cease and desist” letter to Automattic demanding that Automattic and its CEO Matt Mullenweg stop making and retract false, harmful and disparaging statements against WP Engine. In response to misinformation he has disseminated about the… — WP Engine (@wpengine) September 23, 2024

L'escalade

Des contributeurs ont été expulsés de la communauté

Well, I'm now banned from the #WordPress community. That is a first for me. I don't think I've ever been banned from an open source community before.

For my friends still there, stay safe and I hope you don't get too impacted by the fallout of what is going on. — Andrew Hutchings (@LinuxJedi) October 9, 2024

For anybody who wants to understand why I've been banned from the #WordPress Slack. pic.twitter.com/TdA1iQtIPZ — Javier Casares (@JavierCasares) October 9, 2024

Les utilisateurs de WordPress.org doivent désormais s'engager à ne pas être affiliés à la plateforme d'hébergement de sites Web WP Engine avant de se connecter. C'est le dernier coup de feu tiré par le co-créateur de WordPress, Matt Mullenweg, dans sa croisade contre la plateforme d'hébergement de sites web.La case à cocher sur la page de connexion de WordPress.org demande aux utilisateurs de confirmer « Je ne suis pas affilié à WP Engine de quelque manière que ce soit, financièrement ou autrement ». Les utilisateurs qui ne cochent pas cette case ne peuvent pas se connecter ou créer un nouveau compte. Mardi, cette case à cocher n'existait pas.Depuis le mois dernier, Mullenweg accuse publiquement WP Engine d'utiliser la marque WordPress à mauvais escient et de ne pas contribuer suffisamment à la communauté open-source. WP Engine lui a envoyé une lettre de cessation et d'abstention, et lui et sa société, Automattic, lui en ont envoyé une en retour. Il a interdit à WP Engine d'utiliser les ressources de WordPress et, désormais, certains contributeurs signalent qu'ils ont été expulsés de la communauté Slack qu'ils utilisent pour les projets open-source de WordPress.Pour les contributeurs de la communauté WordPress, qui assurent le fonctionnement du projet open-source, cette case à cocher ajoutée au site de l'organisation est un point d'inflexion dans l'histoire d'une bataille juridique dont ils ont été pratiquement tenus à l'écart jusqu'à aujourd'hui.« À l'heure actuelle, la communauté WordPress est en plein chaos. Les gens ne savent pas où ils en sont sur le plan juridique, on leur interdit de participer pour s'être exprimés, et Matt promet d'autres "surprises" toute la semaine », a expliqué un membre de la communauté open-source de WordPress qui contribue au projet depuis plus de 10 ans. Il a demandé à parler sous le couvert de l'anonymat car il craint des représailles de la part de Mullenweg. « Le plus triste, c'est que si WordPress est un outil que nous utilisons dans notre travail, pour beaucoup d'entre nous, c'est bien plus qu'un logiciel. C'est une véritable communauté mondiale, composée d'amis de longue date et de collègues qui partagent un amour pour le projet open-source et ses idéaux. Tout cela nous est brutalement arraché ».Dans un canal Slack pour les contributeurs de la communauté WordPress, Mullenweg a déclaré mercredi que la case à cocher faisait partie d'une interdiction pour WP Engine d'utiliser les ressources de WordPress.org.Mullenweg a expliqué l'interdiction dans un article de blog publié sur le site WordPress.org en septembre, en disant que c'était « en raison de leurs revendications juridiques et du litige contre WordPress.org ». (WP Engine a cité Automattic et Mullenweg comme défendeurs dans son procès, mais pas WordPress.org ou la WordPress Foundation).« WP Engine est libre de proposer à ses clients ses simulacres piratés et abâtardis du code GPL de WordPress, et ils peuvent découvrir WordPress tel que WP Engine l'envisage, en en tirant tous les bénéfices et en fournissant tous les services », a écrit Mullenweg dans son blog. « Si vous voulez faire l'expérience de WordPress, utilisez n'importe quel autre hébergeur dans le monde en dehors de WP Engine ».WP Engine est une entreprise et une plateforme indépendantes qui hébergent des sites construits sur WordPress. WordPress.org est un projet open-source, tandis que WordPress.com est l'entité commerciale détenue par Automattic, qui finance le développement et contribue à la base de code de WordPress. Le mois dernier, Mullenweg (qui a également cofondé Automattic) a écrit un billet sur le blog de l'organisation, qualifiant WP Engine de « cancer pour WordPress » et accusant WP Engine de « dépouiller l'écosystème WordPress, en donnant à nos utilisateurs une expérience plus médiocre afin qu'ils puissent faire plus d'argent » parce que la plateforme désactive le suivi de l'historique des révisions.Mullenweg a également reproché à WP Engine de ne pas contribuer suffisamment au projet open source WordPress et d'utiliser le terme « WP » dans son image de marque. « Leur image de marque, leur marketing, leur publicité et toute la promesse faite aux clients est qu'ils vous offrent WordPress, mais ce n'est pas le cas. Et ils profitent de cette confusion », écrit-il. « WP Engine a besoin d'une licence de marque pour poursuivre ses activités ». Il a également consacré la majeure partie d'une conférence WordCamp à ses griefs à l'égard de WP Engine et de son investisseur Silver Lake.WP Engine a envoyé à Automattic et à Mullenweg une lettre de cessation et d'abstention exigeant qu'il « cesse de faire des déclarations fausses, nuisibles et désobligeantes à l'encontre de WP Engine et retire celle qu'il a déjà faite », a indiqué la plateforme en septembre.La lettre affirme que Mullenweg « a menacé que si WP Engine n'acceptait pas de payer à Automattic - son entité à but lucratif - une très grosse somme d'argent avant son discours d'ouverture du 20 septembre à la convention WordCamp US, il allait s'embarquer dans une “approche nucléaire de la terre brûlée” à l'égard de WP Engine au sein de la communauté WordPress et au-delà ».Automattic a lancé sa propre campagne de cessation et de désistement. « Votre utilisation non autorisée des marques déposées de nos clients porte atteinte à leurs droits et dilue leurs marques célèbres et bien connues. Les critiques et commentaires négatifs concernant WP Engine et ses offres sont imputés à notre client, ce qui ternit ses marques, nuit à sa réputation et porte atteinte à l'image que notre client s'est faite de ses marques », peut-on lire dans la lettre. « Votre utilisation non autorisée de la propriété intellectuelle de notre client a permis à WP Engine de concurrencer notre client de manière déloyale, et a conduit à un enrichissement injuste et à des profits indus ».La page « Trademark Policy » de la Fondation WordPress a également été modifiée à la fin du mois de septembre pour nommer spécifiquement WP Engine. L'abréviation « WP » n'est pas couverte par les marques déposées de WordPress, mais nous vous demandons de ne pas l'utiliser de manière à semer la confusion dans l'esprit des gens », peut-on désormais y lire. « Par exemple, de nombreuses personnes pensent que WP Engine est 'WordPress Engine' et officiellement associé à WordPress, ce qui n'est pas le cas. Ils n'ont jamais fait de dons à la Fondation WordPress, bien qu'ils gagnent des milliards de dollars grâce à WordPress ».WP Engine a intenté une action en justice contre Automattic et Mullenweg au début du mois, les accusant d'extorsion et d'abus de pouvoir.La semaine dernière, Mullenweg a annoncé qu'il avait proposé aux employés d'Automattic un plan de rachat, et 159 employés, soit environ 8,4 % du personnel, ont accepté l'offre. « Je me sens beaucoup plus léger », a-t-il écrit.Selon des captures d'écran postées par des contributeurs du projet WordPress, il y a un débat animé en ce moment dans le Slack de la communauté WordPress (entre les contributeurs et Mullenweg lui-même) à propos de la case à cocher.Un contributeur a écrit qu'il avait un travail de jour en tant que développeur d'agence, ce qui implique de travailler sur des sites qui pourraient être hébergés par WP Engine. « Mon association s'arrête là. Cependant, l'expression "financièrement ou autrement" est assez vague et peut donc prêter à confusion », a-t-il écrit. « Par exemple, les gens nouent des relations lors d'événements, sont d'anciens employés, collaborent à un projet, contribuent à un plugin ou ont d'autres liens qui pourraient être considérés comme ayant un impact sur le fait que cette case soit cochée ou non. Quel est le niveau d'interaction ou d'association qui permettrait de ne pas cocher cette case ? »Mullenweg a répondu : « C'est à vous de décider si vous cochez la case ou non. Je ne peux pas répondre à cette question pour vous ».Au moins deux contributeurs du projet WordPress open-source - Javier Casares et Andrew Hutchings - ont posté sur X qu'ils ont été expulsés de la communauté WordPress Slack après avoir remis en question les actions de Mullenweg.« Eh bien, je suis maintenant banni de la communauté #WordPress. C'est une première pour moi. Je ne pense pas avoir été banni d'une communauté open source auparavant. Pour mes amis qui sont toujours là, restez en sécurité et j'espère que vous ne serez pas trop affectés par les retombées de ce qui se passe ».« Quelques-uns d'entre nous ont posé des questions à Matt sur Slack à propos de la nouvelle case à cocher sur le login .org », a posté Hutchings. « Je pense que nous n'aurions pas dû le faire ».« Dans le cas d'aujourd'hui, quelqu'un a changé le login et a déconnecté tout le monde, donc, sans explication sur la case à cocher, si vous avez besoin de contribuer à WordPress et d'accéder au site web, vous devez l'activer », a expliqué Casares. « Dans mon cas, ce matin, je devais publier un article sur une réunion de l'équipe d'hébergement cet après-midi ». Il a dû cocher la case, a-t-il dit, parce que sans elle, il ne pouvait pas accéder à la plateforme pour le publier, mais l'imprécision de la déclaration l'a inquiété.Selon lui, les personnes bannies comprenaient des contributeurs qui participaient au projet WordPress depuis plus de 10 ans, ou des personnes liées à d'autres projets de code source.« Seul Matt sait pourquoi il fait tout ce qu'il fait. Je n'en sais vraiment rien », a déclaré Casares.« La guerre de Matt contre WP Engine a polarisé et bouleversé tout le monde dans WordPress, mais la plupart de la communauté WP a été relativement isolée des effets réels. La mise en place d'un test de loyauté sous la forme d'une coche sur la page de connexion de WordPress.org a amené le conflit directement à chaque membre de la communauté et à chaque contributeur. Matt ne se contente pas de forcer tout le monde à prendre parti, il dit activement aux gens de consulter des avocats pour déterminer s'ils doivent ou non cocher la case », a expliqué un contributeur.« Il ne s'agit pas seulement de savoir si l'on accepte ou non une déclaration juridiquement douteuse pour se connecter. Un nombre croissant de membres actifs et dévoués de la communauté, dont beaucoup n'ont aucun lien avec WP Engine, ont vu leur compte WordPress.org complètement désactivé sans préavis ni explication. Personne ne sait qui sera le prochain à être banni, ni pour quelle raison... Quel que soit l'objectif final de Matt, ses "tactiques", en particulier cette case à cocher juridiquement et éthiquement ambiguë, provoquent beaucoup de confusion et d'angoisse mentale chez les gens du monde entier ».Sources : capture d'écran de la page de connexion à wordpress.org comme elle apparaissait en début de semaine (sans la référence à WP Engine donc) Que pensez-vous de la décision de WordPress.org d’exiger la renonciation à toute affiliation avec WP Engine pour se connecter ? Cette mesure vous semble-t-elle justifiée ou excessive ? Pourquoi ?Comment cette décision pourrait-elle affecter votre utilisation de WordPress.org ? Sources : capture d'écran de la page de connexion à wordpress.org comme elle apparaissait en début de semaine (sans la référence à WP Engine donc)