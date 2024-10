Les origines du conflit

Une ancienne employée dénonce les tentatives d'intimidation et les menaces de poursuite judiciaire







Je ne suis pas un apologiste de WP Engine (ou de PE en général). Je pense qu'ils devraient contribuer davantage au core, etc. Cependant, ce que Matt a fait, fait et continue de faire est contraire à l'opensource, à ses propres objectifs de démocratisation de l'édition et de développement de l'utilisation de WordPress. Il a démontré à maintes reprises que lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut ou qu'il n'a pas les coudées franches, il a recours à des subterfuges pour atteindre ses objectifs.

Cependant, ce que Matt a fait, fait et continue de faire est contraire à l'opensource, à ses propres objectifs de démocratisation de l'édition et de développement de l'utilisation de WordPress. Il a démontré à maintes reprises que lorsqu'il n'obtient pas ce qu'il veut ou qu'il n'a pas les coudées franches, il a recours à des subterfuges pour atteindre ses objectifs. Il a nui à la communauté qu'il est censé diriger. Il porte atteinte à l'écosystème qu'il a contribué à construire. Il porte atteinte à la réputation de chacun des 2000 (et de moins en moins) employés qui ont longtemps été fiers de s'appeler Automatticians. Il porte atteinte à son propre héritage. Soyez plus Jimmy Carter et moins Elon Musk.

Il porte atteinte à l'écosystème qu'il a contribué à construire. Il porte atteinte à la réputation de chacun des 2000 (et de moins en moins) employés qui ont longtemps été fiers de s'appeler Automatticians. Il porte atteinte à son propre héritage. Soyez plus Jimmy Carter et moins Elon Musk. Enfin, et surtout : Parce que je le peux et que d'autres s'en sentent incapables. Matt n'est peut-être pas milliardaire, mais nous l'avons tous vu s'en prendre à des gens avec sa petite couronne de « Smallest Man Who Ever Lived ». Les automaticiens (employés d'Automattic) actuels comptent sur lui pour gagner leur vie. Les anciens automaticiens qui n'ont pas la chance d'être « post-économiques » savent qu'il vaut mieux ne pas le critiquer ouvertement parce qu'ils ont toujours besoin d'un emploi et que personne ne veut risquer de perdre une référence ou d'être perçu comme dénonçant son ancien patron, etc.

Les répercussions pour la communauté WordPress

Tout a commencé lorsque WP Engine a accusé Automattic et Matt Mullenweg d’abus de pouvoir et d’extorsion. Selon WP Engine, Mullenweg aurait exigé des sommes exorbitantes pour l’utilisation des marques WordPress et WooCommerce, menaçant de nuire à la réputation de WP Engine s’ils ne se conformaient pas. WP Engine a donc déposé une plainte fédérale , alléguant que les actions de Mullenweg mettaient en péril l’intégrité de la communauté WordPress.Ci-dessous un extrait du billet de Kellie Peterson.Mardi, j'ai posté quelques tweets après un long hiatus sur l'application. J'avais été informé que Matt avait invité les employés qui n'étaient pas d'accord avec ses actions ou sa direction au cours de la dernière semaine (ou plus ?) à quitter Automattic. L'invitation s'accompagnait d'une indemnité de départ d'un montant minimum de 30 000 USD ou de six mois de salaire (le montant le plus élevé étant retenu), de soins de santé jusqu'au 31 octobre, de la possibilité de conserver l'ordinateur portable fourni par l'entreprise, etc. La principale mise en garde est que ceux qui acceptent ne peuvent être réembauchés. J'ai également répondu à quelques autres tweets en présentant des faits simples et une opinion.A ma grande surprise, j'ai trouvé un message privé de Matt à mon réveil. J'aurais dû savoir ce qui m'attendait. Depuis plus de six ans que je travaille pour lui, la seule fois où je me souviens avoir reçu un ping non sollicité de sa part, c'est lorsqu'il était mécontent.Aucune attaque n'a été détectée.Commentaire : ✔️Attaques : ❌PuisMon pote, tu as invité des gens à quitter ton entreprise. Même si je cherchais à débaucher tes employés (ce qui n'est pas le cas), j'ai l'impression que le fait de les payer pour qu'ils partent pourrait nuire à tes affaires. Quoi qu'il en soit, je suis à la retraite. Je ne sollicite rien et mon offre était clairementquelqu'un l'accepte sans avoir prévu quelque chose. Ce qui semble être le cas de la plupart d'entre eux. Aie.Rappelez-vous qu'il a commencé par « Je n'ai jamais été que gentil avec toi et nous avons travaillé ensemble pendant des années ». Mesdames... ça vous dit quelque chose ?Oui, Matt a souvent été gentil avec moi et avec beaucoup d'autres. Mais il était aussi méprisant, dévalorisant et démoralisant. Pour moi, pour mon équipe et pour mes collègues, nous étions tous soumis à ses humeurs mercuriales, à ses caprices et à ses débordements.Honnêtement, mon plus grand regret est de ne pas avoir pensé à remplacer « retraité » par « post-économique », comme il aime à décrire son statut financier grâce à sa prétendue valeur nette de 400 millions de dollars.Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de tout cela. Je pourrais probablement énumérer une douzaine de raisons, mais celles-ci sont les plus importantes :Oui, Matt pourrait me poursuivre et me coller au tribunal pour une plainte bidon, mais autrement, il ne peut pas me faire de mal. Matt est aveugle à ses privilèges à bien des égards et il exerce son pouvoir de manière irresponsable. Il a gardé un contrôle absolu sur Automattic, WordPress et WordPress.org. Comment ? En insistant pour obtenir les votes par procuration des investisseurs. Investisseurs - à quoi pensiez-vous ? J'espère, pour le bien de WordPress, de la communauté, de la santé de l'écosystème au sens large, des employés d'Automattic, et même de votre propre investissement, que vous agirez et que vous demanderez à Matt de rendre compte de ses actes.Ce conflit a des implications profondes pour la communauté WordPress. D’un côté, Mullenweg soutient que WP Engine profite du projet open source sans contribuer équitablement. De l’autre, WP Engine affirme que les demandes de Mullenweg sont déraisonnables et nuisent à l’écosystème WordPress dans son ensemble.Matt Mullenweg a exprimé ses préoccupations sur les réseaux sociaux, accusant WP Engine de violer les marques de WordPress et de WooCommerce. Il a également interdit temporairement à WP Engine d’accéder aux ressources de WordPress.org, avant de lever cette interdiction sous certaines conditions. WP Engine, de son côté, maintient que les actions de Mullenweg sont motivées par des intérêts personnels et non par le bien de la communautéSi Kellie Peterson est d'accord avec le fait que WP Engine devrait plus contribuer, elle s'offusque du comportement de Matt Mullenweg.La communauté WordPress a réagi avec un mélange de choc, d'inquiétude et de confusion . Certains développeurs et propriétaires d'entreprises ont exprimé leur inquiétude quant aux implications potentielles sur leur propre utilisation des termes liés à WordPress et sur l'accès aux ressources de la communauté.Ce conflit soulève des questions importantes sur l'équilibre entre les intérêts commerciaux et la gouvernance de la communauté dans les projets de logiciels open-source réussis. Il met en évidence les tensions potentielles qui peuvent survenir lorsqu'un projet devient aussi important sur le plan commercial que WordPress, qui alimente une grande partie du web. Cette situation souligne également l'importance d'une communication claire et de la transparence dans les communautés open-source, notamment en ce qui concerne l'utilisation des marques et les accords de licence.Source : Kellie Peterson Que pensez-vous des propos de Kellie Peterson ? De la réaction de Matt Mullenweg ?Quelle lecture faites-vous de leur échange ? De l'analyse de Kellie Peterson ?Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de la centralisation du pouvoir au sein d’une communauté open-source ?Comment les utilisateurs et développeurs peuvent-ils influencer les décisions prises par les leaders de la communauté WordPress ?Pensez-vous que ce conflit pourrait inciter d’autres plateformes open-source à revoir leur gouvernance ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quels seraient les impacts potentiels sur les petites entreprises et les développeurs indépendants si ce conflit se prolongeait ?Comment la transparence et la communication peuvent-elles être améliorées au sein de la communauté WordPress pour éviter de tels conflits à l’avenir ?