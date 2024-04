Envoyé par Paul Jansen, PDG de TIOBE Software Envoyé par

Ce mois-ci, PHP a atteint sa position la plus basse dans l'index TIOBE. Lorsque l'indice TIOBE a été créé en 2001, PHP était sur le point de devenir le langage standard pour la création de sites Web interactifs. Sa popularité n'a cessé de croître d'année en année : PHP a fini par obtenir une part de marché supérieure à 10 % et a même atteint la troisième place de l'index TIOBE. Par la suite, de nombreux concurrents sont entrés sur le marché. Les exemples de ces soi-disant frameworks de développement Web sont Rails, Django et React.



Les principaux langages à l'origine de ces nouveaux frameworks sont Ruby, Python et surtout JavaScript. En plus de cette concurrence, des problèmes de sécurité ont été découverts en PHP. PHP a donc dû se réinventer. Aujourd'hui, PHP a toujours une forte présence dans le domaine des sites Web de petite et moyenne taille, et c'est le langage derrière le système de gestion de contenu Web le plus populaire, WordPress. PHP n'a donc pas disparu, mais ses jours de gloire semblent révolus.



Python avec une note de 16,41 % ; C avec une note de 10,21 % ; C++ avec une note de 9,76 % ; Java avec une note de 8,94 % ; C# avec une note de 6,77 % ; JavaScript avec une note de 2,89 % ; Go avec une note de 1,85 % ; Visual Basic avec une note de 1,7 % ; SQL avec une note de 1,61 % ; Fortran avec une note de 1,47 %.

Python avec une part de 28,43 % ; Java avec une part de 16,04 % ; JavaScript avec une part de 8,72 % ; C/C++ avec une part de 6,65 % ; C# avec une part de 6.63% ; R avec une part de 4.63 % ; PHP avec une part de 4,45 % ; TypeScript avec une part de 2,96 % ; Swift avec une part de 2,71 % ; Rust avec une part de 2,53 %.

PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de script côté serveur très répandu sur lequel est basé de nombreuses ressources sur Internet, depuis les blogues aux sites et applications Web les plus populaires du monde. La première version de PHP a été lancée il y a 30 ans. Nous en sommes aujourd'hui à la version 8, sortie en novembre 2020, mais la version 7 reste la plus utilisée. Il fonctionne sur le moteur Zend, qui est l'implémentation la plus populaire, mais il en existe d'autres, comme parrot, HPVM (Hip Hop Virtual Machine), et Hip Hop. Autrefois très populaire, l'index TIOBE suggère que PHP connaît un déclin.La cote de PHP dans le classement TIOBE d'avril est de 1,09 %, ce qui le place à la 17e place. Selon TIOBE, le langage de script créé par le programmeur Rasmus Lerdorf a perdu cinq places entre mars et avril. Dans un billet de blogue, Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, explique :PHP était le neuvième langage de programmation le plus populaire du classement TIOBE en avril 2023. Un autre changement notable dans l'index TIOBE a été le retour du vénérable langage de programmation Fortran. Publié pour la première fois en 1958, le langage Fortran est passé de la 20e place en avril 2023 à la 10e en avril 2024. D'après les recherches effectuées par TIOBE, Fortran n'avait pas été classé aussi haut depuis avril 2002. Le langage de programmation C++, créé par Bjarne Stroustrup, continue de devancer Java et de consolider sa place dans les trois premiers langages de programmation.Les langages de programmation Python et C maintiennent respectivement leur première et deuxième place dans le classement TIOBE d'avril 2024. Le top 10 des langages de programmation en matière de popularité sur la mise d'avril 2024 de l'index TIOBE se présente comme suit :L'index TIOBE de la communauté des programmeurs (TIOBE Programming Community Index) est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les classements sont basés sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les sites Web populaires tels que Google, Amazon, Wikipedia, Bing et plus de 20 autres sont utilisés pour calculer les cotes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel le plus grand nombre de lignes de code ont été écrites.La méthodologie utilisée par TIOBE pour déterminer la popularité des différents langages de programmation fait l'objet de controverses dans la communauté. Pour de nombreux développeurs, il n'est pas représentatif de la popularité des langages de programmation. Par exemple, l'étude de Developpez.com sur la popularité des langages en France classe le langage PHP (9,8 %) à la 4e position, après Java (14 % - 1er), Python (14,7 - 2e) et JavaScript (13 % - 3e). Alors que TIOBE classe Fortran dans son top 10, il ne figure pas dans le top 20 en France. Les langages comme Perl et Kotlin sont également populaires en France.Bien que la méthodologie de TIOBE soit controversée, l'entreprise prétend que l'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel. Il est intéressant de noter que l'index Pypl brosse un tableau légèrement différent. Pypl mesure la popularité sur la base des recherches de tutoriels de langage sur Google, et classe PHP au septième rang des langages les plus populaires en avril 2024. Le top 10 de l'index Pypl pour avril 2024 :Les résultats contrastés mettent en évidence les différentes méthodologies utilisées par chaque index. Alors que l'index TIOBE se concentre sur les tendances du secteur et les compétences des développeurs, l'index Pypl reflète l'activité d'apprentissage et la croissance potentielle future. Malgré son classement inférieur dans l'indice TIOBE, le langage PHP reste présent dans certains domaines du développement Web. Toutefois, la montée en puissance de frameworks concurrents et la nécessité de répondre aux préoccupations en matière de sécurité ont sans aucun doute eu un impact sur sa position autrefois dominante.Source : classement TIOBE d'avril 2024 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du déclassement de PHP dans l'index TIOBE ?Comprenez-vous ce déclassement de PHP ? Cela reflète-t-il la réalité ?Que pensez-vous de la différence entre le top 10 de l'index TIOBE et celui de l'index Pypl ?