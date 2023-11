<?php use Microsoft\Graph\Core\Requests\BatchRequestContent; use Microsoft\Graph\Generated\Models\Message; use Microsoft\Graph\BatchRequestBuilder; use Microsoft\Graph\Core\Requests\BatchResponseItem; use Microsoft\Graph\Generated\Models\Message; // Create a batch request content object $message = new Message ( ) ; $message ->setSubject ( "Test Subject" ) ; $batchRequestContent = new BatchRequestContent ( [ $graphServiceClient ->users ( ) ->byUserId ( USER_ID ) ->messages ( ) ->byMessageId ( 'id' ) ->toDeleteRequestInformation ( ) , $graphServiceClient ->users ( ) ->byUserId ( USER_ID ) ->messages ( ) ->toPostRequestInformation ( $message ) , $graphServiceClient ->users ( ) ->byUserId ( USER_ID ) ->toGetRequestInformation ( ) ] ) ; //Send the batch request using BatchRequestBuilder $requestBuilder = new BatchRequestBuilder ( $graphServiceClient ->getRequestAdapter ( ) ) ; $batchResponse = $requestBuilder ->postAsync ( $batchRequestContent ) ->wait ( ) ; // Get responses to the batch request items $batchRequests = $batchRequestContent ->getRequests ( ) ; // Uses the auto-generated ID added to the batch request content $response1 = $batchResponse ->getResponse ( $batchRequests [ 0 ] ->getId ( ) ) ; echo "Response1 status code: {$response1->getStatusCode()} " ; //Deserialize the body of the response $message = $batchResponse ->getResponseBody ( $batchRequests [ 1 ] ->getId ( ) , Message:: class ) ; echo "Created message subject: {$message->getSubject()}

" ;