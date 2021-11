Énumérations

true

false

class Status { const DRAFT = 'draft' ; const PUBLISHED = 'published' ; const ARCHIVED = 'archived' ; } function acceptStatus ( string $status ) { ... }

enum Status { case Draft; case Published; case Archived; } function acceptStatus ( Status $status ) { ... }

Propriétés en lecture seule readonly

class User { public function __construct ( private string $name ) { } public function getName ( ) : string { return $this ->name; } }

class User { public function __construct ( public readonly string $name ) { } }

class Test { public readonly string $prop ; public function __construct ( string $prop ) { // Legal initialization. $this ->prop = $prop ; } } $test = new Test ( "foobar" ) ; // Legal read. var_dump ( $test ->prop ) ; // string(6) "foobar" // Illegal reassignment. It does not matter that the assigned value is the same. $test ->prop = "foobar" ; // Error: Cannot modify readonly property Test::$prop

class Test { public readonly string $prop ; } $test = new Test; // Illegal initialization outside of private scope. $test ->prop = "foobar" ; // Error: Cannot initialize readonly property Test::$prop from global scope

class Test { public function __construct ( public readonly int $i = 0 , public readonly array $ary = [ ] , ) { } } $test = new Test; $test ->i += 1 ; $test ->i++; ++ $test ->i; $test ->ary [ ] = 1 ; $test ->ary [ 0 ] [ ] = 1 ; $ref =& $test ->i; $test ->i =& $ref ; byRef ( $test ->i ) ; foreach ( $test as & $prop ) ;

class Test { public function __construct ( public readonly object $obj ) { } } $test = new Test ( new stdClass ) ; // Legal interior mutation. $test ->obj->foo = 1 ; // Illegal reassignment. $test ->obj = new stdClass;

readonly

class Test { public readonly mixed $prop ; }

Syntaxe appelable de première classe

$fn = Closure ::fromCallable ( 'strlen' ) ; $fn = strlen ( ... ) ; $fn = Closure ::fromCallable ( [ $this , 'method' ] ) ; $fn = $this ->method ( ... ) $fn = Closure ::fromCallable ( [ Foo:: class , 'method' ] ) ; $fn = Foo::method ( ... ) ;

strlen ( ... )

strlen ( )

... $args

$fn = Foo::method ( ... ) ; // Think of it as: $fn = fn ( ... $args ) => Foo::method ( ... $args ) ;

$foo = [ $this , 'foo' ] ; $fn = Closure ::fromCallable ( 'strlen' ) ;

$foo = $this ->foo ( ... ) ; $fn = strlen ( ... ) ;

Expression new dans les initialisateurs

new

class Test { public function __construct ( private Logger $logger = new NullLogger, ) { } }

class Test { private Logger $logger ; public function __construct ( ?Logger $logger = null , ) { $this ->logger = $logger ?? new NullLogger; } }

new

10

class User { /** * @Assert\All({ * @Assert\NotNull, * @Assert\Length(min=5) * }) */ public string $name = '' ; }

class User { #[\Assert\All( new \Assert\NotNull, new \Assert\Length ( min: 6 ) ) ] public string $name = '' ; }

Types d'intersection purs

class Test { private ?Traversable $traversable = null ; private ?Countable $countable = null ; /** @var Traversable&Countable */ private $both = null ; public function __construct ( $countableIterator ) { $this ->traversable =& $this ->both; $this ->countable =& $this ->both; $this ->both = $countableIterator ; } }

Les types sont effectivement appliqués, de sorte que les erreurs peuvent être détectées tôt.

Parce qu'elles sont appliquées, les informations de type sont moins susceptibles de devenir obsolètes ou de manquer des cas limites.

Les types sont vérifiés lors de l'héritage, appliquant le principe de substitution de Liskov.

Les types sont disponibles via Reflection.

La syntaxe est beaucoup moins passe-partout que phpdoc.

function count_and_iterate ( Iterator $value ) { if ( ! ( $value instanceof Countable ) ) { throw new TypeError ( 'value must be Countable' ) ; } foreach ( $value as $val ) { echo $val ; } count ( $value ) ; }

function count_and_iterate ( Iterator&Countable $value ) { foreach ( $value as $val ) { echo $val ; } count ( $value ) ; }

A&B|C

Le type de retour never

never

die ( )

exit ( )

trigger_error ( )

never

never

function redirect ( string $uri ) { header ( 'Location: ' . $uri ) ; exit ( ) ; } function redirectToLoginPage ( ) { redirect ( '/login' ) ; echo 'Hello' ; // <- dead code }

function redirect ( string $uri ) : never { header ( 'Location: ' . $uri ) ; exit ( ) ; } function redirectToLoginPage ( ) : never { redirect ( '/login' ) ; echo 'Hello' ; // <- dead code detected by static analysis }

Les énumérations ou « Enums » permettent à un développeur de définir un type personnalisé limité à l'une des valeurs possibles parmi un nombre discret. Cela peut être particulièrement utile lors de la définition d'un modèle de domaine, car cela permet de « rendre les états invalides non représentables ».Les énumérations apparaissent dans de nombreuses langages avec une variété de fonctionnalités différentes. En PHP, les Enums sont un type particulier d'objet. L'Enum lui-même est une classe et ses cas possibles sont tous des objets à instance unique de cette classe. Cela signifie que les cas Enum sont des objets valides et peuvent être utilisés partout où un objet peut être utilisé, y compris les vérifications de type.L'exemple le plus populaire d'énumérations est le type booléen intégré, qui est un type énuméré avec les valeurs légaleset. Les énumérations permettent aux développeurs de définir leurs propres énumérations arbitrairement robustes.Dans PHP 8.1, les énumérations sont limitées aux « énumérations d'unités », c'est-à-dire aux énumérations qui sont elles-mêmes une valeur, plutôt qu'une simple syntaxe sophistiquée pour une constante primitive, et n'incluent pas d'informations associées supplémentaires. Cette capacité offre une prise en charge considérablement étendue de la modélisation des données, des définitions de types personnalisées et du comportement de style monade. Les énumérations permettent la technique de modélisation consistant à « rendre les états invalides non représentables », ce qui conduit à un code plus robuste avec moins de tests exhaustifs.Les responsables du langage recommande d'utiliser les énumérations au lieu d'un ensemble de constantes et d'obtenir ainsi une validation prête à l'emploi.Par exemple, avant PHP 8.1, vous pouviez écrire :Ce code est optimisé en PHP 8.1 avec les énumérations :Les objets valeur sont souvent immuables : les propriétés sont initialisées une fois dans le constructeur et ne doivent pas être modifiées par la suite. PHP n'a actuellement aucun moyen d'appliquer cette contrainte. L'alternative la plus proche consiste à déclarer la propriété private et à n'exposer qu'un getter public :Cela ne rend pas réellement la propriété en lecture seule, mais cela resserre la portée où une modification pourrait se produire sur une seule déclaration de classe. Malheureusement, cela nécessite l'utilisation d'un passe-partout getter, ce qui entraîne une moins bonne ergonomie.La prise en charge des propriétés en lecture seule de première classe vous permet d'exposer directement les propriétés publiques en lecture seule, sans craindre que les invariants de classe puissent être rompus par une modification externe :Aussi, cette proposition a été retenue : une propriété en lecture seule ne peut être initialisée qu'une seule fois, et uniquement à partir de la portée où elle a été déclarée. Toute autre affectation ou modification de la propriété entraînera une exception d'erreur.Cette variante n'est pas autorisée, car l'affectation d'initialisation se fait depuis l'extérieur de la classe :Les modifications ne sont pas nécessairement des affectations simples, tous les éléments suivants entraîneront également une exception d'erreur :Cependant, les propriétés en lecture seule n'excluent pas la mutabilité intérieure. Les objets (ou ressources) stockés dans des propriétés en lecture seule peuvent toujours être modifiés en interne :Le modificateurne peut être appliqué qu'aux propriétés typées. La raison en est que les propriétés non typées ont une valeur par défaut nulle implicite, qui compte comme une affectation d'initialisation et causerait probablement de la confusion.Grâce à l'introduction du type mixte dans PHP 8.0, une propriété en lecture seule sans contraintes de type peut être créée en utilisant le type mixte :L'alternative serait de ne pas utiliser de valeur par défaut nulle implicite pour les propriétés en lecture seule non typées. Cependant, cela rendrait les règles pour les valeurs par défaut des propriétés implicites plus complexes et déroutantes. Le simple fait d'en faire une condition d'erreur permet au développeur de s'inscrire explicitement en spécifiant le type mixte.PHP 8.1 introduit une syntaxe appelable de première classe, qui remplace les encodages existants utilisant des chaînes et des tableaux. L'avantage est que la nouvelle syntaxe est accessible à l'analyse statique et respecte la portée au moment où l'appelable est créé.Dans cet exemple, chaque paire d'expressions est équivalente. La syntaxecrée unqui fait référence à la fonction, et ainsi de suite.Le ... peut être vu comme la syntaxe de décompression d'arguments, avec les arguments réels non encore renseignés :Aussi, avant PHP 8.1 vous aviez :À partir de PHP 8.1 vous avez :Il est désormais possible d'obtenir une référence à n'importe quelle fonction - c'est ce qu'on appelle la syntaxe appelable de première classe.PHP 8.1 autorise l'utilisation des expressionsdans les valeurs par défaut des paramètres, les arguments d'attribut, les initialiseurs de variables statiques et les initialiseurs de constantes globales.Avant cette version, un code tel que celui-ci n'était pas autorisé :Au lieu de cela, il était nécessaire d'écrire ainsi :Cela rend la valeur par défaut réelle moins évidente (du point de vue du contrat d'API) et nécessite l'utilisation d'un argument nullable.Aussi, les responsables ont accepté la demande d'assouplissement de cette restriction : le langage autorise désormais l'utilisation deà l'intérieur de certaines expressions d'initialisation.Les objets peuvent désormais être utilisés comme valeurs de paramètres par défaut, variables statiques et constantes globales, ainsi que dans les arguments d'attribut.Cela permet effectivement d'utiliser des attributs imbriqués.Avant PHP 8.1 :Depuis PHP 8.1 :Un « type d'intersection » nécessite une valeur pour satisfaire plusieurs contraintes de type au lieu d'une seule.Avant PHP 8.1, les types d'intersection n'étaient pas pris en charge nativement par le langage. Au lieu de cela, il fallait soit utiliser des annotations phpdoc, et/ou abuser des propriétés typées comme on peut le voir dans l'exemple suivant :La prise en charge des types d'intersection dans le langage permet de déplacer davantage d'informations de type de phpdoc vers les signatures de fonction, avec les avantages habituels que cela apporte :Avant PHP 8.1 :Depuis PHP 8.1 :Cette version permet donc d'utiliser des types d'intersection lorsqu'une valeur doit satisfaire plusieurs contraintes de type en même temps.Il n'est actuellement pas possible de mélanger des types d'intersection et d'union tels queUne fonction ou une méthode déclarée avec le typeindique qu'elle ne retournera pas de valeur et qu'elle lancera une exception ou terminera l'exécution du script avec un appel deou quelque chose de similaire.est disponible à partir de PHP 8.1.0.est, dans le jargon de la théorie des types, le type inférieur. Cela signifie qu'il s'agit du sous-type de tous les autres types et qu'il peut remplacer tout autre type de retour lors de l'héritage.Avant PHP 8.1 :Depuis PHP 8.1 :Source : PHP Que pensez-vous des fonctionnalités livrées avec PHP 8.1 ?Lesquelles vous intéressent le plus ?Quelles fonctionnalités aimeriez-vous voir apparaître dans une future mise à jour ?De manière plus globale, comment trouvez vous l'évolution du langage ?