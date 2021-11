Le départ soudain d'un contributeur clé et la nécessité de créer une fondation

La Fondation PHP

Nikita a commencé à travailler sur PHP en 2011 alors qu'il était encore étudiant. Il a fait sa première contribution dans PHP 5.5. Au cours de ses 10 années dans le monde PHP, il a mis en œuvre d'innombrables fonctionnalités, corrections de bogues et améliorations du processus de développement du langage.Nikita a travaillé sur PHP chez JetBrains pendant près de trois ans, et a pu accomplir beaucoup de choses pendant cette période. Trois versions majeures – PHP 7.4, PHP 8.0 et PHP 8.1 – incluent bon nombre de ses contributions durant cette période.Outre PHP, Nikita contribue depuis longtemps à Rust et à LLVM. Et tout comme PHP, lorsque LLVM est passé d'un hobby à un vrai travail, Nikita a décidé de concentrer ses activités professionnelles sur l'infrastructure de compilateur.Nikita quittera JetBrains le 1er décembre et passera beaucoup moins de temps sur PHP. Auteur de travaux vraiment appréciés par des millions de développeurs PHP, le départ de Nikita est une triste nouvelle, non seulement pour JetBrains, mais surtout pour la communauté.Perdre l'un des principaux contributeurs de PHP est un coup dur pour la communauté, car il est porteur de beaucoup de connaissances et d'expertise. Cela met le langage qui alimente 78 % du Web dans une position fragile. Sans parler d'un fardeau pesant pour le mainteneur, qui malheureusement, dans le monde des logiciels libres, conduit souvent à l'épuisement.En mai 2021, juste après que Joe Watkins a publié son article de blog intitulé "Avoiding Busses", JetBrains a commencé à discuter de l'idée d'une fondation PHP. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ça existe depuis longtemps. JetBrains a discuté avec Joe Watkins et plusieurs autres membres de la communauté PHP, dont Sebastian Bergmann et Stefan Priebsch (PHPUnit, thePHP.cc), qui avaient déjà tenté de lancer une fondation similaire en 2019.De plus, Zend by Perforce s'est engagé dans PHP et a contribué à des initiatives clés pour le langage PHP depuis plus de 20 ans, notamment le modèle objet PHP 5, le cache opcode, le moteur PHP 7 et le compilateur JIT. En continuant à financer des développeurs à temps plein et à temps partiel sur le projet PHP, Zend a contribué à assurer la prospérité et la modernisation continues du langage PHP, et son utilisation continue pour le développement d'applications critiques.Les discussions avançaient plutôt tranquillement, vu que l'on se disait que le problème n'était pas critique. Cependant, la décision de Nikita oblige JetBrains à intensifier son travail sur la fondation.Après de nombreuses conversations avec des membres de la communauté ainsi qu'un certain nombre d'entreprises qui ont des intérêts particuliers dans PHP, JetBrains annonce aujourd'hui que les entreprises suivantes vont toutes unir leurs forces pour former une Fondation PHP : Automattic, Laravel, Acquia, Zend, Packagiste privé, Symfony, Craft CMS, Tideways, PrestaShop, JetBrains. La Fondation PHP sera une organisation à but non lucratif dont la mission est d'assurer la pérennité et la prospérité du langage PHP.Pour démarrer plus vite et récolter tout de suite les bénéfices de la Fondation, JetBrains et ses pairs ont décidé de le faire via Open Collective. Open Collective est un fournisseur de solutions foundation-as-a-service qui gère les aspects juridiques et comptables. Il est approuvé par de nombreux projets open source, notamment Vue.js, Open Web Docs, webpack, Yii Framework, entre autres.Avec les dons prévus de toutes les entreprises participantes jusqu'à présent, il est prévu de collecter environ 300 000 $ par an. JetBrains pour sa part a l'intention de contribuer à hauteur de 100 000 $ par an. Avec les fonds, ils espèrent être en mesure de payer les salaires du marché aux développeurs du langage PHP. Plus ils seront en mesure de collecter des fonds, plus les développeurs pourront travailler à plein temps sur PHP.Dans un premier temps, une administration provisoire sera mise en place, la composition de l'administration permanente devant être décidée une fois la Fondation opérationnelle. L'administration provisoire facilitera l'établissement du règlement intérieur de la Fondation. Elle comprendra des représentants des sponsors et un groupe de grands noms du monde PHP : Rasmus Lerdorf, Dmitry Stogov, Joe Watkins, Sara Golemon, Derick Rethans, Sebastian Bergmann et Nikita Popov.Les fonds collectés par la Fondation peuvent être utilisés pour engager les services de contributeurs PHP afin de faire avancer le développement du langage. La tâche principale de la Fondation sera de financer les développeurs pour travailler sur PHP. La Fondation et toute personne qui en reçoit des fonds seront tenues de respecter un code de conduite.Tout contributeur à php-src peut demander un financement à la Fondation. La Fondation cherche à financer à la fois des développeurs à temps partiel et à temps plein, et même si vous avez d'autres sources de revenus, cela ne vous empêche pas de signer un contrat avec la Fondation. Notons toutefois que les postes ne sont pas permanents et peuvent être annulés avec l'accord de l'administration de la Fondation. Les candidatures sont ouvertes depuis le 22 novembre et le resteront pendant 28 jours, c'est-à-dire jusqu'au 20 décembre prochain.Vous pouvez postuler en utilisantDans un premier temps, l'administration temporaire se basera sur son expertise pour décider qui devrait obtenir un financement. Une fois les développeurs sélectionnés, l'administration temporaire va formaliser et documenter les processus de travail avec l'aide des membres de la communauté PHP. Le processus RFC actuel ne changera pas et les décisions concernant le langage seront toujours laissées à la communauté PHP Internals. Vous pouvez suivre les mises à jour de la Fondation PHP sur Open Collective et @ThePHPF.