Laravel 7 est disponible, une version majeure avec des améliorations de la vitesse de routage, Des balises de composants Blade et autres 0PARTAGES 3 0 L’équipe de développement de Laravel vient de publier la version 7 du framework PHP quelques mois après la sortie de Laravel 6. C’est une nouvelle version majeure du framework avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment Laravel Airlock, des améliorations de la vitesse de routage, des balises de composants Blade, des cast Eloquent personnalisés, un client HTTP axé sur les développeurs, un support CORS de première partie, etc. Voici plus en détail de quoi il s’agit dans la nouvelle version du framework.



Laravel Airlock



Laravel Airlock fournit un système d'authentification ultraléger pour les SPA (single page application), les applications mobiles et les API simples basées sur des jetons. Airlock permet à chaque utilisateur de votre application de générer plusieurs jetons d'API pour son compte. Ces jetons peuvent se voir attribuer des capacités/échelles qui spécifient les actions que les jetons sont autorisés à effectuer.





Cast Eloquent personnalisés



Laravel a une variété de types cast intégrés et utiles. Cela dit, vous êtes parfois amené à définir vos propres types cast. Désormais, vous pouvez effectuer cette tâche en définissant une classe qui implémente l'interface CastsAttributes. Les classes qui implémentent cette interface doivent définir une méthode get et une méthode set. La méthode get est responsable de la transformation d'une valeur brute de la base de données en une valeur cast, tandis que la méthode set doit transformer une valeur cast en une valeur brute qui peut être stockée dans la base de données.



Balises et améliorations des composants de Blade



Les composants Blade ont été révisés pour permettre le rendu basé sur les balises, la gestion des attributs, les classes de composants, les composants de vue en ligne, etc. Selon l’équipe de développement, cette refonte des composants Blade très importante. À ce titre, vous devez consulter la documentation complète sur les composants Blade pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.



Client HTTP



Laravel fournit maintenant une API minimale et expressive autour du client HTTP Guzzle, vous permettant de faire rapidement des requêtes HTTP sortantes pour communiquer avec d'autres applications Web. L'habillage de Laravel autour de Guzzle est axé sur les cas d'utilisation les plus courants et sur une expérience de développement agréable.



Amélioration de la vitesse de mise en cache



Laravel 7 comprend une nouvelle méthode de correspondance des routes compilées et mises en cache qui ont été mises en cache à l'aide de la commande “artisan route:cache”. Sur les applications de grande taille (par exemple, les applications comportant 800 routes ou plus), ces améliorations peuvent entraîner une amélioration de la vitesse, soit d'environ deux fois le nombre de requêtes par seconde sur un simple benchmark "Hello World". Vous n’avez besoin d’apporter aucune modification à votre application.



Opérations Fluent String



La classe Illuminate de Laravel offre une variété de fonctions utiles pour la manipulation des chaînes de caractères. Laravel 7 offre maintenant une bibliothèque de manipulation de chaînes de caractères plus orientée objet et plus fluide, construite en plus de ces fonctions. Vous pouvez créer un objet fluide Illuminate\Support\Stringable en utilisant la méthode Str::of. Une variété de méthodes peuvent ensuite être enchaînées sur l'objet pour manipuler la chaîne.



Améliorations de la file d'attente de la base de données MySQL 8



Dans les versions précédentes de Laravel, la file d'attente de la base de données n'était pas considérée comme suffisamment robuste pour une utilisation en production, en raison des blocages. Cependant, Laravel 7 apporte des améliorations aux applications utilisant MySQL 8+ comme file d'attente de bases de données. En utilisant la clause FOR UPDATE SKIP LOCKED et d'autres améliorations SQL, le pilote de la base de données peut maintenant être utilisé en toute sécurité dans des applications de production en volume plus important.



Laravel 7 comporte également d’autres fonctionnalités, notamment la prise en charge de CORS, des pilotes de messagerie multiples, etc. L’équipe de développement du framework a aussi annoncé que depuis Laravel 6, elle publie désormais une nouvelle version majeure de Laravel tous les six mois.



