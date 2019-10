Réorganisation complète des forums PHP du club developpez.com pour plus d'efficacité et de lisibilité 0PARTAGES 22 0 Bonjour à tous,



Ces dernières années, nous avons entrepris de réorganiser les rubriques suite à une remarque pertinente d'un de nos membres. L'objectif étant d'obtenir une meilleure visibilité, faciliter la recherche d'un sous-forum et mettre en évidence les technologies actuellement utilisées. Aujourd'hui c'est au tour de la rubrique PHP de se réorganiser avec ce même objectif de faciliter la navigation et l'accueil des visiteurs.



Nous espérons que la conséquence sera une meilleure visibilité de certaines bibliothèques et de certains frameworks sans se confondre dans les multiples et innombrables sous-forums PHP qui existaient dernièrement. De plus, il nous est maintenant plus facile de mettre en avant une ou l'autre technologie, de créer des sous-forums, etc.



Bien entendu, la structure choisie aujourd'hui est une base qui sera évolutive (et qui a été décidée il y a déjà plusieurs mois, donc il se peut que des changements soient encore à faire). Vos avis et remarques sont les bienvenus.



Nous nous retrouvons désormais avec :



un forum général qui conserve le nom de Langage, mais qui perd la majorité de ses sous-forums pour ne garder que Livres et Contribuez/Téléchargez. C'est dans ce forum général que vous pouvez continuer à poser vos questions au sujet de la syntaxe PHP, des fonctions, de la manipulation des formulaires et des fichiers, de la gestion des sessions ou de l'utilisation d'expressions régulières ;

un forum pour toutes les questions concernant la connexion et la communication avec la base de données. Les sous-forums sont remplacés par des préfixes ;

un forum pour les bibliothèques et frameworks avec quelques sous-forums et quelques préfixes permettant d'étudier la demande concernant certaines technologies ;

un forum pour les EDI, CMS, Outils, Scripts et API qui est la fusion entre le forum Scripts et le forum Outils .



Pour accompagner cela, les listes des préfixes disponibles ont été revues et nous vous invitons à les utiliser de manière idoines. S'il manque un préfixe, n'hésitez pas à le simuler vous-même en l'insérant manuellement dans votre titre.



Nous espérons que cette nouvelle organisation convient mieux et facilitera les recherches de nos visiteurs, ainsi que le suivi de nos membres fidèles.



En tant qu'ancien responsable Web, je tiens à remercier toute l'équipe Web, principalement l'équipe PHP, ainsi que les membres qui ont participé à l'élaboration de cette réorganisation, sans oublier l'équipe technique qui a eu du plain sur la planche !



Dites-nous tout, qu'en pensez-vous ?



Liens des rubriques Web

Webmasters - Développement Web

JavaScript

Langage :

La version de PHP : de PHP 4 à PHP 7 Si vous travaillez avec une version inférieure à PHP7, mettez le préfixe. Vous éviterez ainsi qu'on vous conseille des fonctions qui n'existent pas encore sur votre version, ou qu'on vous bassine avec les fonctions supprimées (1) Regex POO

PHP & Base de données : utilisez le préfixe pour préciser votre SGBD (2) ou votre moyen de connexion.

MySQL Oracle PostgreSQL SQLServer PDO ODBC

EDI, CMS, Outils, Scripts et API

Drupal EasyPHP Joomla! MediaWiki phpMyAdmin PrestaShop Spip Wamp



N'hésitez pas à ajouter un tag sous la forme [Formulaire], [Mail], [GD],...



N'hésitez pas non plus à nous suggérer les préfixes que vous souhaiteriez voir dans nos forums.



Sauf pour l'API mysql, qui est obsolète depuis PHP 5.5 et supprimée en PHP 7. Là on a largement dépassé la date de péremption. Si vous l'utilisez, vous aurez une remarque à coup sûr. PhpMyAdmin n'est pas un SGBD ; si vous utilisez PhpMyAdmin, votre SGBD est MySQL. 3 0 Pour exemple, les préfixes existants à l'instant t sur les différents forums :N'hésitez pas à ajouter un tag sous la forme [Formulaire], [Mail], [GD],...N'hésitez pas non plus à nous suggérer les préfixes que vous souhaiteriez voir dans nos forums.

