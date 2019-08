La conférence PHP d'Europe centrale annulée en raison d'un manque de femmes conférencières, Les organisateurs se défendent dans leurs réponses aux critiques sur les réseaux sociaux 10PARTAGES 12 0 PHP Central Europe (phpCE), l'événement destiné aux programmeurs PHP d'Europe centrale, qui devait se dérouler du 4 au 6 octobre de cette année, a été annulée à cause d'un manque de diversité des genres dans la liste des conférenciers. En effet, le ton était très haut lors du lancement de la phpCE 2019 à Dresde, en Allemagne. Le programme de l’événement avait été critiqué pour une absence totale des femmes, alors que certains conférenciers étaient programmés à deux reprises. Le tweet du fondateur de CFP Land, Karl Hughes, a provoqué une avalanche de retours critiques.



« J'ai envoyé un message aux organisateurs, leur demandant d'abandonner certaines de nos doubles sessions en faveur d'une plus grande participation féminine », a déclaré Larry Garfield, membre actif dans la communauté Drupal. « Nous avons également proposé de travailler avec eux pour trouver des moyens de réduire le coût de notre venue afin qu'ils puissent s’offrir davantage de conférenciers ».





« Malheureusement, les organisateurs ont indiqué qu'ils n'étaient pas ouverts à un tel arrangement. Selon eux, une seule femme a soumis une proposition de session cette année alors même que des femmes étaient présentes les années précédentes. La sienne était une répétition d'une conférence locale l'année dernière. Ils étaient également convaincus que l'appel à communications était terminé et qu'ils n'étaient pas prêts à contacter de nouvelles personnes maintenant. Malheureusement, d'après ce que les organisateurs m'ont dit, ils ne veulent pas faire de la sensibilisation ».



Les organisateurs ont reçu les critiques du public comme une offense, une réponse qui a déçu beaucoup de ceux qui envisageaient d'assister à l'événement. Les conférenciers ont commencé à se retirer de la conférence et la vente des billets s’est arrêtée. Mark Baker, l’un des conférenciers, a déclaré que les organisateurs avaient tenté de le persuader de ne pas se retirer en proposant de placer la seule candidate au programme. Baker a dit qu'il était mal à l'aise, car cela mettrait beaucoup de pression sur la femme, étant invitée à parler après l'annonce d'une liste de tous les orateurs masculins.



« Ce n’était pas une décision facile à prendre, car j’aime partager ma passion pour le codage ; mais comme j'ai plaidé pour la diversité lors des conférences de développeurs PHP au cours des dernières années, je dois suivre ma conviction que la diversité devrait être la pierre angulaire de la communauté des développeurs PHP », a déclaré Baker. « La diversité compte plus pour moi que de parler. »





Les organisateurs de la conférence ont choisi la défensive dans leurs réponses aux critiques sur les réseaux sociaux, préfèrent plutôt ce que la communauté a considéré comme une approche démodée et inefficace pour organiser des événements plus divers. phpCE n'a pas publié de message expliquant pourquoi l'événement a été annulé, mais a plutôt cité plusieurs billets de blogs et échanges sur les réseaux sociaux comme facteurs de cette décision.



Source :



Et vous ?



Quel est la place de la diversité dans vos entreprises ?



Comme l’orateur Mark Baker, seriez-vous prêt à sacrifier votre passion pour des raisons de diversité ?



Selon vous, la priorité devrait être accordée à la diversité des experts ou à la qualité des experts ?



Voir aussi :



PHP 8 va proposer un compilateur Just In Time, qui devrait produire une amélioration des performances en vitesse



« Pourquoi on est repassé de Go à PHP ? », Danny van Kooten, l'éditeur de MailChimp nous livre les raisons, de ce rebasculement PHP Central Europe (phpCE), l'événement destiné aux programmeurs PHP d'Europe centrale, qui devait se dérouler du 4 au 6 octobre de cette année, a été annulée à cause d'un manque de diversité des genres dans la liste des conférenciers. En effet, le ton était très haut lors du lancement de la phpCE 2019 à Dresde, en Allemagne. Le programme de l’événement avait été critiqué pour une absence totale des femmes, alors que certains conférenciers étaient programmés à deux reprises. Le tweet du fondateur de CFP Land, Karl Hughes, a provoqué une avalanche de retours critiques.« J'ai envoyé un message aux organisateurs, leur demandant d'abandonner certaines de nos doubles sessions en faveur d'une plus grande participation féminine », a déclaré Larry Garfield, membre actif dans la communauté Drupal. « Nous avons également proposé de travailler avec eux pour trouver des moyens de réduire le coût de notre venue afin qu'ils puissent s’offrir davantage de conférenciers ».« Malheureusement, les organisateurs ont indiqué qu'ils n'étaient pas ouverts à un tel arrangement. Selon eux, une seule femme a soumis une proposition de session cette année alors même que des femmes étaient présentes les années précédentes. La sienne était une répétition d'une conférence locale l'année dernière. Ils étaient également convaincus que l'appel à communications était terminé et qu'ils n'étaient pas prêts à contacter de nouvelles personnes maintenant. Malheureusement, d'après ce que les organisateurs m'ont dit, ils ne veulent pas faire de la sensibilisation ».Les organisateurs ont reçu les critiques du public comme une offense, une réponse qui a déçu beaucoup de ceux qui envisageaient d'assister à l'événement. Les conférenciers ont commencé à se retirer de la conférence et la vente des billets s’est arrêtée. Mark Baker, l’un des conférenciers, a déclaré que les organisateurs avaient tenté de le persuader de ne pas se retirer en proposant de placer la seule candidate au programme. Baker a dit qu'il était mal à l'aise, car cela mettrait beaucoup de pression sur la femme, étant invitée à parler après l'annonce d'une liste de tous les orateurs masculins.« Ce n’était pas une décision facile à prendre, car j’aime partager ma passion pour le codage ; mais comme j'ai plaidé pour la diversité lors des conférences de développeurs PHP au cours des dernières années, je dois suivre ma conviction que la diversité devrait être la pierre angulaire de la communauté des développeurs PHP », a déclaré Baker. « La diversité compte plus pour moi que de parler. »Les organisateurs de la conférence ont choisi la défensive dans leurs réponses aux critiques sur les réseaux sociaux, préfèrent plutôt ce que la communauté a considéré comme une approche démodée et inefficace pour organiser des événements plus divers. phpCE n'a pas publié de message expliquant pourquoi l'événement a été annulé, mais a plutôt cité plusieurs billets de blogs et échanges sur les réseaux sociaux comme facteurs de cette décision.Source : phpCE Quel est la place de la diversité dans vos entreprises ?Comme l’orateur Mark Baker, seriez-vous prêt à sacrifier votre passion pour des raisons de diversité ?Selon vous, la priorité devrait être accordée à la diversité des experts ou à la qualité des experts ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 4 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Expert éminent sénior https://www.developpez.com



Dans ce genre de conférence, pour parler, il faut répondre à un "call for paper", en soumettant un article ou un abstract. La participation est généralement ouverte à tous.

Avec pour contrainte de soumettre un travail original qui n'a pas été publié ailleurs.



Si aucune femme (sauf une) n'a soumis, ce n'est en rien leur faute.

Plutôt que de faire en sorte que plus de femmes soumettent l'année prochaine, ils attaquent les organisateurs jusqu'à faire annuler la conférence... .



Mais c'est sûr que lorsqu'on place la "diversité" avant toute chose... Mais pas la diversité d'opinion, non. Une diversité superficielle basée sur des catégories choisies arbitrairement...

Que la personne soit compétente, que son talk soit intéressant, que ce qui soit dit soit juste, ils s'en foutent, tout ce qui les intéresse c'est que le présentateur soit "divers". À ce demander s'ils saisissent bien ce que sont les conférences...



C'est quand même effrayant de voir ces comportements toxiques s'infiltrer de plus en plus dans diverses communautés.



EDIT: Hey attendez, en plus ce n'était que pour 32 conférenciers !

Si on part sur un base de 10% de femmes dans l'informatique, la chance d'avoir 32 conférenciers hommes est de... 3.4% !

C'est à dire que sur 33 conférences, on peut s'attendre à ce qu'au moins une ne soit constituée que d'homme, non pas à cause du sexisme, mais juste du hasard !



Et pour le délire de "rôle modèle", c'est juste du bullshit, qui ne sert qu'à justifier leur actions sexistes. 9 0 Eh bien les sexistes hypocrites en cape blanches peuvent être content, ils ont tout gagné.Dans ce genre de conférence, pour parler, il faut répondre à un "call for paper", en soumettant un article ou un abstract. La participation est généralement ouverte à tous.Avec pour contrainte de soumettre un travail original qui n'a pas été publié ailleurs.Si aucune femme (sauf une) n'a soumis, ce n'est en rien leur faute.Plutôt que de faire en sorte que plus de femmes soumettent l'année prochaine, ils attaquent les organisateurs jusqu'à faire annuler la conférence...Mais c'est sûr que lorsqu'on place la "diversité" avant toute chose... Mais pas la diversité d'opinion, non. Une diversité superficielle basée sur des catégories choisies arbitrairement...Que la personne soit compétente, que son talk soit intéressant, que ce qui soit dit soit juste, ils s'en foutent, tout ce qui les intéresse c'est que le présentateur soit "divers". À ce demander s'ils saisissent bien ce que sont les conférences...C'est quand même effrayant de voir ces comportements toxiques s'infiltrer de plus en plus dans diverses communautés.Hey attendez, en plus ce n'était que pour 32 conférenciers !Si on part sur un base de 10% de femmes dans l'informatique, la chance d'avoir 32 conférenciers hommes est de... 3.4% !C'est à dire que sur 33 conférences, on peut s'attendre à ce qu'au moins une ne soit constituée que d'homme, non pas à cause du sexisme, mais juste du hasard !Et pour le délire de "rôle modèle", c'est juste du bullshit, qui ne sert qu'à justifier leur actions sexistes. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com 7 0 Moi aussi, je suis contre la discrimination positive, s'il y a pas de femmes candidates il y en à pas, c'est débile de refuser des candidats légitimes pour essayer de trouver à tout prix des candidates non légitimes. Membre extrêmement actif https://www.developpez.com



Donc bon, s'ils s'attendent à mieux, qu'ils favorisent l'entrée des femmes en études supérieures option informatique, plutôt que réaliser ce genre d'action inutile (oui inutile, car à part annuler l'événement, ça ne servira à rien). 0 0 Un petit regard dans mon open space... même pas 10% de femmes. Si je compte uniquement le métier de développeur... 0%, aussi simple que ça. Ca monte à 5% à peine sur le pôle Java (je suis en PHP).Donc bon, s'ils s'attendent à mieux, qu'ils favorisent l'entrée des femmes en études supérieures option informatique, plutôt que réaliser ce genre d'action inutile (oui inutile, car à part annuler l'événement, ça ne servira à rien). Membre expérimenté https://www.developpez.com



Si cet mésaventure peut encourager les femmes de l'informatique à s'inscrire.

Il y a quand même le risque d'être tailler en pièce par une assistance de machos, ou d'être un sujet de curiosité, et dêtre grillé professionnellement.



Ce ne serait pas logique que les organisateurs de salons les harcèlent pour qu'elles viennent.

Il faut en parler plus lancer des appels.



Les quotas ont un effet pervert.

Ils desservent ceux qu'ils sont censé servir ou ceux qui pourraient en faire la demande mais ne l'on pas fait, car ils les réduisent à ce contexte.

Car dans l'inconscient collectif ils doivent tout au fait d'appartenir aux critères et non à leur mérites.



Aux USA les recruteurs ont tendance a considérer que les étudiants issues des minorités, ont tous bénéficié du dispositif de discrimination positive, et même ceux qui n'ont pas fait la demande.

Et cela crée une réel discrimination , car certains on tendance à penser que le diplôme est moins mérité.



Par contre la seule conférencière aurait pu y aller seul.

Moi j'ai bien été une fois à une conférence avec ma canne blanche.

Je ne me suis pas demandé si il y en aurait d'autres.



Et pourquoi pas plus de personne handicapé aux conférence ? 0 1 Mouais ce n'est pas tout blanc ou tout noir.Si cet mésaventure peut encourager les femmes de l'informatique à s'inscrire.Il y a quand même le risque d'être tailler en pièce par une assistance de machos, ou d'être un sujet de curiosité, et dêtre grillé professionnellement.Ce ne serait pas logique que les organisateurs de salons les harcèlent pour qu'elles viennent.Il faut en parler plus lancer des appels.Les quotas ont un effet pervert.Ils desservent ceux qu'ils sont censé servir ou ceux qui pourraient en faire la demande mais ne l'on pas fait, car ils les réduisent à ce contexte.Car dans l'inconscient collectif ils doivent tout au fait d'appartenir aux critères et non à leur mérites.Aux USA les recruteurs ont tendance a considérer que les étudiants issues des minorités, ont tous bénéficié du dispositif de discrimination positive, et même ceux qui n'ont pas fait la demande.Et cela crée une réel discrimination , car certains on tendance à penser que le diplôme est moins mérité.Par contre la seule conférencière aurait pu y aller seul.Moi j'ai bien été une fois à une conférence avec ma canne blanche.Je ne me suis pas demandé si il y en aurait d'autres.Et pourquoi pas plus de personne handicapé aux conférence ?

Lead Software Developer H/F ↳ IoT Valley - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Développeur Junior Applications Vente Equity Derivatives (H/F) ↳ NATIXIS - Ile de France - Paris (75012) Analyste de Production Informatique H/F ↳ Michael Page - Provence Alpes Côte d'Azur - Marseille (13000) Voir plus d'offres